Sindicalist din industria de apărare: „Sunt incompetenți sau agenți ai rușilor!”

Ieri, sindicatul din cadrul Carfil Brașov a declanșat un protest spontan, în continuarea celui de săptămâna trecută, pentru că reprezentanții angajaților nu au obținut de la Guvern ce au cerut. Președintele sindicatului de la Brașov, Suba Árpád, spune că piedicile care se pun industriei de apărare, mai ales din partea Ministerului Economiei, s-ar explica fie prin incompetența funcționarilor statului, fie prin faptul că sunt agenți ai rușilor care nu vor să se fabrice în România armament pentru Ucraina.

Ieri au protestat circa 300 de angajați din cadrul Carfil Brașov. Între orele 8.30 și 11.15, salariații din Carfil au oprit lucrul și au ieșit în fața fabricii. Piața de armament din toate țările lumii este în plină expansiune. Și fabricile din România au comenzi, dar angajații sunt tratați de statul român ca și cum nu ar reprezenta o prioritate.

Nu sunt suficienți angajați, nu li se acordă salarii motivante și nici măcar posibilitatea de a fi plătiți pentru orele suplimentare pe care ar trebui să le lucreze, iar în această situație, există riscul de a fi întârziate contractele, iar România ar pierde bani, în loc să câștige.

Din toate aceste motive au protestat membrii Sindicatului Liber ICA, din cadrul Carfil Brașov, afiliat la IndustriAll-BNS, reprezentativ pentru Industria construcțiilor de mașini și construcții metalice, atât săptămâna trecută, cât și ieri. „Avem o listă de revendicări pe care le-am transmis Guvernului. Ne interesează posibilitatea de a putea face angajări și ore suplimentare, plus prime și bonusuri pe care le-am negociat. Cât timp eu sunt lider aici, oamenii nu vor presta ore suplimentare neplătite. E de lucru foarte mult și societatea trebuie să funcționeze. Sunt foarte multe comenzi și anul acesta au fost angajate 100 de persoane, dar am mai avea nevoie de 50, și mâine. Trebuie să-i și găsim, apoi să-i învățăm, pentru că nu mai există școli. Specialiști vor deveni în 20 de ani, dar după 6 luni de pregătire la locul de muncă, măcar pot să-i ajute pe specialiști. Trebuie să fie supravegheați, pentru că există riscul să ne arunce în aer pe toți, dacă nu știu ce să facă”, a explicat, pentru Jurnalul, Suba Árpád, președintele sindicatului de la Brașov.

Condițiile de muncă presupun pericol de explozie

Bonusurile și primele nu li se acordă acestor angajați, deși munca pe care o prestează este și foarte periculoasă. Liderul sindicatului spune că negocierile de săptămâna trecută cu premierul Marcel Ciolacu au eșuat, iar salariile celor care lucrează în acest domeniu nu ar trebui să pornească de la minimum pe economie, ajungând doar pentru foarte puțini angajați la circa 8.000 de lei, pentru că se lucrează cu explozibili și în condiții de pericol.

Deși angajații din IT sau din construcții au beneficiat, în ultimii ani, de facilități fiscale, cei din apărare, care sunt doar câteva sute în fiecare fabrică de armament, nu au niciun fel de facilitate suplimentară, față de alți angajați, deși sectorul acesta economic e foarte important, dacă România vrea să facă față concurenței internaționale de pe piața de armament. Noile prevederi legislative chiar le scad salariile angajaților din această industrie.

Negocierile cu Guvernul au eșuat

Una dintre principalele nemulțumiri este aplicarea Legii 296/2023 la această unitate. Legea se aplică pentru societățile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat din industria de apărare, iar prevederile acesteia conduc - spun sindicaliștii - la scăderea veniturilor la bugetul de stat al României.

„Aceste societăți nu primesc bani de la bugetul de stat, iar măsurile din Legea 296/2023 duc la dezechilibrarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, în defavoarea veniturilor. Memorandumul aprobat de Guvern în data de 16 noiembrie 2023, de scutire a societăților din industria de apărare de la aplicarea Legii 296/2023, se referă doar la tichetele de masă și la ajutoarele sociale”, explică liderul de sindicat. Acesta mai spune că din anul 2018 nu s-a reușit nici măcar încadrarea corectă a unităților care fac producție în industria de apărare, așa cum prevede legislația în vigoare.

Competitorii vor avea de câștigat

„Există o lege a industriei de apărare, din 2018, care spune că ar fi trebuit să existe o listă cu societățile care lucrează în această industrie. Noi încă nu știm ce unități fac parte din această industrie. Această industrie este ceea ce considerăm noi, pentru că nu e definită. Cei din Ministerul Economiei ori sunt incompetenți, ori sunt agenții rușilor, pentru că altfel nu-mi explic de ce nu ne lasă să lucrăm pentru ucraineni. Altă explicație eu nu am găsit. Noi nu vindem direct la guvernul ucrainean, deci nu știm pentru cine producem, pentru că sunt niște intermediari, dar bănuim că producția ajunge acolo. Noi producem, dar contractele prevăd și niște penalități. Am putea lucra mult mai repede și am putea să mai semnăm și alte contracte, dacă s-ar rezolva ceea ce am solicitat”, mai explică Suba Árpád.

Niciuna din revendicări nu a fost rezolvată prin memorandumul aprobat de guvern pe 16 noiembrie. Memorandumul a fost inițiat de Ministerul Economiei, nu de Ministerul Muncii. Cele două scutiri - tichetele de masă și ajutoarele sociale - nu ajută societatea comercială, spun sindicaliștii de la Brașov.

Cu sau fără agenții ruși care ar bloca producția din România, țara noastră pierde, de fapt, în competiția economică la nivel internațional, pentru că nu Rusia vinde armamentul pentru Ucraina. Contractele pierdute de fabricile de la noi vor fi semnate cu producători de armament din alte țări.

