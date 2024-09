Rețetă la indigo, în a doua încercare a lui Coldea de a scăpa de controlul judiciar. Amânare pentru studierea dosarului

Curtea de Apel București, prin completul C18 de Drepturi și Libertăți, din cadrul Secției I Penală, a decis să amâne pentru săptămâna viitoare verdictul cu privire la cea de-a doua cerere formulată de Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă față de măsura prelungirii controlului judiciar pe cauțiune.

Plângerea a fost înregistrată în 13 septembrie, iar ieri, judecătorul învestit cu soluționarea ei a dispus, prin încheiere, să amâne cauza. Conform minutei acestei încheieri, „în vederea studierii dosarului de urmărire penală, amână cauza pentru data de 25 septembrie 2024, ora 12.00”.

La termenul de ieri, procurorii au înaintat instanței un dosar format din nu mai puțin de 20 de volume. La ieșirea din sala de judecată, Florian Coldea a declarată că, „după cum știți, am atacat prin contestație prelungirea controlului judiciar, caz în care trebuie să ne apărăm. E absolut firesc să fie investigat. Oricine are ceva de spus este firesc să se prezinte, să atenționeze autoritățile abilitate, care, la rândul lor, trebuie să investigheze. Oricine e liber să facă acest lucru. (…) S-a amânat cauza pentru că, reiterez, nu am avut acces la 20 de volume”.

Coinculpatul Dumitru Dumbravă a fost, și de această dată, mult mai spiritual decât fostul său șef. Întrebat, înainte de proces, dacă crede că va câștiga acest proces, Dumbravă a răspuns: „Nu știu ce să spun. Dimineață, când am ieșit din bloc, am văzut o pisică albă. Aici, la colț, era o pisică neagră”.

„Alba-neagra” cu completul de vacanță

Reamintim că generalii Coldea și Dumbravă, dar și avocatul Trăilă au fost convocați la sediul DNA, în data de 11 septembrie, ocazie cu care au aflat că măsurile restrictive, în special interdicția de a părăsi România, au fost prelungite cu încă 60 de zile. Asta, după ce, în data de 15 iulie 2024, procurorul de caz, Mihaela Moraru-Iorga, a dispus aceeași măsură a prelungirii măsurii controlului judiciar pe cauțiune, măsură pe care a luat-o, prima dată, în 24 mai 2024.

Încă de la prima prelungire, cei trei au atacat măsura la Curtea de Apel București. La prima încercare de a scăpa de controlul judiciar, două complete de judecată și-au cerut ieșirea din cauză, iar abia al treilea complet a reușit să dea o soluție. Una nefavorabilă petenților.

Cauza a fost repartizată, inițial, Completului 5 Drepturi și Libertăți, reprezentat de judecătoarea Claudia Jderu. Numai că, la termenul din 23 iulie 2024, Claudia Jderu a amânat judecarea cauzei pentru data de 9 iulie, sub pretextul de a-i lăsa lui Florian Coldea termen să studieze dosarul de urmărire penală.

Completul C5 Drepturi și Libertăți a primit, prin repartizare aleatorie, cauza în baza Deciziei nr. 9038 din 5 iunie 2024 a președintelui Curții de Apel București, decizie care reglementa, la articolul 11, că „dosarele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, amânate în mod excepțional, vor continua să fie soluționate de judecătorul de drepturi și libertăți învestit prin repartizare aleatorie”.

Sorții au ales-o pe judecătoarea lui Hideg

Ei bine, după amânarea termenului, în data de 26 iulie 2024, președintele Curții de Apel București a emis o nouă Decizie, cu numărul 11739/2024, care a modificat decizia anterioară.

Astfel, astrele s-au aliniat în așa fel încât Claudia Jderu a scăpat de dosarul generalilor, cauza ajungând pe masa Completului de Drepturi și Libertăți C12 - Continuitate, mai exact la judecătoarea Monica Constantinescu. Aceasta, întâmplător sau nu, este judecătoarea care instrumentează, în apel, dosarul prin care Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, l-a trimis în judecată pe denunțătorul generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, dar și al avocatului Doru Trăilă, omul de afaceri Cătălin Hideg, dar și pe compania acestuia din urmă, SC Sanimed Impex SRL. Este vorba despre exact dosarul pentru care Hideg a apelat la gruparea generalilor și a încheiat cu casa de avocatură a lui Trăilă contractul de asistență juridică, contract pentru care Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă au fost puși sub control judiciar pe cauțiune.

Judecătoarea Constantinescu a căutat, la rândul ei, să scape de dosar, în 29 iulie 2024, când a constatat că se impune sesizarea președintelui Secției I Penale a Curții de Apel București, pentru ca „în considerarea tuturor chestiunilor arătate, să desemneze cine este judecătorul competent să soluționeze cauza, iar în măsura în care va aprecia, să sesizeze președintele Curții de Apel București, sau, după caz, Colegiul de conducere, pentru reglementarea prezentei situații”, așa cum rezultă din Încheierea Penală F/D.L. din Camera Preliminară, din data de 29 iulie 2024.

Abia al treilea judecător a pronunțat o soluție

Abia pe 6 august, lucrurile s-au clarificat. Ultimul judecător intrat în dosar, Andrei Buliga, a decis ca plângerile petenților inculpați să fie respinse ca nefondate.

„În temeiul articolului 216, raportat la articolul 215, alineat 1 Cod procedură penală, și articolului 213 Cod procedură penală, respinge ca nefondate plângerile formulate de inculpaţii Coldea Florian, Dumbravă Dumitru şi Trăilă Doru împotriva Ordonanţelor nr. 52/1/P/2024 din data de 15.07.2024, emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Corupţiei, prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpaţi. Respinge, ca neîntemeiate, cererile inculpaţilor Coldea Florian, Dumbravă Dumitru şi Trăilă Doru de înlăturare a obligaţiei prevăzute de art. 215, alin. 2, lit. a Cpp de a nu depăși limita teritorială a României. Definitivă”, sună minuta deciziei pronunțată de magistratul Buliga.

