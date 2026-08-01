România a obținut patru medalii în prima zi a finalelor la CE de canotaj de la Varese

Ambele medalii de aur au fost câştigat la dublu rame.

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La feminin, Adriana Adam şi Simona Radiş s-au impus cu timpul de 06 min 49 sec 04/100, nou record european. Podiumul a fost completat de Cehia (06:56.11) şi Italia (06:57.29_.



În cursa masculină, Ştefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci au obţinut victoria cu timpul de 06 min 15 sec 62/100. Lituania (06:18.29) s-a clasat pe locul al doilea, iar Italia pe trei (06:18.78).



Echipajul masculin de patru rame, compus din Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă, a obţinut argintul, cu timpul de 05 min 44 sec 13/100, devansat de Marea Britanie (05:43.38).



România (Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroşanu, Iulia-Liliana Bălăucă) a câştigat doar medaliile de bronz la patru vâsle feminin, cu timpul de 06 min 14 sec 40/100, deşi a dominat trei sferturi din cursă. Pe primele locuri s-au clasat Elveţia (06:12.17) şi Germania (06:12.85).



Alte trei echipaje au fost în imediata apropiere a podiumului, două ratând bronzul pentru sutimi de secundă.



La dublu vâsle masculin, Andrei Lungu şi Marian Florian Enache au ocupat locul patru, cu timpul de 06 min 10 sec 56/100. Victoria a revenit Serbiei (06:04.45), urmată de Spania (06:06.22) şi Croaţia (06:08.35).



La patru rame feminin, România (Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel) a terminat pe patru, în 06 min 25 sec 52/100, la doar 26 de secunde de bronz. Marea Britanie s-a clasat pe primul loc (06:23.03), urmată de Germania (06:24.65) şi Rusia (06:25.26).



La patru vâsle masculin, România (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu) a fost a patra, în 05 min 40 sec 64/100, la doar 24/100 de bronz. Germania a câştigat cursa (05:37.21), urmată de Polonia (05:38.24) şi Croaţia (05:40.40).



Mihai Chiruţă s-a calificat în finala probei de schif simplu masculin, după ce a câştigat semifinala a doua (06:46.30). Bianca Ifteni, campioană mondială Under-23, a ocupat locul al cincilea (07:32.76) în a doua semifinală la feminin, urmând să evolueze în Finala B.

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AGERPRES