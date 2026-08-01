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Jurnalul Ştiri Locale Alertă în Caraș-Severin: Incendiul de vegetație din Reșița s-a reaprins puternic. Intervin forțe din două județe

Alertă în Caraș-Severin: Incendiul de vegetație din Reșița s-a reaprins puternic. Intervin forțe din două județe

de Redacția Jurnalul Publicat la 01 Aug 2026 17:20 Modificat la 01 Aug 2026 17:20
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Alertă în Caraș-Severin: Incendiul de vegetație din Reșița s-a reaprins puternic. Intervin forțe din două județe
Pompierii din Timiș sar în ajutorul colegilor din Caraș-Severin pentru a stinge focul din Reșița

 Incendiul de vegetaţie uscată izbucnit vineri în zona cartierului Câlnic din municipiul Reşiţa s-a reaprins, sâmbătă, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate forţe suplimentare, inclusiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, la intervenţie participă cinci autospeciale de stingere încadrate cu 19 militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa.

În sprijinul acestora vor interveni un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie şi două autospeciale de stingere din cadrul ISU Timiş.

Pompierii acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului.

AGERPRES

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Subiecte în articol: incendiu vegetatie resita
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