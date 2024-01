Guvernul i-a păcălit pe medici în 2023. Angajații din spitale și clinici ies în stradă și pregătesc greva generală

S-a spus atunci că Executivul a găsit imediat soluții pentru medici și chiar s-a emis în timp foarte scurt o ordonanță de urgență care să le satisfacă aproape toate solicitările. Dar drepturile câștigate vara trecută, care ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie 2024, au fost anulate de „Ordonanța Trenulețul” - sau a austerității. Acum, personalul medical amenință că va bloca sistemul sanitar de stat din România, dacă nu se dau toate drepturile salariale cerute din 2023 plus 25% majorări salariale.

Grevele sindicale ar putea bloca activitatea în spitalele și clinicile de stat, cu o grevă generală la care ar ajunge până la vară, dacă Executivul nu le va da banii pe care medicii și asistenții medicali i-au cerut. Negocierile de anul trecut cu Executivul au dus, practic, la o ordonanță anulată de altă ordonanță, iar calculele bugetare pe anul acesta nici măcar nu includ banii promiși de Guvern pentru a calma spiritele, în pragul grevei generale anterioare.

Federația „Solidaritatea Sanitară” a anunțat, ieri, declanșarea publică a acțiunilor de protest, acestea având drept scop satisfacerea revendicărilor legitime ale tuturor angajaților din sănătate și a semnat o Înțelegere prealabilă cu Federația „Sanitas” din România, menită să conducă la un Acord privind desfășurarea în comun a acțiunilor de protest, acestea incluzând organizarea și desfășurarea conflictului colectiv de muncă și a grevei, respectiv a negocierilor cu Guvernul. Celor două federații li s-a alăturat și Federația „Hipocrat”, membră a CNS Cartel Alfa, la invitația „Sanitas”.

Sindicaliștii cer toți banii promiși de Guvern anul trecut, plus o majorare cu 25% a salariilor după ce se vor aplica prevederile din Legea salarizării care au fost prorogate din 2010 până acum.

„Noi, ambele federații reprezentative am început procedurile pentru proteste. Guvernul nu și-a respectat angajamentele pe care și le-a luat anul trecut. Noi am semnat un contract colectiv de muncă, în 2023, la nivel de sector, iar împreună cu Ministerul Sănătății am convenit anumite drepturi salariale care ar fi trebuit să se acorde de la 1 ianuarie 2024, numai că, ulterior s-a dat Ordonanța 115/2023 prin care s-a blocat sau s-a suspendat acordarea drepturilor salariale pentru anul acesta. Noi am negociat cu Ministerul Sănătății ca de la 1 ianuarie salariile să fie plătite integral, conform Legii 153, dar ulterior s-au răzgândit și ne-au blocat drepturile, pentru anul 2024. A fost o păcăleală, dar de data asta vrem să-i convingem să trateze cu seriozitate aceste probleme și să ne acorde drepturile salariale. Din 2010 până acum au fost tot timpul prorogări de termene pentru aplicarea Legii salarizării. Nu se vor putea corecta niciodată toate inechitățile din 2010 până acum. De data aceasta, cerem ca după ce ni se va aplica actuala Lege a salarizării, să ni se acorde și o majorare de 25%”, a explicat, pentru Jurnalul, Daniel Bulboacă, vicepreședinte FSSR.

La grevă vor participa și cei neafiliați la sindicate

Membrii sindicatelor reprezintă mai mult de jumătate din totalul salariaților din sistemul medical, dar în grevă ar putea intra și ceilalți medici și asistenți medicali. Conform legii, în cazul unei greve generale trebuie să funcționeze doar o parte din serviciile de Urgență. „Trebuie să funcționeze o treime din activitatea serviciului de Urgență, care se va asigura. Avem două tipuri de greviști – cei care sunt membri de sindicat și salariații care semnează separat pe liste, dacă vor să ni se alăture, astfel încât numărul celor care vor intra în grevă va fi mult mai mare decât cel al membrilor de sindicat. Trebuie să înțeleagă toți românii că un asistent medical câștigă un salariu minim de circa 2.800 de lei net, iar salariul mediu net este de circa 3.200 de lei pe lună, mulți dintre aceștia lucrând în condiții periculoase, pentru care nici nu se acordă toate sporurile”, a mai explicat liderul de sindicat.

Pe lângă medicii și personalul medical din spitale și clinici mai protestează și medicii de familie care amenință cu închiderea cabinetelor, astfel încât românilor le mai rămâne doar varianta de a se duce la clinici și spitale private, dacă au nevoie de tratament.

Programul acțiunilor comune ale celor două federații va debuta cu pichetarea Ministerului Sănătății în data de 1 februarie 2024, continuând cu alte proteste ce vor culmina cu declanșarea conflictului colectiv de muncă, respectiv a grevei.

Lista revendicărilor celor două federații

Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de angajați din Sănătate cu cel puțin 25% pentru anul 2024;

Acordarea integrală a drepturilor salariale prevăzute de legea 153/2017, incluzând raportarea coeficienților de ierarhizare la salariul minim pe economie aflat în plată, raportarea sporurilor la salariul aflat în plată, plata gărzilor cu tariful orar al normei de bază, acordarea indemnizației de hrană prin raportarea la salariul minim pe economie aflat în plată;

Adoptarea proiectului de lege a salarizării (Anexa pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății în forma stabilită cu partenerii sociali și aplicarea grilelor de salarizare stabilite prin raportare la salariul minim pe economie aflat în plată;

Finalizarea negocierii clauzelor, procedurilor și anexelor conform obligațiilor convenite în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate 2023-2025, incluzând transpunerea și aplicarea Anexei nr. 13;

Adoptarea măsurilor de creștere a calității vieții profesionale a angajaților din sănătate și de creștere a calității actului medical, acestea incluzând măsuri precum recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului de cotizare, introducerea conciliatorilor specializați în conflictele individuale de muncă din sectorul sănătate, echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală.

