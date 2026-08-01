Criza energetică lovește Ungaria: Guvernul introduce telemunca, stinge iluminatul public și limitează consumul de energie

Guvernul Ungariei a convocat în cursul nopții un grup operativ de criză, iar în urma ședinței au fost adoptate mai multe măsuri de urgență pentru protejarea sistemului energetic național. Anunțul a fost făcut sâmbătă dimineață de premierul Péter Magyar, într-un mesaj video.

Potrivit șefului Executivului, Ungaria se confruntă cu o situație excepțională, provocată de nivelul extrem de scăzut al Dunării și de reducerea producției de energie electrică, scrie telex.hu

Producția centralei nucleare de la Paks a fost redusă drastic

Premierul a precizat că, în cursul nopții, a fost necesară o nouă reducere a puterii centralei nucleare de la Paks.

În prezent, centrala produce doar 480 MW, față de aproximativ 2.000 MW în condiții normale de funcționare.

„Este posibil ca oprirea completă a centralei să fie necesară mai devreme decât se estima, chiar în acest weekend”, a declarat Péter Magyar.

În acest context, operatorul sistemului energetic ungar, MAVIR, a activat protocolul special destinat situațiilor de perturbare majoră a rețelei electrice.

Restricții pentru marii consumatori de energie

Guvernul de la Budapesta a adoptat și un nou act normativ destinat reducerii consumului de energie.

Potrivit premierului, cei mai mari consumatori industriali au acceptat deja, în mare parte, să reducă voluntar consumul, măsură care a eliberat aproximativ 240 MW din rețea.

Autoritățile avertizează însă că această reducere nu va fi suficientă dacă centrala de la Paks va fi oprită complet.

Noua reglementare prevede:

solicitarea reducerii voluntare a consumului pentru marii consumatori;

sancțiuni pentru companiile care nu își respectă angajamentele;

posibilitatea ca MAVIR să impună reducerea obligatorie a consumului după o notificare prealabilă;

deconectarea temporară de la rețea a unor mari consumatori, dacă situația o va impune.

Premierul a subliniat că populația reprezintă ultima categorie care ar putea fi afectată de eventuale restricții, obiectivul fiind protejarea consumatorilor casnici.

Panourile fotovoltaice vor putea livra mai multă energie în rețea

Executivul ungar a decis, de asemenea, să permită temporar o utilizare mai extinsă a energiei produse de sistemele fotovoltaice instalate la locuințe.

Măsura are ca scop reducerea dependenței de importurile costisitoare de electricitate și creșterea cantității de energie disponibilă în sistemul național.

Alte măsuri adoptate de Guvernul Ungariei

Începând de luni, autoritățile vor introduce o serie de măsuri suplimentare pentru reducerea consumului de energie și apă:

transportul feroviar de marfă va fi suspendat zilnic între orele 17:00 și 22:00 , interval considerat critic pentru consumul de electricitate;

, interval considerat critic pentru consumul de electricitate; instituțiile publice vor lucra în regim de telemuncă în primele trei zile ale săptămânii viitoare, acolo unde activitatea permite acest lucru; aceeași recomandare a fost adresată și companiilor private;

în primele trei zile ale săptămânii viitoare, acolo unde activitatea permite acest lucru; aceeași recomandare a fost adresată și companiilor private; iluminatul arhitectural al clădirilor de stat va fi oprit;

autoritățile din domeniul apelor au fost solicitate să introducă restricții severe acolo unde situația o impune, inclusiv interzicerea udării terenurilor sportive și a umplerii piscinelor.

Budapesta respinge zvonurile privind reducerea debitului Dunării

Premierul Péter Magyar a declarat că autoritățile ungare sunt în contact permanent cu instituțiile responsabile din Austria și Slovacia.

El a dezmințit informațiile apărute pe internet potrivit cărora cele două state ar fi redus intenționat cantitatea de apă care ajunge în Ungaria prin Dunăre.

Potrivit acestuia, nici Austria, nici Slovacia nu au introdus restricții care să diminueze debitul fluviului către Ungaria, iar scăderea nivelului apei este cauzată exclusiv de seceta severă care afectează regiunea.

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