Poveste de bursă și ASF: Desantul soțiilor în fabrica de bani din Portul Constanța. Războiul din Ucraina aduce milioane de euro familiei Drăgoi

În ultimul an acțiunile s-au apreciat cu 140%, ducând valoarea de piață a societății la 1,23 miliarde de lei. Creșterea puternică a profitului operatorului portuar vine pe fondul războiului din Ucraina, care a transformat portul Constanța într-un centru major de trafic al mărfurilor, în special al produselor agricole. Această evoluție este o adevărată lovitură dată de familiile Dan Drăgoi și Viorel Panait, care controlează, prin intermediul soțiilor, cel mai mare operator portuar din România. Cum au ajuns reușit să facă acest lucru este o poveste pe care Tribunalul Constanța o cercetează din 2019.

Ultimul episod din contestația formulată de unul dintre acționarii în legătură cu modul în care soțiile lui Dan Drăgoi și Viorel Panait au ajuns să controleze aproape 35% din operatorul portuar a avut loc pe 25 aprilie. Procesul prin care acționarul Raymond de Rubeis cere anularea tranzacției de la sfârșitul anului 2016 de preluare a acțiunilor a fost deschis în 2019 și încă este pe rolul Tribunalului Constanța. Judecătorii constănțeni vor reuși cu acest proces să bifeze probabil un nou record nedorit al justiției românești, pentru că nu pot soluționa acest dosar nici după aproape cinci ani de când îl tot analizează. În ședința instanței de săptămâna trecută s-a dispus o nouă amânare în acest proces, noul termen pentru anunțarea deciziei fiind stabilit pentru data de 8 mai.

Să vină milioanele de euro în conturi

Până când Tribunalul Constanța va găsi calea spre dreptate, acționarii Anca Mihaela Drăgoi, soția lui Dan Drăgoi (administrator la Comvex SA), și Ruxandra Ioana Nicola (soția lui Viorel Panait, director general și administrator la Comvex SA), vor încasa dividende frumoase anul acesta, după ce profitul net al societății a fost anul trecut de189,7 milioane de lei, în creştere cu 82% faţă de 2022. Veniturile au fost de 459 de milioane, plus 18,3%, în timp ce cheltuielile s-au redus cu 10,3% la 236,4 milioane de lei. Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a decis că societatea va acorda dividende de 125 milioane de lei din profitul de anul trecut, respectiv un dividend brut de 10,7241 lei pe acţiune. În condițiile în care Anca Mihaela Drăgoi și Ruxandra Ioana Nicola dețin fiecare un pachet de 2.050.040 de acțiuni (controlează fiecare 17,5879% din acțiuni), ele urmează să primească în luna iunie, când se va face plata, un dividend brut de 21.984.833,964 lei (circa 4,39 milioane de euro). După scăderea impozitului de 8% stabilit pentru dividende și plata CASS, care în acest caz este de 7.200 de lei (10% din baza de calcul de 72.200 lei stabilită pentru sumele ce depășesc 24 de salarii minime brute), soțiile lui Dan Drăgoi și Viorel Panait vor avea fiecare de încasat circa 4 milioane de euro net.

Solidmet face un pas în lateral și deschide calea doamnelor

În prezent, Comvex SA are patru acţionari semnificativi, cel mai mare dintre aceştia fiind Solidmet, societate înregistrată în Bucureşti, cu 30,7% din capital. Liberty Holdco Galaţi & Skopje Limited, grup înregistrat la Londra, deţine 28% din acţiuni, Ruxandra-Ioana Nicola şi Anca Mihaela Drăgoi, cu pachete de câte 17,6%. Întreaga dispută din jurul acestei companii, care durează de ani de zile, este legată de modul în care compania Solidmet SRL a pierdut poziția majoritară în acționariatul Comvex SA în favoarea soțiilor lui Dan Drăgoi și Viorel Panait. Operațiunea s-a făcut printr-o majorare de capital solicitată în 2016 de către acționarul majoritar, compania Solidmet, care deținea 60,2% din acțiunile Comvex SA, dar la care ulterior, în mod ciudat, ea nu a mai participat. Inacțiunea suspectă a companiei Solidmet, unde acționari erau Dan Drăgoi, Viorel Panait și Raymond de Rubeis prin intermediul unei alte companii (acționari indirecți, termenul juridic consacrat), a deschis calea celor două doamne de a prelua împreună aproape 35% din acțiunile operatorului portuar, în timp ce deținerea Solidmet s-a redus la 30.

Informațiile din interior, cheia succesului pentru soții

Că soțiile lui Dan Drăgoi și Viorel Panait au avut informații din interior se putea constata foarte ușor și din faptul că ele au cumpărat câte 40 de acțiuni prin intermediul bursei de la soții lor chiar înainte de data de referință stabilită pentru acționarii cărora li s-a dat dreptul de a participa la majorarea de capital a societății Comvex SA. Mai reamintim că în dosarul de la Tribunalul Constanța, există o declarație a doamnei Anca Mihaela Drăgoi, dată în fața procurorului de caz, referitoare la cele 40 de acţiuni achiziţionate pentru a intra în Comvex SA și a putea ulterior să participe la majorarea de capital.. Astfel, ea a declarat în februarie 2021 următoarele: „Am contactat brokerul din cadrul Raiffeisen şi am dat ordin de achiziţionare pentru cele 40 de acţiuni. Am aflat despre emiterea de acţiuni la această societate, consultându-mă cu fiul meu care este specialist pe piaţa de capital”. Adică nu cu soțul său, care era acționar la Comvex SA, ci cu fiul, care teoretic nu avea nicio legătură cu Comvex și deci nu avea de unde să știe că societatea Solidmet nu va participa la majorarea de capital cerută chiar de ea. Lăsând la o parte această declarație cusută cu ață albă, să mai amintim că fiul său este nimeni altcineva decât Bogdan Drăgoi, care este preşedinte CA şi director general Lion Capital (fostul SIF Banat - Crișana). Implicarea lui în această poveste prin declarația mamei sale ar trebui să ridice și alte semne de întrebare Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), legate de integritatea și buna sa reputație, având în vedere prevederile Regulamentului 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF. Astfel, Bogdan Drăgoi încalcă condiția de bună reputație și integritate, una din condițiile impuse de regulamentul amintit prin sfaturile date mamei sale.

Bogdan Drăgoi dă sfaturi, ASF închide ochii

În piața de capital se consideră că soțul și soția acționează concertat, aceasta fiind o prezumție a Legii 24/2017 privind emitenții pe piața de capital. Membrii de conducere ai unei societăți sunt pe lista persoanelor cu acces la informații privilegiate legate de societatea pe care o conduc, iar de cele mai multe ori ASF verifică dacă aceste informații nu au fost folosite, inclusiv prin intermediul rudelor și afinilor. Din această perspectivă, sfatul lui Bogdan Drăgoi, care, ținând cont că prin poziția sa pe piața de capital cunoștea toate aceste aspecte, poate fi considerat ca o instigare la încălcarea legii.

Flerul în afaceri al soțiilor îmbogățește familiile

Cele 40 de acțiuni achiziționate de pe bursă de cele două doamne au fost cumpărare la un preț de 22 de lei/acțiune înainte de majorarea de capital la Comvex SA. Ulterior, au subscris fiecare 2.050.000 de acțiuni la prețul de 2,51 lei, ceea ce înseamnă peste 5 milioane de lei pentru fiecare pachet subscris, în condițiile în care la prețul de 22 de lei/acțiune, pachetul avea o valoare de piață de peste 40 milioane de lei. Astăzi, vorbim despre un randament de peste 4.000% al acțiunilor achiziționate de Anca Mihaela Drăgoi și Ruxandra Ioana Nicola cu sprijinul evident al soților Dan Drăgoi și Viorel Panait, și de un dividend net de circa 4 milioane de euro pentru fiecare din cele două doamne.

În prezent, administratorii companiei Comvex SA sunt Chiocaru George, Drăgoi Dan Ion, Idu Corneliu-Bogdan, Panait Viorel și Șandru Edmond-Costin.

Au cumpărat acțiuni pe care erau deja proprietare

Manevrele prin care s-a pregătit diluarea participației Solidmet la compania Comvex SA în favoarea soțiilor lui Dan Drăgoi și Viorel Panait nu au atras atenția și marilor specialiști de la ASF care concludeau într-un raport că în această preluare nu este nimic suspect. O scrisoare a companiei Comvex SA către Raiffeisen Bank din 2016 adresată în contextul negocierii unui credit contrazice încă odată raportul ASF. În această scrisoare Viorel Panait prezintă structura de proprietate asupra capitalului social al acţionarilor, iar printre cei consideraţi ca făcând parte din structura de proprietate, apar şi Ruxandra Ioana Nicola şi Anca Mihaela Drăgoi, despre care se scrie în document că sunt proprietare ale capitalului social „sub regimul matrimonial al comunităţii legale”, după cum scria ziarul Bursa într-un material publicat la începutul lunii aprilie. Asta înseamnă că doamnele respective ştiau că soții lor, Dan Drăgoi și Viorel Panait, sunt proprietari și respectivele doamne au cumpărat câte 40 de acţiuni pe care de fapt erau coproprietare „sub regimul matrimonial al comunităţii legale”.

Cine este Dan Drăgoi

Despre Dan Drăgoi, tătăl lui Bogdan Drăgoi, președinte Lion Capital (fostul SIF Banat-Crișana), și afacerile sale presa a scris în nenumărate rânduri. Și-a început ascensiune în anii 1990, devenind un apropiat al generalului Victor Stănculescu. Reușește să devină după Revoluție secretar de stat la Ministerul Economiei în guvernele Roman și Stolojan, iar de aici decolează în lumea afacerilor grele cu ajutorul generalului Stănculescu. Cei doi au reprezentat în România interesele grupului Bali la combinatul Sidex Galați, iar aceste interese au însemnat căpușarea combinatului cu un milion de dolari pe zi. Dan Drăgoi a devenit chiar director la firmele Sidex International Ltd. și Dundee Ltd. pe mâna cărora combinatul a pierdut foarte mulți bani. Firma londoneză Sidex International Ltd a fost broker de materii prime pentru aprovizionarea combinatului de la Galați, dar și intermediarul exporturilor acestuia. De exemplu, în 2012, Rise Project făcea o investigație din care reieșea că, în urma căpușării Sidex Galați, Dan Drăgoi și Gheorghe Ionescu (fostul cuscru al lui Traian Băsescu) au încasat un dolar de la fiecare român prin căpușarea combinatului Sidex Galați. După ce au îngropat combinatul în datorii de 100 de milioane de dolari în numai doi ani, firma Sidex International Ltd. câștiga la Curtea Internațională de Arbitraj un proces intentat combinatului în urma căruia mai primește 49,3 milioane de dolari, la mijloc fiind un contract făcut prost, în defavoarea combinatului.