Atac la turism: Diana Buzoianu mai caută țeava care deversează dejecții în mare

„Mai țineți minte celebra țeavă de la Năvodari?” - este întrebarea pe care ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a pus-o recent, pe contul de Facebook pe care a și postat o filmare inițială despre presupusa țeavă prin care ar fi deversate dejecții în mare. Deși s-a dovedit, ulterior, că țeava din filmare era dezafectată de mult timp și nu servea decât la o procedură legală de scoatere a nisipului dintr-un șantier, în mare, Diana Buzoianu nu și-a dezmințit afirmațiile false, ci a ales să caute în continuare orice țeavă similară care i-ar putea susține declarațiile. Săptămâna trecută a mai găsit una și a reluat subiectul, stârnind din nou reacții negative în rândul celor care refuză să mai meargă pe litoralul românesc, după ce au „aflat” de la ministrul Mediului că marea e poluată cu dejecții. Toată această campanie afectează direct turismul românesc și falimentează afacerile de la malul mării, dar afectează și bugetul de stat. Mai mulți antreprenori direct afectați i-au cerut să explice confuzia pe care a creat-o, dar revenirea asupra subiectului nu a fost decât în cel de-al doilea caz, după ce i s-a demonstrat că nici a doua țeavă nu deversa dejecții, dar nici nu avea legătură cu prima, fiind la circa trei kilometri distanță de locul unde Diana Buzoianu făcuse prima filmare.

După 1 iulie, litoralul românesc încă are de suferit din cauza afirmațiilor nefondate ale ministrului USR al Mediului, în legătură cu „porcăriile” deversate „cu siguranță” în apa mării printr-o țeavă descoperită de Diana Buzoianu pe nisip. Nu a dezmințit, nu și-a cerut scuze, dar a revenit cu așa-zise noi dovezi despre neregulile legate de țeavă, arătând încă o dată că lansează foarte ușor acuzații și afirmații nefondate, afectând grav afacerile de la malul mării.

La începutul lunii mai, Diana Buzoianu a mers pe plajă, filmându-se în timp ce „descoperea nereguli grave” despre care a vorbit în calitate oficială, fără a avea informații certe. Imediat, litoralul a fost afectat primul val de reacții la dezinformarea lansată de ministrul Mediului. Filmând pe o plajă din Mamaia Nord, în cadrul unei campanii pentru propria imagine, Diana Buzoianu a dat peste o țeavă și a spus: „Asta este o țeavă care sigur deversează o grămadă de porcării în mare”. Specialiști de la Apele Române, aflați lângă ea, i-au explicat că era o conductă de șantier prin care trec „ape de fundație”, curate, provenite tot din mare. Dar Diana Buzoianu nu a ținut cont de specialiști și filmarea a circulat viral, răspândind fake news.

Hotelierii s-au confruntat, apoi, cu sute de comentarii pe rețelele de socializare sau cu anulări ale rezervărilor, din cauza acestei dezinformări. Lucrurile s-au mai stabilizat, în special acum, când canicula a împins un număr mare de români către vacanțe sau weekenduri rezervate în ultimul moment, însă lovitura Dianei Buzoianu a venit din nou, cu a doua „știre” despre țeava prin care ar fi deversate dejecții, la o lună și jumătate după directorul Administrației Bazinale Dobrogea-Litoral a dezmințit afirmațiile ministrului, printr-o declarație în care explica la ce sunt folosite acele conducte.

Al doilea val de reacții negative, în vârf de sezon

Valul de reacții negative din partea turiștilor români s-a resimțit și la început de sezon, iar acum s-a reluat, odată cu subiectul postat a doua oară de ministrul USR. Toate afacerile de pe litoral sunt afectate de respectiva dezinformare, acum reluată, cu o nouă eroare: a prezentat deja celebra țeavă ca venind de la „o construcție ilegală”, dar tot fără dovezi.

Mirela Matichescu, fost secretar de stat și președinte al Autorității Naționale pentru Turism, i-a adresat ministrului Mediului o primă scrisoare deschisă, din partea antreprenorilor de pe litoral, în special a celor din Mamaia Nord, în luna mai, iar acum îi cere din nou să explice cum a reușit să confunde prima țeavă găsită pe nisip cu cea de-a doua – deși distanța între ele este de circa trei kilometri.

De data aceasta, Diana Buzoianu măcar a revenit asupra postării de pe Facebook, oferind unele explicații. Inițial, a prezentat a doua țeavă ca fiind cea de care lumea ar trebui să-și aducă aminte, pentru că „ducea la o clădire ilegală”: „Mai țineți minte, da, țeava care a făcut înconjurul internetului și a împărțit lumea în două - și erau câțiva oameni politici care argumentau solemn că nu e nicio problemă, că știu ei sigur că ducea în mare doar apă de epuisment (de șantier)? Știu precis că am folosit cuvântul „porcării” atunci. Și porcăriile nu s-au terminat cu țeava îngropată. Nu. Porcăriile abia începeau și duceau către alte ilegalități mai mari. Pe scurt, țeava provenea de la o clădire în construcție ai cărei proprietari au fost de negăsit în martie, la vizita pe teren. Dar inspectorii ABADL și Inspectoratul de Stat în Construcții au mers și ulterior pe teren și - ce să vezi? Țeava era „atașată” de un imobil cu funcțiunea de popas pescăresc – cherhana - care pare că are toate caracteristicile unei construcții ilegale pe plajă” - a scris ministrul USR pe Facebook.

Buzoianu a mai explicat că Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că atât certificatul de urbanism, cât și autorizația de construire emise de Primăria Năvodari în 2023, respectiv 2024, sunt nelegale și a solicitat anularea lor, motivul fiind că în Certificatul de Urbanism se menționează că acesta a fost emis în baza P.U.G., însă în P.U.G., terenul face parte din zona de țărm, în cadrul zonei tampon.

O „porcărie” în documente nu poate fi deversată în mare

„Conform OUG nr. 202/2002, terenul se află în zona în care sunt interzise orice fel de construcții definitive. Și voi vedeți în poză o construcție modulară ușor demontabilă care nu e pe plajă, așa-i? Pe scurt, ce a fost găsit acolo: o țeavă îngropată ilegal (da, era ilegală) ducea către o construcție ilegală, construită pe un teren unde scria negru pe alb în documente că e ilegal să construiești acolo. Prefectura Constanța a acționat deja în judecată Primăria Năvodari și societatea care construia acea cherhana, pentru anularea autorizației de construcție. Le mulțumesc pe această cale și Prefectului și Inspectoratului de Stat în Construcții pentru că iau măsuri pentru a fi respectată legea. Eu n-am întors niciodată ochii de la porcării și vă asigur că voi continua să acționez la fel și pe viitor”, a mai scris Buzoianu. Cu toate acestea, „porcăriile” din acte nu sunt dejecții deversate în mare, cele pentru care litoralul a pierdut deja jumătate din turiștii de anul trecut – conform datelor de la hotelieri - și pentru care hotelierii se pregătesc de falimente în lanț.

Conducta legată de clădirea ilegală... dar alta

După ce Mirela Matichescu și alți antreprenori de pe litoral i-au atras atenția că țeava din a doua imagine nu este aceeași cu prima, Buzoianu a postat o explicație: „Atât de multe ilegalități au fost descoperite pe plajele din România în ultima perioadă că ajungi să le mai încurci uneori. Am ieșit ieri cu o postare despre o clădire care a fost atacată în instanță pentru ilegalități vădite. Am spus că țeava care deversa apă în mare, țeava pe care am descoperit-o în vizita pe teren, era legată de acea clădire. Doar că am aflat între timp și mi se pare normal să spun și public: nu țeava descoperită de mine fusese conectată la acea clădire atacată în instanță pentru nerespectarea legislației, ci se pare că era vorba de un alt furtun care deversa apă ilegal, care a fost recent descoperit și sancționat de inspectorii de la Apele Române, în urma controalelor sporite cerute de ministerul mediului pe plajele din România. Adevărul e că e trist să vezi câte deversări ilegale se întâmplă în aceeași zonă. Pe scurt: da, țeava descoperită de mine era ilegală. Între timp, inspectorii de la Apele Române au descoperit, în vecinătate, o clădire ilegală care avea propriul ei sistem de deversare de apă ilegal. Clarificăm pe rând fiecare caz în parte”.

După aceste declarații confuze, antreprenorii afectați îi cer Dianei Buzoianu să explice în ce calitate își exprimă opiniile personale în legătură cu legalitatea unor construcții – o astfel de constatare fiind în atribuțiile altor instituții, dar mai ales neavând legătură cu „dejecțiile deversate în mare”. Cei ale căror afaceri sunt grav afectate de această campanie de distrugere totală a imaginii litoralului românesc îi explică ministrului USR că măsurile de protecție a mediului înconjurător ar trebui să fie complementare cu activitățile economice, nu în conflict – problemă pe care Diana Buzoianu nu a înțeles-o, atacând continuu turismul de la malul mării, nu doar prin aceste confuzii (intenționate sau nu), ci și prin modul în care a gestionat atribuirea plajelor, situație care a creat haos total pe litoral, în acest sezon estival.

Conform datelor agențiilor de turism, exact de săptămâna trecută a crescut brusc numărul de solicitări pentru vacanțe „last minute”, dar cele mai multe sunt pentru Bulgaria, Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia sau Maldive, nu pentru litoralul românesc.

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