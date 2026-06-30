Marile rupturi politice. „Divorț” în tabăra lui Georgescu, demisii din AUR, racolări din SOS și POT. Se prefigurează un nou partid

AUR a rămas, ieri, fără avocata Silvia Uscov în calitatea de membru de partid, din cauza diferențelor de viziune cu privire la declanșarea alegerilor anticipate. Membrii AUR care sunt pe cale să părăsească partidul sunt amenințați cu scoaterea de pe liste la următoarele alegeri. PNL – aripa Bolojan racolează pe bandă rulantă parlamentari din SOS România și POT. Iar „disidenții” din PNL au deschis patru procese la Tribunalul București împotriva deciziilor adoptate la Congresul extraordinar și sunt pe cale să înființeze un nou partid politic.

Cea mai răsunătoare ruptură la nivel politic s-a petrecut, duminică seară, într-un platou de televiziune, între fostul candidat suveranist la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și fosta candidată AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu. Scandalul a luat proporții când Georgescu a acuzat-o pe Anca Alexandrescu, care modera emisiunea, de trădare, cenzură și favoritism politic. Este cea mai puternică ruptură în curentul suveranist.

Mărul discordiei a fost faptul că Anca Alexandrescu a recunoscut că a susținut instalarea Guvernului Veștea la Palatul Victoria, justificându-și demersul prin necesitatea de a contracara influența lui Ilie Bolojan. „Da, eu l-am susținut pe Veștea”, a spus aceasta în direct, în timp ce Georgescu a replicat imediat: „Da, ați greșit complet”. Moderatoarea a insistat asupra poziției sale: „Da, dar eu îmi asum public lucrurile acestea. Și am să explic de ce: ca să scăpăm de Bolojan”.

Schimbul de replici a escaladat, Georgescu respingând argumentul și afirmând că susținerea pentru Veștea ar fi fost o eroare de judecată, pe care a calificat-o drept „aceeași Mărie cu altă pălărie”.

„Fierbere” în AUR

Ieri dimineață, avocata Silvia Uscov a anunțat că demisionează din AUR, invocând faptul că ea și partidul condus de George Simion nu mai sunt „animați de aceleași valori”. Avocata Silvia Uscov este cea care a făcut o cerere la Curtea de Apel Bucureşti de suspendare a executării decretului prezidenţial de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător la Curtea Constituțională şi a hotărârii Senatului de numire a lui Mihai Busuioc la aceeaşi instanță de contencios constituțional.

Într-o postare de pe contul său de socializare, Silvia Uscov scrie că „îmi anunț public demisia din partidul AUR. Am intrat în acest partid cu bună credință, pentru a lupta pentru democrație, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și a interesului național. Din păcate, am descoperit că nu suntem animați de aceleași valori, deși port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, și la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieși din partid pe data de 1 martie 2026”.

Conflictul ar fi izbucnit pentru că, în timp ce toți liderii AUR susțin la unison că este nevoie de alegeri anticipate, avocata Silvia Uscov a explicat public cât de mare ar fi riscul unui asemenea demers pentru România. „Alegeri anticipate: ce ne costă, de fapt, pe noi toți?”, a scris aceasta, într-o altă postare de pe rețeaua de socializare.

Tot ieri, liderul grupului AUR din Senatul României, Petrișor Peiu, reacționând la această demisie a avocatei Silvia Uscov din partid, i-a atenționat public pe parlamentarii formațiunii conduse de George Simion că dacă pleacă acum din partid, pentru a se alătura PSD sau PNL, „vor avea mai mult de pierdut pentru că niciunul dintre respectivele partide nu le-ar putea garanta un loc eligibil pe liste pentru încă un mandat”.

„Suveraniștii” bolojeniști de omenie

Iar seria de rupturi politice continuă, ca o coincidență stranie, în această perioadă de criză guvernamentală. Tot ieri, doi senatori aleși pe listele partidelor SOS România și POT și-au anunțat, în Plenul Camerei superioare a Parlamentului României, afilierea la grupul parlamentar PNL din Senat, la o săptămână după ce liberalii au transferat un alt senator ales pe listele SOS.

Astfel, în grupul PNL din Senat s-au afiliat, senatorul Dorin Petrea (ales pe listele SOS în județul Brăila) și senatorul Ștefan Borțun (ales pe listele POT în județul Tulcea). Amândoi erau membri ai grupului PACE din Senat.

Cei doi le-au mulțumit foștilor colegi pentru colaborare. „Vreau să mulţumesc colegilor de la grupul PACE - Întâi România pentru toate activitatea pe care am făcut-o împreună şi, de asemenea, vreau să mulţumesc colegilor de la grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal pentru faptul că ne-a acceptat. Doamne ajută!”, a declarat Dorin Petrea de la tribuna Senatului. La rândul său, Ștefan Borțun a mulțumit atât echipei din care a făcut parte, cât și „celor care m-au primit în echipa lor”.

Reamintim că, săptămâna trecută, senatorul Adrian Peiu, ales pe listele SOS în județul Ialomița, s-a afiliat și el PNL, fiind desemnat lider interimar al organizaţiei județene PNL Ialomiţa.

Liberalii amenințați cu excluderea, acțiuni în instanță și o nouă platformă politică

Iar lucrurile nu se opresc aici. Tabăra „Veștea” din Partidul Național Liberal încearcă să blocheze în instanță deciziile Congresului extraordinar prin care urmează să fie excluși din PNL, dar și deciziile prin care o parte dintre ei au fost înlocuiți de la conducerea mai multor organizații județene și teritoriale.

Astăzi, la Tribunalul București urmează să se judece cererea de ordonanță președințială formulată de către respectivii membrii ai PNL privind suspendarea provizorie a executării efectelor hotărârilor adoptate de Consiliul Național Extraordinar al PNL din data de 19 iunie 2026. Cererea face obiectul dosarului nr. 26128/3/2026, înregistrat la instanță la data de 26 iunie 2026.

Tot la Tribunalul București, mâine urmează să se judece un al doilea proces, care face obiectul dosarului nr. 26126/3/2026, înregistrat în data de 26 iunie 2026, prin care aceiași membri ai PNL au formulat o cerere de ordonanță președințială de suspendare provizorie a executării efectelor hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar al PNL din data de 21 iunie 2026.

Un al treilea proces aflat pe rolul Tribunalului București, având aceiași reclamanți, face obiectul dosarului nr. 26120/3/2036, înregistrat la 26 iunie 2026 și se referă la anularea actelor Congresului extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, în timp ce un alt dosar, înregistrat tot la Tribunalul București, tot în 26 iunie 2026, sub numărul 26127/3/2026, se referă la anularea actelor Consiliului Național al PNL din 19 iunie 2026. În aceste două ultime dosare, instanța nu a alocat încă un prim termen de judecată.

Reclamanții sunt Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Răzvan Prișcă, Sebastian Mihai Rusu, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Hubert Thuma, Adrian Veștea, Mihai Veștea și Eduard Mititelu.

Surse politice arată că acești liberali, care s-au poziționat împotriva lui Ilie Bolojan în chestiunea învestirii Cabinetului Veștea, urmează să fondeze o platformă liberal-conservatoare în interiorul PNL. Iar, dacă nu vor avea câștig de cauză în instanță, unde speră să întoarcă deciziile de excludere, această platformă ar urma să fie transformată într-un partid politic, denumit Partidul Liberal Conservator, care să conlucreze cu președintele României, Nicușor Dan. Nu este exclusă chiar o fuziune a acestei noi formațiuni cu PMP, care să-l includă și pe Eugen Tomac și care să preia și o parte din parlamentarii neafiliați.