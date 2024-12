Pierderile asigurate la nivel mondial provocate de catastrofe naturale au depășit 100 de miliarde de dolari pentru al 5-lea an consecutiv 

Cu 1,54 de grade Celsius peste media preindustrială, acest an va deveni cel mai călduros înregistrat de când se fac măsurători. Pierderile asigurate din catastrofe naturale vor depăși 135 de miliarde de dolari în 2024, la nivel mondial.

În 2024, inundațiile severe din Europa și Emiratele Arabe Unite au dus la pierderi asigurate estimate la aproape 13 miliarde de dolari până acum. A fost al treilea cel mai costisitor an pentru acest pericol la nivel global și al doilea cel mai costisitor pentru Europa, care a suferit pierderi asigurate de aproximativ 10 miliarde de dolari, potrivit estimărilor Swiss Re Institute. Odată cu creșterea riscului de catastrofă naturală în paralel cu majorarea prețurilor, creșterea anuală de 5-7% a pierderilor asigurate va continua, iar decalajele de protecție ar putea rămâne ridicate. Este foarte probabil ca pierderile să crească pe măsură ce schimbările climatice intensifică evenimentele meteorologice extreme, în timp ce valorile activelor cresc în zonele cu risc ridicat din cauza extinderii urbane. Prin urmare, adaptarea este esențială, iar măsurile de protecție, cum ar fi digurile, barajele și porțile de inundații, sunt de până la zece ori mai rentabile decât reconstrucția, arată raportul citat.

„Pentru al cincilea an consecutiv, pierderile asigurate din catastrofe naturale depășesc pragul de 100 de miliarde de dolari. O mare parte din această povară a creșterii pierderilor rezultă din concentrarea valorii în zonele urbane, creșterea economică și creșterea costurilor de reconstrucție. Prin favorizarea condițiilor care au provocat multe dintre catastrofele din acest an, schimbările climatice joacă, de asemenea, un rol un rol important. Acesta este motivul pentru care investițiile în măsuri de atenuare și adaptare trebuie să devină o prioritate”. Balz Grollimund, directorul Swiss Re.

Precipitațiile extinse din aprilie au provocat inundații în regiunea Golfului, perturbând operațiunile celui mai aglomerat aeroport din lume, Dubai. În septembrie, furtuna Boris a provocat inundații majore în Europa Centrală, care au afectat în principal Cehia, Polonia și Austria. Au fost raportate efecte suplimentare în Slovacia, România, Italia și Croația.

Spania, lovită de inundații fulgerătoare

În octombrie, mari părți ale Spaniei au suferit ploi abundente, inundații fulgerătoare și episoade de grindină, care au cauzat pagube grave. Inundațiile au fost cele mai grave în estul și sudul Spaniei, majoritatea pagubelor fiind în regiunile Valencia și Castilla-La Mancha. Andaluzia și Insulele Baleare au fost, de asemenea, afectate. Precipitațiile medii pentru un an au fost aruncate în mai puțin de opt ore în multe locații. Terenul argilos, abrupt și sistemele de drenaj nu au putut absorbi cantitatea imensă de apă, ducând la revărsări rapide.

Uragane și furtuni puternice, SUA - cele mai afectate

Cel puțin două treimi din pierderile asigurate din acest an sunt atribuite SUA: două uragane majore au ajuns la uscat în decurs de două săptămâni pe coasta Floridei, în septembrie și octombrie anul acesta. Uraganul Helene a atins pământul că uragan major pe 27 septembrie, urmat de uraganul Milton pe 9 octombrie. Pierderile asigurate de la ambele uragane sunt de așteptat să se ridice la aproape 50 de miliarde de dolari. În plus, 2024 a cunoscut o frecvență ridicată de furtuni puternice (furtuni convective severe sau SCS), care au afectat în mare parte SUA. Pierderile asigurate provocate de SCS sunt de așteptat să depășească 51 de miliarde de dolari la nivel global în acest an, înregistrându-se a doua cea mai mare pierdere după recordul de aproximativ 70 de miliarde de dolari înregistrat în 2023.

2024, anul căldurilor devastatoare

Anul 2024 va fi cel mai cald de când există date meteo complete, cu o medie de peste 1,5 grade Celsius peste temperaturile din intervalul 1850-1900. La nivel global, iulie 2024 a fost a treisprezecea lună consecutivă în care recordul lunar absolut de temperatură medie a fost doborât. Efectele economice la nivelul întregii societăți ale unor astfel de valuri de căldură devastatoare sunt, de asemenea, semnificative. Raportul Lancet intitulat „Numărătoare inversă pentru sănătate și schimbări climatice”, publicat anual de un grup multidisciplinar de experți independenți, estimează că la nivel global se pierd între 150 și 200 de miliarde de ore de muncă productivă din cauza valurilor de căldură.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹