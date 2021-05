„Ia-mă, nene” revine la modă, în jurul Capitalei

Haosul din Ministerul Transporturilor ar putea lăsa județul Ilfov fără transport în comun, după ce s-a anulat, recent, prelungirea licențelor firmelor care operau pe rutele din jurul Capitalei. Anul trecut s-a organizat o licitație, pentru atribuirea traseelor, dar a fost anulată. Problema era aproape rezolvată, la începutul acestui an, când ministrul Transporturilor a semnat un document pentru prelungirea licențelor în Parlament, până la 31 decembrie 2021. Dar fie cineva s-a răzgândit, fie ministrul, secretarul de stat și funcționarii din minister au uitat că aveau deja o convenție cu transportatorii. În prezent, nimeni nu știe dacă oamenii vor mai avea transport în comun către localitățile din jurul Bucureștiului, dacă și STB își va retrage autobuzele, iar banii din bugetul Capitalei nu se vor mai duce nici către autobuzele din Voluntari.

Licențele pentru județul Ilfov aveau valabilitate prelungită de la un an la altul, de peste zece ani. Ceea ce a condus la actuala situație de criză s-a întâmplat în decembrie 2020, când transportatorii așteptau prelungirea licențelor, pentru încă un an, până la 31 decembrie 2021, dar s-a făcut doar până la 31 martie. „Noi am trimis documentele pentru prelungire, dar nu am primit niciun răspuns, până astăzi. Nu am beneficiat nici de prelungirea autorizațiilor în baza Legii 55/2020. Ne-au spus că nu se mai poate face prelungirea licențelor prin Ordonanță de Guvern, ci doar prin Parlament, dar nu s-a băgat până acum pe ordinea de zi. În paralel cu această situație, noi am trimis solicitare și la Primarul General, pentru a merge în audiență, dar nici primarul nu ne bagă în seamă. Mai mult, a declarat că nu va mai subvenționa transportul regional, în afara Bucureștiului. Dacă cineva vrea să-și bată joc de noi, transportatorii, de fapt își bate joc de cetățeni”, explică Vasile Ștefănescu, reprezentantul Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR). Au rămas deja fără transport privat localități importante, precum Dobroești, Afumați, Găneasa, Ștefănești, Grădiștea, Moara Vlăsiei, Balotești, Buftea, Ciolpani, Snagov, Mogoșoaia, Chiajna, Domnești, Bragadiru sau Măgurele.

Licitația nu a mai fost reluată

Dacă subvenția nu va mai fi primită de STB, de la Primăria Capitalei, pentru transportul din București către localitățile din Ilfov, înseamnă că nici autobuzele STB nu vor mai circula pe aceste rute, dar nici cele din Voluntari, care primeau bani tot din bugetul Capitalei. Transportatorii privați erau revoltați, până anul trecut, de faptul că PMB dă în fiecare lună două milioane de euro pentru transportul în comun din Voluntari, în timp ce privații nu primesc subvenții. „Noi am făcut totul pe banii noștri. Nu am cerut nici măcar un leu subvenție. Licitația pentru care ne-am pregătit din 2018 s-a anulat, la finalul anului 2019, după ce s-au schimbat normele, din mers. Mașinile cumpărate nu se mai încadrau în norme. Apoi s-a anulat totul, pentru că nu s-au mai prezentat firmele private cu mașini. Autoritățile aveau obligația să reia această licitație, dar nu au mai făcut-o. Transportul în comun mai funcționa într-un program paralel, cu licențe de traseu prelungite, din 2008, din an în an, dar s-au oprit la sfârșitul lunii martie”, mai explică reprezentantul COTAR.

Lupta politică din interiorul coaliției

Vineri, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat, în cadrul comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților, că nu este de acord cu prelungirea licențelor pentru transportatorii din Ilfov, dar tot el semnase, în luna martie, un document pentru Parlament, prin care își dădea acordul pentru modificarea legislativă pe care o așteptau transportatorii privați. Cei afectați spun că ar fi un alt conflict din interiorul coaliției de la guvernare, pentru că PNL ar susține prelungirea licențelor, iar USR PLUS și UDMR (prin secretarul de stat Sandor Gabor) s-ar opune, mai mult din considerente politice decât din alte motive. Mai există posibilitatea ca tot pe fondul luptei politice să se fi ajuns la această situație deoarece se dorea eliminarea transportului în comun pentru care Primăria Voluntari primește bani de la București, dar s-au eliminat, de fapt, firmele private, „la pachet” cu „mașinile lui Pandele”. În tot acest timp, STB are deja datorii foarte mari, pe care le plătește dintr-un împrumut bancar, iar PMB nu va mai plăti subvențiile și pentru rutele din Ilfov, astfel încât există posibilitatea ca în orice moment să se blocheze total transportul în comun din București în Ilfov. Astfel, se va mai putea circula cu taxiul sau cu „ia-mă, nene”. Însă mai au de câștigat și firmele de ride-sharing, adică „partenerii pentru mobilitate” ai alianței de la guvernare, care vor avea foarte mulți clienți după eliminarea, prin decizie la nivel de guvern, a transportului în comun – aceasta fiind a treia ipoteză a transportatorilor afectați de deciziile ministrului USR PLUS.

Din Capitală către localitățile din Ilfov nu vor mai funcționa nici transportul privat, nici cel asigurat până acum de STB, nici cel din Voluntari. Firmele private au retras deja mașinile din trafic. Cauza ar putea fi lupta politică sau o strategie care să avantajeze firmele de ride-sharing, „partenerii pentru mobilitate” ai Guvernului – spun transportatorii.