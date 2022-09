„Primăria digitalizată” a lui Emil Boc toacă aproape un milion de lei pe produse de papetărie și birotică

Primăria municipiului Cluj-Napoca, la conducerea căreia se află celebrul Emil Boc, se lăuda, în urmă cu doi ani, că unul dintre cele mai ambițioase obiective pe care le are este digitalizarea serviciilor pe care administrația publică locală le oferă locuitorilor orașului. Însuși primarul Boc scria pe o rețea de socializare că „viitorul spre care ne îndreptăm este clar din acest punct de vedere: fiecare cetățean să poată accesa direct de pe telefonul mobil sau de pe calculator – integrat – toate informațiile de interes public”.

Mai mult, Boc promitea, la acel moment, „o Primărie fără hârtie”, precizând că, „în acest scop, continuăm implementarea de soluții de digitalizare pe legislația actuală. (…) Prevederile legale obligă Primăria să solicite copii după diverse documente (chiar și 5-6 copii în unele cazuri). Cererile vor putea să fie înregistrate fără copiile obișnuite cu ajutorul noii rețele de scannere profesionale, care permit integrarea cu sistemul intern de management al documentelor pe care îl folosește Primăria Cluj-Napoca. Situațiile în care noile dotări au impact direct: eliminarea copiei de pe buletin; eliminarea copiei de pe certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului; eliminarea copiei de pe talonul de înmatriculare pentru libera trecere; copiile de pe certificate de naștere, de deces sau de căsătorie; acte de proprietate, copii după extrase CF etc.”.

Contract pentru 12 luni

Doi ani mai târziu, Primăria Cluj-Napoca se găsește în situația exact contrară celor anunțate mai sus. Asta, pentru că, în 5 mai 2022, instituția condusă de Emil Boc publica pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin care făcea cunoscut faptul că dorește să încheie un acord-cadru, pentru o perioadă de 12 luni, în vederea cumpărării de produse de papetărie și birotică.

În motivația declanșării acestei proceduri de achiziție, se notează că „aceste produse de papetărie și birotică sunt necesare angajaților instituției pentru buna desfășurare a activității interne”. Mai exact, ele „vor asigura creșterea suportului logistic pentru aparatul de specialitate al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de serviciu, astfel ridicându-se la nivelul așteptărilor tehnologice din zilele noastre”.

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, Ordinul 1652/2018 privind Ghidul de achiziții publice care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de servicii ce se solicită trebuie să respecte anumite criterii. În primul rând, hârtia trebuie să fie produsă din fibre de hârtie recuperată, hârtie reciclată sau pe bază de fibre neprelucrate, în proporție de 75%-100%. Fibrele din hârtie recuperată includ atât fibre reciclate după etapa de consum, precum și fibre reciclate înainte de etapa de consum, din fabricile de hârtie. Al doilea criteriu este acela conform căruia hârtia să nu conțină clor elementar.

Licitație cu un singur ofertant declarat admisibil

Ei bine, în baza acestui anunț și a criteriilor din caietul de sarcini, Primăria lui Emil Boc a organizat o licitație deschisă, punând la bătaie, pentru întregul acord-cadru, suma de 958.651,9 lei fără TVA, anunțând, în prealabil, că va încheia și contracte subsecvente, valoarea celui mai mare contract subsecvent fiind estimată la 479.885,75 de lei fără TVA.

La această licitație deschisă organizată au fost primite, conform documentelor de la dosarul de achiziție, o ofertă considerată de autoritatea contractantă ca fiind inacceptabilă, precum și o ofertă admisibilă. Iar, la data de 12 septembrie, Primăria municipiului Cluj-Napoca a încheiat cu societatea bucureșteană SC DNS Birotica SRL contractul nr. 734583/2022, la un preț final de 806.249,25 de lei fără TVA, respectiv de 959.436,6 lei cu TVA inclusă.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania care și-a adjudecat acest contract, SC DNS Birotica SRL, are trei asociați persoane fizice. Este vorba despre Nicolae Ștefan Dobrin, despre Vasile Dobrin și despre Corina Camelia Dobrin.

Presa centrală a publicat, în timpul pandemiei de Covid-19, faptul că atât DNS Birotica SRL, cât și o altă societate, pe nume SC Direct Distribuție Birotica SRL, controlată de aceleași persoane, au primit de la statul român, prin încredințare directă, mai multe contracte pentru furnizarea de măști faciale.

Ce anume a cumpărat municipalitatea și în ce cantități

Revenind la contractul parafat la 12 septembrie, trebuie precizat că Primăria muncipiului Cluj-Napoca a mai încercat, chiar în această primăvară, să cumpere produse de birotică și de papetărie. Însă, la data de 5 aprilie, autoritatea contractantă a anulat procedura de achiziție, invocând faptul că au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme.

Din caietul de sarcini aflăm și cantitățile de astfel de produse pe care Primăria condusă de Emil Boc estimează că le va consuma în următoarele 12 luni. Este vorba despre între 14.000 și 28.000 de topuri de hârtie, de câte 500 de coli, pentru copiatoare format A4, despre 100 – 200 de topuri de hârtie (tot 500 de coli/ top) pentru imprimante și copiatoare format A3, despre 20 topuri a câte 250 de coli de hârtie dublu cretată pentru imprimante și fotocopiatoare color laser format A4, despre 10 topuri (500 de coli/ top) de hârtie cretată laser color format A3, despre 10 topuri a câte 20 de coli de hârtie foto injekt A4 și despre o cantitate cuprinsă între 80 și 800 de role de hârtie termică.

Mai departe, în acest contract mai intră 500 de dosare simple din carton colorat, 500 – 5.000 de dosare plic color, 600 – 6.000 de dosare cu șină din carton colorat, 2.000 – 20.000 de dosare PVC cu șină și două perforații, 1.000 de folii protectoare format A4 cu 11 perforații, între 500 și 5.000 de bibliorafturi cu lățimea de 7,5 centimetri plastificate, 10 registre repertoar A4 cu 100 de file cu coperți cartinate din mucava, 200 de bloc-notesuri cu spiră metalică format A5, până la 1.000 de reserve cub de hârtie albă și până la 4.000 de notesuri.

Afacerea vizează inclusiv ace cu gămălie

Iar lucrurile nu se opresc aici. În pachetul descris intră cantități impresionante de plicuri autoadezive formatele C6, C5 și C4, cu fereastră, cu burduf sau pentru CD-uri; pixuri de unică folosință cu gel, creioane cu mină, creioane mecanice, creioane colorate, mine pentru creioane sau suporturi pentru creioane.

De asemenea, mai este vorba despre text markere, indigo, capsatoare mecanice, ascuțitoare pentru creioane, radiere, buretiere, tușuri pentru ștampile, bluid corector cu burete, bandă scotch, cuttere, clipsboardere, sfoară din bumbac, decapsatoare, etichete autoadezive, calculatoare de birou (pentru socotit), discuri DVD-R și CD-RW, foarfeci, mouse-paduri, tastaturi USB, mouse-uri optice, ecusoane cu ac, clemă, lănțișor sau șnur, elastice pentru bani, baterii alcaline, foi de parcurs, agrafe, rigle (de 20, 30, 40 și 50 centimetri), folii laminate, caiete studențești, carioca, ace cu gămălie, cartoane colorate și separatoare de dosare.

Bugete mult mai mici pentru acest gen de cheltuieli, în anii anteriori

Este interesant modul în care, an de an, suma pe care Primăria municipiului Cluj-Napoca o alocă pentru achiziția de astfel de produse de papetărie și birotică, în condițiile în care edilul Emil Boc promitea „o Primărie fără hârtie”. Presa locală titra, la începutul acestui an, că numai în 2021, instituția respectivă a expediat cetățenilor nu mai puțin de 230.563 de scrisori și de înștiințări, dintre care 215.237 au fost trimise prin Poșta Română.

DNS Birotica SRL, compania de la care primăria lui Emil Boc se va aproviziona în următorul an, este pentru prima dată în contact de business cu această instituție. Primăria municipiului Cluj-Napoca a cumpărat, în ultimii trei ani, de la o altă companie, pe nume SC Lecom Birotica Ardeal SRL.

Iar modul în care suma aferentă acestor contracte a crescut, în 2022, față de ceilalți ani este la fel de interesantă. Astfel, în 19 februarie 2019, Primăria municipiului Cluj-Napoca a cumpărat produse de papetărie și de birotică în valoare de 522.243,19 lei fără TVA. Apoi, în 1 aprilie 2020, a fost parafat un contract având același obiect, în valoare de 683.270 de lei fără TVA. Pentru ca, în data de 4 mai 2021, aceeași instituție să aloce suma de 510.134,7 lei fără TVA.

Există județe care plătesc, pentru patru ani, o treime din cât dă Primăria Cluj pentru 12 luni

Suma de aproape un milion de lei pe care primăria condusă de Emil Boc o va cheltui, anul acesta, pe produse de birotică și papetărie este nu doar mai mai mare decât sumele alocate în anii anteriori, dar depășește bugetele cheltuite pe același gen de produse de către unele județe sau instituții guvernamentale ori aflate sub control parlamentar.

Astfel, Consiliul Județean Arad a contractat, pentru o perioadă de doi ani, cartușe de cerneală și cartușe toner, pentru hârtie pentru imprimante și copiatoare, pentru care a încheiat un contract în valoare de 679.858,95 de lei fără TVA.

Consiliul Județean Giurgiu a cumpărat, în această primăvară, chiar de la SC DNS Birotica SRL, articole de papetărie, în valoare de 311.767,2 lei fără TVA. Numai că, în acest caz, produsele acoperă perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2026.

Tot de la DNS Birotica SRL a cumpărat, în data de 14 martie 2022, și Curtea de Conturi a României. Este vorba despre produse de papetărie pentru sediul central și pentru sediile camerelor de conturi județene.

Nu în ultimul rând, la data de 18 mai 2022, Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), prin sucursala SAIFI, a contractat, pentru perioada 2022 – 2024, produse de papetărie și rechizite, în valoare de 308.844,4 lei fără TVA.