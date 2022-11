Tarifele RCA explodează! Cartelul asigurătorilor, invizibil pentru Consiliul Concurenței

Dar asigurătorii au reușit să creeze un întreg mecanism prin care să stabilească niște estimări ale gradului de risc, în afara cadrului legal. Astfel, nu doar în funcție de vârsta conducătorului auto crește prețul poliței RCA, ci și în funcție de localitatea în care e înmatriculat autovehiculul. Transportatorii sunt cei mai afectați, pentru că le crește valoarea poliției RCA și în funcție de ofertele stabilite aleatoriu de asigurători, la care se adaugă 36% din tariful de referință, deși nu au făcut accidente.

În logica asigurătorilor care vând polițe RCA, un tânăr de 20 de ani care locuiește în București și are o mașină înmatriculată în același oraș ar trebui să plătească mult mai mult decât unul de 35 de ani care locuiește și are mașina înmatriculată la Poplaca. Justificarea ar fi că tânărul nu are suficientă experiență și se consideră că e mai posibil să facă accidente, dar se adaugă și înmatricularea mașinii în Capitală, despre care aceiași evaluatori de risc de la firmele de asigurări consideră că e un oraș periculos, deci există mai multe șanse de a se produce accidente. Acești evaluatori nu spun nimic despre mașinile înmatriculate în alte localități și pe numele altor persoane, care pot circula fără probleme în București, cu polițe de asigurare mult mai mici.

În această perioadă, un tânăr și-ar putea plăti RCA-ul cu sume care depășesc valoarea autoturismului, de până la 69.000 de lei pe an. Unele oferte sunt mai bune pentru asigurarea pe termen de 6 luni, dar și acesta este un joc făcut de brokeri, pentru a vinde un anumit produs, într-o anumită perioadă. Totuși, nimeni nu dă explicații pentru modul în care se stabilește valoarea acestor polițe RCA.

Malus, în loc de bonus

În cazul transportatorilor, există pe de o parte problema prețului diferențiat în funcție de orașul în care e înmatriculat camionul sau autocarul, fiind avantajate firmele din localitățile fără grad mare de risc, deși acestea pot tranzita zilnic Bucureștiul, plătind o poliță RCA mai ieftină. „Cei care practică prețurile acelea uriașe la polițele RCA o fac pentru că de fapt nu vor să vândă și își descurajează clienții, stabilind niște tarife enorme. Dar mai sunt și cazuri în care vedem că toți asigurătorii stabilesc aproximativ aceleași prețuri foarte mari pentru camioane, de exemplu, iar valoarea la 6 luni este aproape egală cu cea pe un an, astfel încât să ne oblige să cumpărăm RCA pe un an. Tarifele se schimbă permanent și mai există un truc pe care și ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară - n.r.) și Consiliul Concurenței se prefac pur și simplu că nu-l văd: toți asigurătorii stabilesc în același timp aproximativ aceleași tarife, iar pentru camioane, dacă trei firme îți dau trei oferte la preț maxim și mergi la BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România - n.r.) să-ți stabilească un tarif mai mic, deja BAAR consideră că te încadrezi în grad mare de risc, pe baza ofertelor pe care le-ai primit. Astfel, ne mai adaugă 36% din tariful de referință, ca și cum ne-am încadra la malus, deși nu am făcut accidente și ar trebui să avem reducere pentru bonus. Cine e vinovat? Sectorul de asigurări din cadrul ASF nu își face datoria, pentru că trebuia să fie luat în calcul tariful de referință afișat pe site-ul oficial al Autorității. Iar Consiliul Concurenței se preface că nu vede constituirea de cartel”, a explicat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de ASF și a fost introdus ca măsură de responsabilizare a participanților la trafic. Acest sistem urmărește ca posesorii de vehicule care nu sunt implicați în accidente să plătească o primă de asigurare mai mică decât cei care produc accidente. Sistemul bonus-malus influențează prima de asigurare în funcție de daunalitatea înregistrată într-o anumită perioadă de referință. Dacă în perioada de referință nu au fost înregistrate daune plătite, la reînnoirea poliței RCA se beneficiază de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare. Dacă au fost înregistrate daune plătite, se consideră că a crescut gradul de risc, deci la reînnoirea poliței RCA se aplică o penalizare, prin aplicarea unui „malus”, adică va crește prima de asigurare. Reducerea maximă (bonusul) de care un asigurat poate beneficia este de 50%, iar penalizarea maximă (malusul) este de 180%. Clasa B0 este atribuită unui asigurat nou, fără istoric de daune.

„Ne-am trezit că pentru polița RCA a unui camion compania de asigurări ne face o ofertă de 20.000 de lei, iar dacă depunem solicitare la BAAR, ni se calculează la 10.200 de lei. Dar camionul e trecut, automat, de la bonus la malus, cu risc ridicat, deși nu a produs niciun accident. Când am cerut explicații, ni s-a spus că ar trebui să ne mulțumim că ni se scade valoarea poliței RCA la jumătate, deși 10.200 de lei înseamnă că la valoarea de referință s-au adăugat 36%, după ce s-a încadrat mașina la risc ridicat, fără să fi avut vreun accident. În felul ăsta, asigurătorii vor avea justificare pentru a crește în continuare prețurile polițelor RCA la infinit, pe baza noilor statistici în care apar de la 40.000 de mașini încadrate ca având risc ridicat, la care se vor mai adăuga 20.000, doar pentru că aceștia și-au redus valoarea poliței RCA cu ajutorul BAAR, care le-a încadrat automat ca fiind cu risc ridicat, fără ca mașinile să fi avut accidente.

La service ajung mai puțini bani

COTAR a cerut, în mai multe rânduri, intervenția Parlamentului pentru reorganizarea ASF și a Consiliului Concurenței, pornind de la aceste probleme legate de polițele RCA. Reprezentanții Confederației au calculat profiturile raportate de asigurători, care au crescut cu 200% în ultimele 12 luni, ca urmare a majorării tarifelor RCA, arătând că de vină pentru creșterea prețurilor nu ar fi service-urile auto (unitățile reparatoare) din România, ci majorările tarifelor sunt în continuare nejustificate. „ASF acționează în continuare conform strategiei binecunoscute de până acum, adică avem anul și falimentul câte unui asigurător, pentru că ASF ignoră concluziile exprimate în Raportul privind stabilitatea pieţelor financiare nebancare dat de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (E.I.O.P.A. - n.r.), care indică o cu totul altă realitate. Cheltuielile administrative ale societăților de asigurări din România sunt cele mai ridicate din UE, iar din 100 de lei colectaţi din RCA de la şoferii români, 56 de lei reprezintă cheltuielile administrative ale asigurătorilor, care se declară veşnic în pierdere şi achită un impozit nejustificat de mic sau nu achită impozit deloc. Asta o spun experții de la EIOPA, nu o spunem noi”, mai explică președintele COTAR.

Crește riscul de accidente grave

Există ţări în UE unde rata cheltuielilor administrative ale societăților de asigurări este de patru ori mai mică decât în România. În Luxemburg, de exemplu, media ratei cheltuielilor e de doar 14%. În plus, experții EIOPA arată că, în țara noastră, companiile de asigurări achită cel mai mic cost al despăgubirilor din Uniunea Europeană, raportat la valoarea primelor încasate din RCA, respectiv doar 37%. Atât primesc service-urile auto, în caz de reparații în urma unui accident rutier acoperit din RCA. Mai mult, transportatorii se plâng și de faptul că despăgubirile se plătesc foarte greu sau deloc, în unele cazuri, iar în ultimii ani a existat un nou tip de șantaj din partea asigurătorilor care forțează păgubiții să accepte plata unei sume mult mai mici decât cea necesară pentru reparații. Astfel, dacă mașinile care circulă pe drumurile României sunt reparate cu cele mai ieftine piese, de multe ori necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, automat crește riscul de accidente grave și se pune în pericol viața oamenilor.

De la bonus au ajuns la malus

Încă de la începutul acestui an, după primul val de scumpiri nejustificate ale polițelor RCA, Guvernul a promis rezolvarea problemelor provocate de companiile de asigurări, prin plafonarea valorii RCA, apoi prin unele modificări legislative, șoferii care și-au reînnoit polițele de asigurare obligatorie până în luna mai s-au trezit într-o nouă situație neplăcută: li s-a dat posibilitatea reducerii valorii poliței RCA, dar au fost încadrați automat ca fiind „cu risc ridicat”. Transportatorii au constatat că astfel, printr-o inginerie financiară fără niciun fel de bază legală, asigurătorii nu doar că încasează cu 36% mai mult decât tariful de referință, pe baza încadrării tuturor ca prezentând „risc ridicat”, dar vor avea și motiv să majoreze apoi prețurile polițelor RCA, pe baza statisticilor care vor arăta că toți șoferii din România prezintă risc ridicat.

Camioanele noastre au fost trecute de la bonus la malus fără să fi fost implicate în niciun accident.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR