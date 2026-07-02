Reîncepe scandalul mașinilor ridicate ilegal în București

Chiar dacă mașinile vor fi ridicate, aceste situații vor avea soarta celor anulate de instanțele de judecată după 2010, iar statul român va plăti din nou despăgubirile, așa cum s-a întâmplat după decizia ÎCCJ. Nu există o explicație logică pentru faptul că s-a luat o astfel de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului București, mai ales pentru că orice act emis în baza unui document ilegal este lovit de nulitate, ceea ce înseamnă că inclusiv amenzile și tarifele percepute de firmele care vor găzdui mașinile ridicate se vor restitui. PMB ar putea plăti pagubele din bugetul propriu, inclusiv pentru firmele care vor fi contractate pentru a prelua autovehiculele, după ridicare, tariful perceput pentru o singură zi fiind de 1.000 de lei.

În ședința de marți, 30 iunie, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, în totală ilegalitate, regulamentul de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar. Acest regulament ar trebui să fie aplicat la nivelul întregului oraș, dar documentul este nul, pentru că există o decizie a ÎCCJ din 2015 care spune că nu se poate lua o astfel de decizie în consiliile locale.

În Monitorul Oficial nr. 526 din 15 iulie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile locale în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.).

ÎCCJ a constatat că Art. 134 alin. (2) O.U.G. nr. 195/2002 prevede că regulamentul va fi elaborat doar de Ministerul Afacerilor Interne: „În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

De asemenea, Art. 135 O.U.G. nr. 195/2002 prevede că: „În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Rolul administrației locale este gestionarea, nu emiterea

Conform legislației în vigoare, rolul consiliilor locale este doar acela de aplicare și gestionare a regulamentului, nu de emitere a acestuia. Art. 3 alin. (1) Legea nr. 215/2001 prevede: „Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii”.

De asemenea, ÎCCJ a constatat că potrivit Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 „Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii”. Art. 5 prevede că „(1) Autorităţile administraţiei publice locale exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate. (2) Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice”. Iar în Art. 36 al aceleiași legi se specifică următoarele: „(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale”.

Compania municipală va da banii înapoi

Pe baza tuturor prevederilor legislației, ÎCCJ a constatat că: „1. Într-o orientare jurisprudenţială majoritară, instanţele au apreciat că hotărârile consiliilor locale adoptate în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea şi aplicarea contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere, domeniu reglementat de O.U.G. nr. 195/2002, sunt lovite de nulitate absolută, fiind adoptate cu depăşirea competenţei ce revine consiliilor locale şi fiind contrare prevederilor actelor normative cu forţă juridică superioară. 2. Într-o altă orientare de jurisprudenţă, instanţele au avut o abordare diferită, reţinând că, potrivit art. 64 coroborat cu art. 97 şi art. 128 din O.U.G. nr. 195/2002, legiuitorul a conferit administraţiilor locale competenţă în executarea măsurii tehnico-administrative a ridicării, transportului şi depozitării maşinilor staţionate neregulamentar, poliţia rutieră neavând capacitatea tehnică pentru realizarea acestei măsuri tehnico-administrative”.

Iar procurorul general al PÎCCJ a formulat un punct de vedere, în care a arătat faptul că, din examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului şi a hotărârilor judecătoreşti anexate pentru exemplificarea caracterului neunitar al practicii judiciare, se observă că problema de drept asupra căreia instanţa supremă ar urma să statueze, cu efect obligatoriu pentru viitor, vizează stabilirea legalităţii hotărârilor consiliilor locale prin care au fost aprobate regulamente privind procedura de ridicare, transport, depozitare şi restituire a vehiculelor staţionate sau oprite neregulamentar pe drumurile publice din perspectiva competenţei autorităţilor administraţiei publice locale de reglementare în această materie.

Proiectul de hotărâre al CGMB stabilește – tot ilegal – noile tarifele pentru operațiunile de ridicare, transport și depozitare și abrogă vechile hotărâri adoptate în 2019 și 2022. Totodată, a fost aprobată și înființarea serviciului public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor pentru zona operațională aflată în administrarea Primăriei Capitalei, respectiv centrul Capitalei. Gestionarea serviciului a fost delegată Companiei Municipale Parking București.

Regulamentul fiind lovit de nulitate, toate încasările din ridicarea mașinilor vor fi restituite celor care vor câștiga procesele în instanță, iar banii vor veni de la bugetul PMB.