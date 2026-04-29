Codul rutier, modificat din nou. „Culoarul de salvare”, pentru ambulanțe și pompieri, devine obligatoriu

Concret, șoferii vor fi obligați să respecte reguli exacte privind modul în care trebuie să reacționeze, mai ales în situațiile de trafic intens și ambuteiaje, pentru a permite trecerea vehiculelor de urgență cu semnale luminoase și sonore în funcțiune. Pe drumurile cu o singură bandă pe sens, spre exemplu, șoferii trebuie să tragă toți pe dreapta, pentru a lăsa loc în stânga pentru „culoarul de salvare”, potrivit unui proiect de lege depus luni la Parlament. Inițiatorii spun că miza noilor reguli este una majoră: reducerea timpilor de intervenție pentru ambulanțe, pompieri sau poliție și, implicit, salvarea de vieți.

Proiectul legislativ pus pe masa senatorilor la începutul acestei săptămâni, ce completează OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul rutier), este inițiat de doi deputați USR și semnat, în total, de 37 de parlamentari de la mai multe partide politice.

Problema actuală din trafic: fiecare face cum crede

Potrivit inițiatorilor, legislația actuală nu oferă reguli suficient de precise, în situațiile de trafic intens. Mai exact, cu toate că, în prezent, șoferii știu că trebuie să acorde prioritate vehiculelor de intervenție, modul concret în care acest lucru trebuie făcut nu este clar în situațiile de trafic aglomerat.

„Dispozițiile OUG nr. 195/2002 nu reglementează în mod clar comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorii de vehicule (…) în condiții de blocaj rutier, ambuteiaj sau trafic intens”, spun aceștia în expunerea de motive, precizând că, deși dispozițiile art. 37 reglementează un tip de comportament pe care trebuie să îl adopte șoferii la apropierea și la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară cu semnale de avertizare pornite, acestea „se pot aplica în practică doar în situațiile în care vehiculele se deplasează pe drumuri publice fără condiții de trafic intens sau ambuteiaje tipice condițiilor de trafic urban”.

Prin urmare, fiecare reacționează după instinct. Această lipsă de uniformitate creează confuzie și întârzieri. Ambulanțele sau autospecialele de pompieri nu pot anticipa unde se va forma spațiul liber, iar fiecare secundă pierdută poate avea consecințe grave.

„În practică, se observă că unele vehicule se deplasează spre axa drumului, iar altele spre acostament, pentru a crea spațiul necesar trecerii, fără a exista o reglementare clară în acest sens”, explică inițiatorii, adăugând că modalitatea și locul unde trebuie creat acest spațiu liber „nu trebuie lăsat la aprecierea conducătorilor vehiculelor, ci trebuie reglementat corespunzător, astfel încât să se permită conducătorilor autoheviculelor cu regim de circulație prioritară să anticipeze pe unde urmează să se elibereze calea, astfel încât să nu existe întârzieri nejustificate”.

Soluția: reguli clare, ca în Germania

Prin urmare, proiectul de lege introduce conceptul de „culoar de salvare”, care definit ca „spațiul liber creat, după caz, între banda de circulație și axa drumului sau între benzile de circulatie, în cazul formării unui ambuteiaj, blocaj rutier sau a unei încetiniri a traficului (…) pentru facilitarea trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară”.

Potrivit inițiatorilor, este o practică deja utilizată în alte state europene, precum Germania, unde regulile sunt clare și respectate, iar intervențiile de urgență se desfășoară mai rapid.

Documentul arată și regulile privind modul în care trebuie format acest culoar.

Mai exact, pe drumurile cu o singură bandă pe sens, șoferii trebuie să elibereze partea stângă pentru a crea culoarul, iar pe drumurile cu două sau mai multe benzi de circulație pe sens:

vehiculele de pe banda din stânga vor trebui să se deplaseze „cât mai mult spre axa drumului”, adică spre stânga;

vehicule de pe celelalte benzi trebuie să tragă spre dreapta: „se vor deplasa cât mai aproape de vehiculele de pe banda inferioară, respectiv cât mai aproape de acostament, sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare”.

Această organizare creează un culoar central, predictibil, prin care pot circula rapid autospecialele.

De asemenea, proiectul prevede explicit și că „este interzisă circulația altor vehicule prin culoarul de salvare (…)”.

Altfel spus, șoferii care vor încerca să profite de spațiul creat pentru a avansa mai rapid în trafic vor fi sancționați.

Inițiatorii subliniază că această standardizare este esențială, deoarece crearea acelui spațiu liber pentru ambulanțe, pompieri și polițiști nu mai este lăsată la latitudinea șoferilor, ci devine o obligație legală clară.

Șoferii care încalcă noile reguli pot rămâne fără permis 30 de zile

Proiectul legislativ introduce, totodată, și noi sancțiuni. Mai exact, nerespectarea regulilor privind formarea culoarului de salvare va fi considerată contravenție, la fel ca și circulația neautorizată prin acest spațiu.

Astfel, în Codul rutier ar urma să fie introdusă o nouă abatere pe lista faptelor sancționate „cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile”: „nerespectarea obligației privind formarea culoarului de salvare sau circulația printr-un astfel de culoar de către conducătorii vehiculelor care nu au acest drept”.

Conform Codului rutier, o amendă din clasa a II-a de sancțiuni reprezintă o sancțiune contravențională care aplică între 4 și 5 puncte-amendă.

Traficul din România este din ce în ce mai aglomerat, iar întârzierile pot avea consecințe dramatice, subliniază inițiatorii, în expunerea de motive.

„Să nu uităm că un minut câștigat în drumul spre un stop cardio-respirator crește șansele de supraviețuire cu până la 10%. Culoarul de salvare este deja o normă de civilizație în țări precum Germania sau Austria, unde timpul de intervenție a scăzut cu până la 4 minute”, afirmă deputatul Ovidiu Paraschivescu, unul dintre inițiatori.

Codul rutier este, probabil, cel mai modificat act normativ din ultimii ani. Doar în luna aprilie 2026, spre exemplu, la Parlament au fost depuse nu mai puțin de cinci proiecte legislative care schimbă regulile pe șosele.