Transferuri spectaculoase la CSM București! Vin două campioane din Ungaria

CSM București continuă strategia de consolidare a lotului pentru următoarele sezoane și anunță transferul a două jucătoare de top din handbalul european. Extrema dreaptă Dorottya Faluvegi și interul stânga Csenge Kuczora, ambele componente ale naționalei Ungariei, se alătură campioanei României cu obiective ambițioase pe plan intern și internațional.

Dorottya Faluvegi, palmares impresionant la nivel de club și echipă națională

Născută la Zalău, în urmă cu 27 de ani, din părinți români, Dorottya Faluvegi vine la CSM București cu un CV impresionant. Extremă dreapta de mare valoare, aceasta s-a remarcat încă din perioada junioratului, când a cucerit titlul de campioană mondială de junioare în 2018.

La nivel de senioare, Faluvegi este una dintre jucătoarele de bază ale naționalei Ungariei, contribuind decisiv la medalia de bronz obținută la Campionatul European din 2024. De-a lungul carierei, a evoluat pentru cluburi de elită din handbalul european, precum Ferencváros (FTC), Győri Audi ETO KC și SG BBM Bietigheim, acumulând experiență la cel mai înalt nivel competițional.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate și abia aștept să mă întorc pe teren purtând tricoul CSM. Este un club uimitor, cu o istorie bogată și sportive extraordinare. Este o onoare să fac parte din viitorul acestui proiect”, a declarat Dorottya Faluvegi la semnarea contractului.

Csenge Kuczora, forță ofensivă și inteligență tactică

La doar 25 de ani, Csenge Kuczora este deja o jucătoare consacrată pe scena handbalului european. Interul stânga este campioană europeană la junioare și medaliată cu bronz la Campionatul European de senioare alături de naționala Ungariei.

Formată la Vasas, Kuczora a mai evoluat la Váci NKSE și Thüringer HC, club cu care a câștigat EHF European League în sezonul trecut. Recunoscută pentru aruncările sale puternice de la distanță și pentru inteligența tactică, Csenge a înscris 227 de goluri în 66 de selecții pentru naționala Ungariei și a participat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„Sunt foarte fericită să încep acest nou capitol alături de CSM București. Este un club pe care l-am admirat mereu. Voi munci zi de zi pentru a ajuta echipa să-și atingă obiectivele și pentru a continua să mă dezvolt”, a spus Csenge Kuczora.

Bojana Popovic: „Construim un CSM puternic pentru viitor”

Antrenoarea Bojana Popovic a subliniat importanța celor două transferuri pentru strategia clubului:

„Venirea lor la CSM București este un pas important în consolidarea lotului pentru următoarele două sezoane. Suntem convinși că noul CSM se construiește alături de sportive de mare calitate, care vor aduce un aport semnificativ prin experiența și valoarea lor demonstrată.”

CSM București le urează bun venit celor două jucătoare și mult succes în tricoul alb-albastru al „tigroaicelor”.