Noul ministru al Economiei a reușit să stârnească furia hotelierilor, de la primele declarații

Patronatele din Turismul Românesc (FPTR) i-au transmis o adresă noului ministru, în care îi explică de ce nu poate vorbi despre evaziune în unitățile clasificate și unde se fură banii statului prin evitarea plății taxelor și a impozitelor.

Tema aceasta a evaziunii din HoReCa a mai fost dezbătută recent, la o întâlnire cu operatorii din turism organizată de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), în toamna anului trecut, unde fostul vicepremier care vorbea despre „șpaga de subzistență”, Dragoș Anastasiu, a făcut o declarație similară, stârnind revolta celorlalți patroni de agenții de turism prezenți la eveniment. Unii dintre membrii FPTR sunt convinși că declarația actualului ministru - care abia a preluat mandatul și nu cunoaște problemele din acest domeniu – are la bază influența fostului vicepremier asupra deciziilor care se iau la nivel instituțional, chiar dacă acesta nu mai face parte din Guvern.

Irineu Darău a preluat mandatul la Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului după ce Radu Miruță a fost numit la Apărare. Deși nu cunoaște domeniul pe care îl gestionează, în mai puțin de o lună de la numirea în funcție a dat declarații în presă, vorbind despre marea evaziune fiscală din turism.

Deși s-a declarat de partea industriei ospitalității, amintind de crizele succesive care au lovit afacerile din acest domeniu - pandemie, inflație și schimbări legislative nefavorabile și care elimină predictibilitatea, afectând investițiile - declarând că susține menținerea cotei de TVA, de 11 % în turism, Darău a menționat HoReCa drept sursă de evaziune fiscală, „rugându-i” pe hotelieri să-și plătească taxele și impozitele.

Hotelierii au avut o reacție imediată, explicând că nu în turism este evaziunea, ci în unitățile neclasificate care fac același tip de activitate, dar neautorizat: „Operatorii economici din turism sunt revoltați, mai ales cei de la litoral. Comentariile exprimă mult adevăr și sunt mult mai dure la întălnirile patronatelor din turism. Nu se înțelege că evaziunea în turism, la operatorii economici ciasificați, licențiați, este mult mai mică decăt media pe țară. Evaziunea mare și foarte mare este practicată la multe unități de alimentație publică și la aproape toate spațiile de cazare neclasificate – dar acestea nu aparțin turismului”, a explicat, pentru Jurnalul, un membru FPTR.

Hotelierii îi cer ministrului să se scuze public

„FPTR respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazioniști fiscali și solicită scuze publice din partea ministrului Ambrozie-Irineu Darău. Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră a Confederației Patronale CAIR, înființată în anul 1992 și reprezentativă din anul 2006 pentru sectorul de negociere colectivă „turism, hoteluri și restaurante”, își exprimă public indignarea față de declarațiile recente ale ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, declarații care induc ideea că operatorii economici din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală. FPTR nu reprezintă infractori și nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracțional”, a transmis patronatul, printr-un comunicat de presă.

Hotelierii amintesc și faptul că FPTR reprezintă 3.286 de angajatori, cu 59.225 de salariați, respectiv 34% din forța de muncă a sectorului, companii majoritar cu capital autohton, licențiate, clasificate, fiscalizate și controlate permanent de instituțiile statului. De asemenea, îi explică noului ministru că nu Turismul este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România, pentru că acele afaceri care au activități în acest domeniu, dar nu sunt înregistrate ca atare în documentele oficiale ale ministerului pe care îl conduce acum Irineu Darău, nu pot fi considerate ca făcând parte din acest sector de activitate – cel puțin, nu conform legislației din acest domeniu.

Ceea ce nu există legal nu poate fi controlat

Ceva similar s-a întâmplat, ani la rând, în sectorul Transporturi, unde patronatele se plângeau că de fiecare dată când se anunțau controale la „pirații” care fac ilegal curse, controalele se făceau, de fapt, doar la firmele autorizate, iar explicația este foarte simplă, pentru că instituțiile de control nici măcar nu au atribuții în afara domeniului pe care îl controlează.

Această absurditate legislativă s-a văzut mai bine în cazul stației GPL la care s-a produs o explozie devastatoare în august 2023, pentru că nimeni nu a avut în atribuții controlul într-un spațiu care figura ca neavând activitate legată de vânzarea buteliilor cu GPL – iar vânzarea ilegală a acestora și în condiții improprii a stat la baza deflagrației. Stația GPL își pierduse autorizația și funcționa ilegal din 2020, astfel încât nu figura pe lista celor supuse controalelor, conform legii.

La fel este și în cazul unităților neautorizate din HoReCa, pentru că acestea nu sunt considerate parte din sectorul economic în care își desfășoară activitatea ilegal. Astfel, dacă fac evaziune fiscală, problema nu este în turismul românesc, pentru că evazioniștii nu-și desfășoară activitatea în acest domeniu, conform legii, dar nici nu pot fi controlați de autoritățile cu atribuții în domeniul Turismului.

Problema evaziunii s-a discutat la Finanțe

„În urma discuțiilor constante purtate de FPTR cu conducerea Ministerului Finanțelor Publice, s-au desprins concluzii clare și fără echivoc, inclusiv din partea autorităților fiscale: evaziunea fiscală în rândul operatorilor economici clasificați și licențiați din turism este semnificativ sub media națională; marea evaziune se regăsește, în principal, în: unități de alimentație publică neclasificate, structuri de cazare neclasificate, activități care nu aparțin turismului și nu sunt parte a sectorului reprezentat de FPTR”, subliniază patronatul, acuzându-l pe ministrul Irineu Darău că a făcut această confuzie - voit sau din necunoaștere – fără să se informeze în prealabil, chiar de la reprezentanții industriei.

Hotelierii mai amintesc faptul că organizațiile patronale din Turism au protejat bugetul de stat, nu evaziunea, prin dialogul cu autoritățile centrale. „A sugera că acest sector este «tolerat» sau «rugat» să nu facă evaziune este nu doar fals, ci și o insultă la adresa unui întreg ecosistem economic. FPTR consideră nedemnă și periculoasă persistența unei gândiri care relativizează evaziunea fiscală, prezentând-o ca pe un fenomen de „supraviețuire”, așa cum s-a sugerat public și de alți membri ai Guvernului, inclusiv la ultimul târg de turism organizat la Cluj-Napoca de către ANAT. Astfel de afirmații mută responsabilitatea de la instituțiile abilitate către mediul privat, banalizează încălcarea legii și par mai degrabă o tentativă de a acoperi eșecul statului în combaterea evaziunii reale decât o soluție”, mai precizează patronatul hotelierilor.

L-au chemat la întâlnirea Consiliului Consultativ

Membrii FPTR l-au invitat pe actualul ministru să participe la întâlnirea Consiliului Consultativ al Turismului (CCT) din 4 februarie, pentru a-i explica despre ce este vorba în domeniul pe care îl gestionează și pentru a-i oferi o listă de probleme cu soluțiile aferente, dacă dorește să rezolve măcar o parte din situația actuală a turismului românesc.

De asemenea, FPTR a propus ministerului de resort și organizarea unor acțiuni pe litoral, cu presa și autoritățile locale, pentru a se analiza toate problemele pe care le are turismul de la malul mării, mai ales imposibilitatea de a se deschide sezonul estival la 1 mai, așa cum prevede legea, pentru că niciodată nu sunt amenajate plajele, iar hotelierii care fac investiții de milioane de euro trebuie să se lupte, în fiecare an, cu birocrația și cu piedicile puse de autorități, pierzând capital de imagine, credibilitate și șansa de a avea turiști străini pe litoral.

„Domnule ministru, având în vedere colaborarea defectuoasă avută cu predecesorul dumneavoastră, Radu-Dinel Miruță, care a afirmat public că: „Oameni buni, eu funcționez astfel. Haideți, din 15.000 de probleme pe care mi le spuneți, să stabilim 3. Spuneți-mi 3, dintre care îmi asum să rezolv 2. După ce le facem pe acestea, le dăm deoparte și continuăm cu altele”, vă rugăm respectuos să țineți cont de următoarele aspecte: Cu toate că a existat acordul dumneavoastră, salariați din minister tergiversează de mai mult timp semnarea protocolului ce urmează a fi încheiat între minister și FPTR cu privire la deschiderea, în condiții optime, a sezonului estival 2026. Nu înțelegem cine a dispus elaborarea unei a treia variante a proiectului de protocol, variantă prin care a fost exclusă presa națională de la prima vizită pe litoral, din 17-18 februarie, iar conținutul documentului a fost „secretizat” 2. Cu toate că FPTR nu face parte din Consiliul Consultativ al Turismului (CCT), vă rugăm să analizați posibilitatea participării dumneavoastră, în data de 4 februarie, la ședința CCT, în cadrul căreia se vor discuta 7 teme dintr-un număr mult mai mare de probleme, a căror rezolvare de către autoritatea centrală pentru turism este tergiversată de foarte mult timp”, îi transmit membrii patronatului noului ministru.

FPTR solicită domnului Ambrozie-Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, să își ceară scuze public față de angajatorii din Turism, față de cei peste 200.000 de salariați care muncesc corect în acest sector, și să înceteze generalizările periculoase care stigmatizează un domeniu vital pentru economia României.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹