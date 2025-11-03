Primăria lui Vergil Chițac sfidează, din nou, criza. 3,2 milioane de lei, de la buget, investiți în fântânile arteziene și în bazinele ornamentale

Primăria Municipiului Constanța continuă seria achizițiilor de „criză” cu încheierea unui contract care privește, din nou, prestarea de servicii de punere în funcțiune, supraveghere, demontare și conservare a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale. Bugetul: 3,21 milioane de lei cu tot cu TVA. Anul trecut, un contract identic, dar în valoare de 2,11 milioane de lei, a fost încheiat cu aceeași companie. În documentația de atribuire, municipalitatea justifică necesitatea achiziției: „garantarea funcționării optime a fântânilor și bazinelor, pentru a asigura o atmosferă primitoare și relaxantă atât cetățenilor municipiului, cât și turiștilor”.

Afacerea a fost antamată încă din data de 11 aprilie 2025, când instituția la conducerea căreia se află celebrul edil liberal Vergil Chițac a publicat un anunț în acest sens în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), cu mențiunea că dorește să contracteze „servicii de igienizare a instalațiilor”.

Este vorba despre un contract cu durata de 203 zile, pentru care municipalitatea a pus la bătaie, din fonduri de la bugetul de stat, suma de 3.690.247,79 de lei fără TVA, respectiv de 4.391.394,9 lei cu TVA inclusă.

În vederea încheierii afacerii, Primăria Municipiului Constanța a organizat o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de departajare a ofertelor cel mai bun raport calitate-preț. Concret, prețul ofertei a fost punctat cu 80% din evaluare, în timp ce termenul pentru punerea în funcțiune a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale a fost de 20% din evaluare.

La această licitație deschisă au fost primite patru oferte, din care una a fost declarată ca inacceptabilă, una a fost descalificată ca neconformă, una a fost declarată admisibilă, iar ultima a fost retrasă. În aceste condiții, la data de 22 octombrie 2025, Primăria Municipiului Constanța a încheiat cu SC Yellow Power Source SRL contractul nr. 196111/2025, pentru un preț final negociat de 2.658.963,09 lei fără TVA, respectiv de 3.217.345,34 de lei cu TVA inclusă (656.601,1 euro).

15 obiective

Acest contract privind fântânile și bazinele ornamentale din Constanța a fost încheiat în condițiile în care o afacere identică a fost parafată de către Primăria condusă de Vergil Chițac, cu aceeași firmă, la data de 10 iulie 2024. Atunci, afacerea a scos din bugetul municipalității, tot pentru o perioadă de 203 zile, un buget de 1.778.133,37 de lei fără TVA, respectiv de 2.115.978,7 lei cu TVA inclusă (431.832,4 euro).

Ca și anul trecut, și la achiziția organizată anul acesta, municipalitatea și-a justificat contractul prin intermediul unui caiet de sarcini, din care rezultă că serviciile de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere, demontare și conservare vizează fântânile arteziene și bazinele ornamentale amplasate în 15 locații de pe raza municipiului Constanța. Este vorba despre fântâna Parc Far, fântâna Parc Gară, fântâna de la Muzeul de Artă (aflată la intersecția Bulevardului Tomis cu Bulevardul Ferdinand), fântâna Parc Teatru Oleg Danovski, fântâna Policlinica II (de la intersecția Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu Bulevardul I.C. Brătianu), fântâna Parc Tomis II, fântâna din zona Dacia (de la intersecția dintre Bulevardul Tomis cu Bulevardul Alexandru Lăpușneanu), fântâna din zona Oxford (de la intersecția Bulevardului Alexandru Lăpușneanu cu Bulevardul Aurel Vlaicu), fântâna arteziană din zona Piațeta Cazino (din stațiunea Mamaia), fântânile arteziene care compun sistemul integrat în pardoseală cu 122 de jeturi de apă din parcul Arheologic, despre bazinul de apă din Parcul Casei de Cultură, bazinul ornamental de la hotel Sulina (stațiunea Mamaia), bazinul ornamental de la Hotel Meridian (stațiunea Mamaia), bazinul ornamental de la Cazino Constanța și bazinul ornamental Cascadă, de pe faleza Cazino Constanța.

Justificarea: Relaxarea localnicilor și a turiștilor

Conform documentației de atribuire, prin aceste servicii contractate se urmărește „păstrarea aspectului, funcționalității la parametri optimi și asigurarea mentenanței cu personal de specialitate a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale”. Serviciile constă în pregătirea și curățarea bazinelor, verificarea echipamentelor, înlocuirea componentelor defecte, încercări, verificări și puneri în funcțiune a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale.

În acest sens, se va curăța suprafața apei și a preaplinurilor de frunze, hârtii și alte materiale, se va aerisi spațiul tehnic, se vor curăța cele zece platforme cu duze de la fântâna din Parcul Arheologic prin îndepărtarea resturilor de orice natură, se va asigura mentenanța generală pentru fiecare bazin, între orele 9.00 și 23.00, și se va verifica și asigura funcționarea luminilor decorative, acolo unde este cazul. Toate aceste operațiuni vor fi prestate zilnic.

În legătură cu necesitatea și oportunitatea achiziției, în caietul de sarcini se notează „garantarea funcționării în condiții optime și a bazinelor ornamentale aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța, pentru a asigura o atmosferă primitoare și relaxantă atât cetățenilor municipiului, cât și turiștilor”. Se mai arată că, în momentul de față, fântânile arteziene și bazinele ornamentale sunt în stare de conservare.

Firma prestatoare are lipici la contractele primăriei lui Chițac

SC Yellow Power Source SRL, firma care și-a adjudecat atât contractul din 2024, cât și 2025, a fost înființată în data de 15 mai 2013, în localitatea Băneasa, județul Constanța, și se ocupă cu activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta. La momentul fondării, compania în avea drept asociat unic și administrator pe Emil Ilie Mureș. În data de 18 august 2018, acesta o cooptează în companie pe o anume Adela Durică, căreia îi cedează 10% din capitalul social.

La 25 martie 2-023, Emil Ilie Mureș se retrage din societate, cedându-i toate părțile sociale asociatei sale Adela Vlădărescu (fostă Durică). Doi ani mai târziu, la 1 martie 2022, și Adela Vlădărescu se retrage, la rândul ei, din firmă, cedându-i toate acțiunile lui Elvin Omer, din Constanța. Acesta este și actualul asociat unic al societății.

Conform bazei de date a SEAP, SC Yellow Power Source SRL a derulat contracte pe bani publici exclusive cu Primăria Municipiului Constanța și asta în timpul mandatelor lui Vergil Chițac. Astfel, pe 16 mai 2025, între cele două părți a fost parafat un contract în valoare de 2.824.711,7 lei cu tot cu TVA, pentru lucrări de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța, „care au ca scop completarea deficitului de umiditate din sol, aferent menținerii în stare de vegetație a zonelor verzi”. O achiziție cu un scop identic a fost atribuită, la data de 17 iunie 2024, pentru suma de 1.056.112,2 lei cu tot cu TVA.

La data de 23 februarie 2023, Primăria Constanța a mai încheiat cu SC Yellow Power Source SRL un contract de 9.993.036,8 lei cu tot cu TVA. Este un contract pe patru ani care are ca obiect înlocuirea componentelor deteriorate și întreținerea locurilor de joacă.