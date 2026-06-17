Pregătiți farfuriile. Începe invadarea Europei cu alimente bazate pe noile tehnici de modificare genetică

Astăzi prea puțini europeni înțeleg despre ce este vorba, dar vor afla rapid ce înseamnă acest lucru și cine va câștiga miliarde de euro prin noua politică pe care Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen se pregătește să o impună începând de mâine. Semnalele trase de asociațiile europene ale fermierilor, inclusiv din România, au rămas fără niciun ecou la Bruxelles care este hotărât să facă jocul corporațiilor. Deși ar fi fost normal să prezinte și un studiu de impact asupra sănătății consumatorilor care vor fi obligați să mănânce un nou meniu fabricat în laboratoare, Comisia Europeană nu a făcut acest lucru, și nici nu are de gând să-l facă în perioada imediat următoare. Astăzi, cel mai probabil, europarlamentarii vor da undă verde proiectului de regulament privind aceste tehnici genomice în spațiul comunitar.

În semn de protest, o coaliție de fermieri, crescători, procesatori, apicultori, ecologiști și cetățeni au ieșit ieri în stradă la Strasbourg pentru a solicita europarlamentarilor să respingă dereglementarea OMG-urilor modificate prin noi tehnici genomice (OMG-NGT), care se va supune la vot în Parlamentului European pe 17 iunie. Propunerea de nou regulament privind plantele obținute prin NGT constituie o dereglementare completă a OMG-NGT. Aceasta intenționează să elimine metodele de evaluare a riscurilor, trasabilitate și detectare, regulile de răspundere și măsurile de protecție împotriva contaminării, precum și etichetarea produselor pentru consumatori. În termen de un an de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia Europeană va publica un studiu privind efectele brevetării asupra inovării, disponibilității semințelor și competitivității sectorului și va propune acțiuni ulterioare, dacă este necesar, se precizează într-un document adoptat de Consiliul Europei în primăvara acestui an.

„Undă genomică” pentru Mercosur

Aceste norme deschid calea aplicării Acordului comercial UE-Mercosur în condițiile în care aproximativ 90% din producția agricolă și agroalimentară a statelor Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia) se încadrează în categoria biotehnologiilor, adică produse obținute din organisme modificate genetic sau prin tehnici noi de editare genomică, protejate de patente de genă, de proces și de produs. Practic, tranzacțiile comerciale nu vor fi guvernate de regulile sanitare și fitosanitare clasice (SPS), aplicabile produselor convenționale, ci de prevederile Acordului TRIPS privind protecția proprietății intelectuale, care favorizează deținătorii de patente.

Ce înseamnă noile tehnici genomice

Noile tehnici genomice - cunoscute și sub denumirea de ameliorare de precizie - sunt tehnici de ameliorare care modifică materialul genetic al plantelor, animalelor sau microorganismelor. Practic, sunt metode moderne de modificare precisă a ADN-ului organismelor folosind instrumente de biologie moleculară de ultimă generație. NTG permite editarea țintită a genelor, fără a introduce neapărat ADN străin (cum se întâmpla la OMG-urile clasice). NTG-urile pot adăuga, elimina sau rearanja secțiuni de ADN pentru a aduce modificări, acestea incluzând adăugarea de noi trăsături, îmbunătățirea sau diminuarea caracteristicilor existente. De exemplu, se poate utiliza NTG pentru a îmbunătăți conținutul nutrițional al alimentelor, a crește rezistența la boli la animalele de fermă sau a face culturile mai rezistente la buruieni, dăunători sau vreme extremă. NTG-urile sunt diferite de OMG-uri (organisme modificate genetic). NTG-urile editează în mare parte genele existente ale unui organism, în timp ce OMG-urile mută gene de la o specie la alta.

Câteva companii multinaționale vor controla producția de semințe

NGT-urile sunt toate acoperite de brevete, deținute de câteva companii multinaționale mari de semințe. Fără metode de detectare, fermierii, companiile mici și mijlocii de semințe și alți operatori vor fi neprotejați în caz de contaminare. Aceste brevete acoperă gene similare cu cele conținute în semințele ne-OMG (gene native) și vor permite astfel acestor multinaționale să privatizeze și semințele tradiționale care conțin aceste gene și să urmărească abuziv fermierii și micii producători de semințe pentru încălcarea brevetelor. Dacă propunerea nu va fi respinsă în timpul votului în plen, fermierii solicită eurodeputaților să susțină amendamentele care clarifică implementarea Directivei europene privind brevetele (98/44/CE), precum și amendamentele care impun trasabilitatea, metodele de detectare, coexistența și etichetarea semințelor.

Fermierii cer împiedicarea marilor jucători internaţionali să monopolizeze brevetele costisitoare, ceea ce le-ar crea costuri suplimentare şi dependenţă.

Două categorii de NTG-uri

Regulile modificate pentru noile tehnici genomice (NGT) au fost convenite provizoriu între Parlament și Consiliu în decembrie 2025. Conform noilor reguli, plantele modificate prin NGT vor fi împărțite în două categorii. Pentru categoria de plante NTG-1, regulamentul prevede condiții extrem de permisive: plantele cu de la una la 20 de modificări genetice sunt asimilate produselor convenționale, deși rămân purtătoare de patente. Aceste produse nu vor avea obligații clare de identificare, testare, analiză de risc, trasabilitate sau etichetare. În ceea ce privește a doua categorie (plante NTG-2 - cu modificări genetice mai complexe), acestea rămân supuse legislației UE existente privind plante OMG, inclusiv în ceea ce privește autorizarea, trasabilitatea și etichetarea obligatorie. Statele membre pot opta să nu cultive plante NTG-2 și pot introduce măsuri de coexistență pentru a preveni prezența neintenționată a acestora în alte produse.

Vor fi și unele excepții

Plantele dezvoltate prin NGE şi care sunt rezistente la erbicide sau care produc insecticide nu vor fi autorizate totuși pe piaţă. De asemenea, în agricultura bio nu vor fi permise plantele dezvoltate cu ajutorul noilor tehnici de editarea genomică. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) sprijină abordarea Bruxelles-ului de a autoriza o parte din plantele dezvoltate cu ajutorul NGE. Dezbaterea privind aceste biotehnologii este una aprinsă în Europa, unde această tehnică de „editare” genomică a fost până acum clasificată în categoria Organismelor Modificate Genetic, toate fiind interzise la cultivare, cu excepţia porumbului Monsanto 810, cultivat pe suprafeţe mici în Spania şi Portugalia.





SUA, câștigătoare ale Acordului Mercosur

Printre beneficiarii noilor reglementări vor fi Statele Unite, pentru că majoritatea companiilor care dețin patentele genetice ale producției sunt americane, nu europene. Excepțiile sunt puține, una dintre ele fiind Bayer. Adoptarea noilor reglementări va permite acestor companii, care domină piața agricolă din țările Mercosur, să își extindă puternic afacerile. Totuși, Mercosur nu este un caz izolat, pentru că Uniunea Europeană are peste 100 de acorduri comerciale similare cu state precum Canada, Japonia, Coreea de Sud sau Indonezia, toți fiind actori importanți în domeniul biotehnologiei agricole. „Noul cadru aliniază reglementarea la progresele științifice, garantând că plantele NTG introduse pe piața UE sunt la fel de sigure ca soiurile ameliorate în mod convențional, menținând în același timp neschimbată legislația existentă privind OMG-urile”, susține totuși Bruxelles-ul, dar specialiștii și fermierii europeni atrag atenția că există riscuri la adresa consumatorilor europeni.