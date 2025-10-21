Dr. Ciuhodaru: „Avertizăm, din nou, asupra riscurilor majore ale încălzirii la aragaz”

„Monoxidul de carbon a devenit ucigașul tăcut din sezonul rece”, avertizează medicul urgentist Tudor Ciuhodaru, precizând că numărul intoxicațiilor cu acest gaz incolor și fără miros se menține „îngrijorător de mare”, deși ar putea fi prevenite. În fiecare an, sute de români ajung la spital, iar mulți dintre ei își pierd viața, din cauza folosirii necorespunzătoare a surselor de încălzire precum sobele supraîncărcate sau fisurate ori centralele improvizate. Aproximativ una din cinci intoxicații cu monoxid de carbon este cauzată de folosirea aragazului ca sursă de încălzire, subliniază medicul, explicând și care sunt măsurile de prim ajutor în acest caz și cum pot fi prevenite astfel de tragedii.

Spre deosebire de gazul natural - căruia i se adaugă intenționat aditivi chimici, precum mercaptanul, care au un miros caracteristic specific prin care îi poți simți prezența -, monoxidul de carbon (CO) este un gaz toxic care nu are miros și nici culoare. Tocmai de aceea poate fi inhalat ca și cum am respira aer normal, fără a simți iritații în nas sau gât.

Atunci când este inhalat, se leagă de hemoglobina din sânge, formând carboxihemoglobină, care nu mai poate transporta oxigenul către țesuturi și organe.

Poate fi periculos chiar și la concentrații scăzute, însă dacă este inhalat în concentrații mai mari apare intoxicația cu monoxid de carbon, care este o afecțiune ce pune viața în pericol, fiind o urgență medicală.

Intoxicația cu monoxid poate fi letală

Medicul urgentist Tudor Ciuhodaru avertizează că acest tip de intoxicație poate fi letal, iar prevenția și cunoașterea măsurilor de prim-ajutor, precum și recunoașterea simptomelor pot salva vieți.

„Copiii sunt primii și cel mai sever afectați. Gravitatea e influențată de concentrația de gaz de toxic și de durata expunerii”, spune medicul, adăugând că, în general, intoxicațiile cu monoxid se produc „prin inhalarea de gaze toxice produse de surse de încălzire (cu deficiențe) lăsate nesupravegheate (mai ales pe durata nopții!)”.

Pe de altă parte, „simptomele sunt extrem de variate și nespecifice: dureri de cap, greață, vărsături, astenie, vertij, tulburări de echilibru, respirație dificilă, puls accelerat, somnolență, convulsii, comă”, precizează dr. Ciuhodaru.

La o concentrație mică, de sub 10% monoxid de carbon în hemoglobină, nici nu există simptome, iar o persoană cu simptome ușoare, de obicei, nici nu suspectează intoxicarea cu monoxid de carbon, mai ales că acestea pot imita inițial simptomele gripei sau ale unor alte boli similare sau pot să apară după câteva ore sau chiar zile de la intoxicație.

La o concentrație de 20 - 40% monoxid de carbon în hemoglobină, este o intoxicație moderată, care provoacă simptome severe precum greață, vărsături și aritmii, tulburări de vedere, stare de confuzie, creșterea frecvenței pulsului și a respirației, creșterea tensiunii arteriale, iar la 60% monoxid de carbon în hemoglobină poate surveni decesul.

Care sunt sursele principale de CO

În sezonul rece, durerile de cap inexplicabile pot fi cauzate de încălzirea cu gaze de la aragazul sau cuptorul din bucătărie care nu funcționează corect sau care funcționează mai multe ore, fără o aerisire corespunzătoare, ceea ce duce la acumularea de monoxid de carbon în casă.

„Avertizăm, din nou, asupra riscurilor majore ale încălzirii la aragaz, mai ales pe durata nopții, precum și de necesitatea verificării periodice a surselor de încălzire. Pe o statistică parțială, utilizarea necorespunzătoare a aragazului provoacă cel puțin 20% din intoxicațiile cu monoxid”, spune dr. Tudor Ciuhodaru.

„Numărul acestor intoxicații se menține îngrijorător de mare”, subliniază medicul, precizând că tratează cel puțin 100 de cazuri anual, în ciuda faptului că majoritatea factorilor de risc pot fi controlați și corectați.

Potrivit specialistului, cazurile sunt de opt ori mai frecvente în mediul urban decât în rural, foarte probabil din cauza folosirii aragazelor sau centralelor de apartament drept surse principale de încălzire.

În mediul rural, sobele de lut crăpate sau improvizate și modul necorespunzător de utilizare (se introduc prea multe lemne, cărbuni sau deșeuri vegetale, care scot fum și duc la acumularea de gaze în timpul nopții) cresc semnificativ riscul de intoxicație. „A stinge focul din sobă înainte de culcare înseamna doar o minină măsură de precauție menită să protejeze vieți”, subliniază medicul pe pagina sa de Facebook.

Ce trebuie făcut în cazul unei intoxicații

Primul ajutor constă, în principal, „în scoaterea pacientului din mediul toxic și administrarea de oxigen, dar fără a pune salvatorul în pericol:

- Sunați după ajutor de urgență.

- Nu încercați niciodată să salvați o persoană intoxicată fără să-i anunțați mai întâi pe alții.

- Evacuați gazele toxice. Deschideți larg ferestrele sau ușile.

- Verificați dacă este sigur să intrați și evitați gazele inflamabile. Nu utilizați instalația electrică și nu aprindeți vreun chibrit/brichetă (risc de incendiu sau explozie).

- Respirați de câteva ori înainte de a intra. După ce intrați, încercați să vă țineți respirația. Țineți o batistă udă la nas și la gură.

- După ce ați salvat persoana de pericol, verificați și monitorizați căile respiratorii ale persoanei, respirația și pulsul. Puteți administra oxigen (antidot) sau analeptice respiratorii. Dacă este necesar, începeți manevrele de resuscitare”, detaliază dr. Ciuhodaru, adăugând că se solicită ajutorul medical „chiar dacă persoana pare a se simți perfect”.

Atât simptomele, cât și noțiunile de prim ajutor ar trebui cunoscute de toată lumea, iar acest lucru ar fi posibil prin introducerea educației pentru sănătate ca materie obligatorie de studiu în toate școlile din România, consideră medicul.

Tragedie evitată la limită, la Galați

La finalul săptămânii trecute, doi copii și părinții lor din Galați au ajuns în stare gravă la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în locuința lor.

Prima care s-a simțit rău, încă de joi seară, a fost mama copiilor, care a fost dusă de o ambulanță la spitalul județean din Galați, unde a rămas internată. Vineri dimineață, speriată că nu a reușit să ia legătura nici cu soțul și nici cu copiii, a sunat la 112 și a cerut ajutor. Echipajul l-a găsit pe soțul femeii în stare de inconștiență, iar pe cei doi copii, în stare gravă. Medicii au spus că toți aveau semnele unei intoxicații cu monoxid de carbon.