Peste 900 de cazuri de variola maimuței, la o lună de la izbucnirea focarului din Europa

Deși a anunțat în repetate rânduri riscul sanitar la nivel mondial este scăzut, acum, Organizația Mondială a Sănătății nu mai este convinsă că focarele vor putea fi ținute sub control. Experții în analiza pandemiilor critică OMS pentru minimizarea efectelor bolii și pasivitatea de care dă dovadă și cer organizației să declare epidemia de variola maimuței „o urgență de sănătate publică de interes internațional (PHEIC) cât mai curând posibil”.

Un total de 780 de cazuri de variola maimuţei confirmate în laboratoare medicale au fost semnalate în 27 de ţări non-endemice, a anunţat Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în weekend, când a făcut o actualizare a situației monkeypox la nivel mondial.

Reprezentanţii OMS au adăugat, totuși, că informaţiile epidemiologice sunt limitate, acest număr fiind fără îndoială mai mare, și că „este foarte probabil ca alte ţări să identifice astfel de cazuri şi să existe o nouă propagare a virusului”.

„O transmitere nedetectată”

De asemenea, riscul pentru sănătatea publică ar putea să crească dacă acest virus se va stabili în ţări non-endemice ca agent patogen uman bine răspândit, consideră experţii de la OMS.

„Apariția bruscă și neașteptată a monkeypox-ului simultan în mai multe țări non-endemice sugerează că ar fi putut exista o transmitere nedetectată pentru o durată necunoscută de timp, urmată de evenimente recente de amplificare. OMS evaluează riscul la nivel mondial ca fiind moderat, ţinând cont că este pentru prima dată când cazuri numeroase şi focare de cazuri de variola maimuţei sunt raportate simultan în ţări non-endemice şi endemice”, arată OMS în ultimul raport cu privire la situaţia sanitară creată la nivel global de această boală.

Marea Britanie are cel mai mare focar

Datele oferite de platforma Our World in Data arată că sunt mult mai multe cazuri de monkeypox decât a anunțat OMS. Astfel, până la data de 4 iunie, erau 919 de infectări cu variola maimuței confirmate prin teste de laborator, în 29 de țări din afara Africii, unde boala este considerată endemică. Alte 12 țări au raportat, în total, peste 30 de cazuri suspecte.

Ţările non-endemice în care au fost semnalate cele mai multe cazuri sunt: Marea Britanie (227) – unde, de fapt, a și fost depistat primul caz din Europa, pe 6 mai 2022 -, Spania (189), Portugalia (143), Canada (80), Germania (66) și Olanda (40). Practic, țările cu cele mai multe infectări sunt țări în care locuiesc milioane de români, iar mulți dintre ei vor reveni în țară, în această vară, astfel că e foarte probabil ca în lunile următoare să apară cazuri și în România.

Șeful OMS Europa: Nu știm dacă putem să-i limităm răspândirea

Deși Biroul Regional pentru Europa al OMS a exclus necesitatea de a lua măsuri similare cu cele luate în timpul pandemiei de COVID-19 și consideră că riscul pentru publicul larg rămâne scăzut, un reprezentant al organizației internaționale a recunoscut că încă nu se știe dacă va fi posibilă „limitarea completă a răspândirii” acestui virus.

„În acest moment, răspunsul monkeypox nu va necesita aceleași măsuri de care avem nevoie pentru Covid-19 pentru că virusul nu se răspândește în același mod. Dar, și acest lucru este important, nu știm încă dacă vom putea să-i limităm complet răspândirea”, a declarat, săptămâna trecută, dr. Hans Kluge, șeful biroului pentru Europa al OMS.

Ce spun specialiștii în pandemii

Omul de știință american Yaneer Bar-Yam, expert în analiza cantitativă a pandemiilor, a criticat pe Twitter atitudinea pasivă și declarațiile OMS.

„Minimizarea efectului bolii duce la lipsa unor acțiuni preventive, dezactivarea răspunsului care ar preveni răul (probabil motivat de intenția de a evita frica și panica). Oamenii trebuie să știe care este răul potențial, să acționeze pentru a-l preveni (...) Declarațiile OMS din ultima săptămână se ridică la: Deci am putea face ceva, dar nu trebuie să vă faceți griji = Nu faceți nimic”, a scris expertul pe Twitter.

Și epidemiologul american Eric Feigl-Ding, medicul care a prezis pandemia de COVID-19, avertizează că, deja, OMS are dubii că focarele de monkeypox vor putea fi ținute sub control, dar amână să declare oficial variola maimuței „o Urgență de Sănătate Publică cu Preocupare Internațională (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC)

„OMS trebuie să o declare urgență de sănătate publică de interes internațional (PHEIC) cât mai curând posibil!”

Dr. Eric Feigl-Ding

Potrivit OMS, niciun deces nu a fost semnalat în ţările non-endemice, spre deosebire de cele endemice: Camerun, Republica Centrafricană, Congo-Brazzaville, Republica Democrată Congo, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Gabon, Coasta de Fildeş şi Ghana, unde boala a fost depistată iniţial doar la animale. În primele şapte dintre aceste ţări africane, 66 de decese au fost raportate în primele cinci luni din acest an.