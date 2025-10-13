Sexsomnnia - particularitățile unei afecțiuni rare

Cum se întâmplă cu multe tulburări care apar în timpul somnului, mai ales când comportamentele creează stânjeneală sau supun pacientul la o judecată morală din partea medicului, este foarte probabil ca și sexsomnia să rămână deseori trecută sub tăcere. Dar cum se manifestă această tulburare? Distinsul neurolog italian Giuseppe Plazzi, autorul lucrării științifice „Cei trei frați care nu dormeau niciodată și alte povești despre tulburările somnului” (Humanitas, 2025), are cuvântul: „Comportamentele sexuale din sexsomnie pot varia de la suspine, gemete și masturbări chiar violente până la comportamente sexuale complete. În ciuda faptului că se cunosc mai multe cazuri la bărbați, și femeile pot prezenta această tulburare. Fiziopatologia și alterarea mecanismelor fiziologice care provoacă sexsomnia nu sunt cunoscute. Se consideră că, la fel ca în cazul somnambulismului, o anumită zonă cerebrală nu urmează orchestrația somnului și, exact ca în timpul stării de veghe, pune în aplicare comportamente”.

Când creierul doarme…

Completare: „În acest caz însă comportamentele nu se află sub controlul voluntar, deoarece creierul doarme la momentul respectiv. O condiție fiziologică ce ar putea duce la comportamentele sexuale nocturne derivă din faptul că și în timpul somnului aparatul sexual masculin și feminin prezintă activări periodice. Mai ales la bărbați apar erecții periodice în timpul somnului, care în general corespund fazei de somn profund. Chiar dacă la femei nu e ușor să monitorizezi aceste oscilații folosind senzori superficiali, se știe că aparatul sexual feminin, asemenea celui masculin, prezintă activări ciclice în timpul somnului. Din păcate, sexsomnia a constituit la rândul său obiectul a numeroase cazuri penale, unele relatate în literatura științifică și în cea medico-legală. Cazurile cele mai frapante sunt cele în care inculpatul/pacientul este un părinte acuzat că ar fi comis acte sexuale sau agresiune sexuală asupra propriului copil”.

Tată și fiică

Exemplu: „M-am pomenit și eu confruntat cu cazuri dramatice care au marcat profund viața victimelor și călăilor. Un caz în mod deosebit m-a făcut să mă implic: în 2005 am decis să particip la apărarea unui bărbat care fusese deja condamnat în primă instanță pentru că și-ar fi abuzat fiica minoră. Bărbatul a fost reclamat de fosta soție după ce fiica lor în vârstă de nouă ani i-a povestit ce se întâmplase într-o seară când rămăsese să doarmă la tatăl ei. Bărbatul, despărțit de curând de soție, locuia într-un apartament mic. În seara aceea, avea oaspeți și a dus-o la culcare pe fată, la fel ca întotdeauna, în patul matrimonial. După ce s-a întreținut cu prietenii, s-a dus și el în pat. Micuța s-a trezit cu mâna tatălui atingându-i organele genitale. Imediat ce fata a început să protesteze, tatăl și-a retras mâna și, în somn, s-a întors pe partea cealaltă. După ce a fost arestat, bărbatul a declarat că nu-și amintește nimic, dar nu a vrut să conteste versiunea fiicei. A precizat că fiica lui fusese educată să nu mintă și că, dacă afirma așa ceva, înseamnă că așa se întâmplaseră lucrurile”.

Ignoranță și aroganță

Mai departe: „De altfel, în timpul chestionării fata a confirmat că a fost atinsă de tată, dar a declarat și că e convinsă că tatăl ei acționase în timp ce dormea. Sentința care condamna un tată din pricina unei fapte abominabile afirma în mod grotesc că «omul posedă mecanisme naturale de apărare, care permit, și în timpul somnului, un nivel de conștiință suficient de ridicat încât să fie evitate comportamente infracționale involuntare»”. Necruțător, nu? „Deseori, ignorarea medicinei somnului și a mecanismelor care reglează somnul, precum și ipoteza primatului eticii chiar și asupra legilor naturii au dus la consecințe dezastruoase, schimbând definitiv viața și destinul persoanelor implicate. Iar în cazul acelui tată, ignoranța sistemului juridic și aroganța unei justiții morale au condamnat un bărbat pentru o infracțiune cumplită. Și acesta a fost unul dintre motivele care m-au convins să-l implic în apărare pe un prieten drag, pe Franco Ferrillo, care, din păcate, lipsise în timpul audierilor preliminare”.

Dreptate

Finalul: „Franco era un bărbat vertical, nu ar fi acceptat niciodată să apere o persoană nevrednică. Adunase suficientă documentare clinică și realizase mai multe videopolisomnografii care, înregistrând numeroase episoade parasomnice, confirmau ceea ce spusese de la bun început fata condamnatului. Atunci când îi atinsese organele genitale, tatăl ei dormea. Apelul și sentința definitivă au confirmat ipoteza apărării. Episodul corespundea unei parasomnii și, din acest motiv, în clipa în care comisese fapta, bărbatul nu avusese discernământ. Dormea, așa că trebuia considerat nevinovat”.

„Comportamentele sexuale din sexsomnie pot varia de la suspine, gemete și masturbări chiar violente până la comportamente sexuale complete”, Giuseppe Plazzi, neurolog

Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

Neurolog italian de renume, specialist în medicina somnului, cu o carieră axată pe narcolepsie, parasomnii și alte hipersomnii rare, Giuseppe Plazzi conduce Laboratorul pentru Tulburările de Somn la Universitatea din Bologna și este profesor la Universitatea din Modena și Reggio Emilia.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹