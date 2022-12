Suporterii echipelor de fotbal riscă să se întoarcă din Qatar cu „gripa cămilei”

Este vorba despre MERS-CoV, cel mai letal din familia coronavirusurilor, care provoacă sindromul respirator MERS - cunoscut și ca „gripa cămilei”, iar suporterii echipelor de fotbal riscă să se întoarcă infectați în țările de origine.

Adunările mari de oameni, cum ar fi evenimentele sportive și festivalurile, creează condiții ideale pentru transmiterea de la om la om a unei serii de boli infecțioase, care se pot răspândi rapid la nivel global datorită ușurinței cu care se poate călători, în prezent, dintr-un colț al lumii în altul.

Mai mulți specialiști în Sănătate atrag atenția, într-un articol publicat zilele trecute în revista de specialitate The Lancet Global Health, că două astfel de evenimente se desfășoară în prezent în Qatar: Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2022 și concursul de frumusețe pentru cămile – un eveniment care, pentru mulți dintre locuitorii Orientului Mijlociu, eclipsează meciurile care, în ultimele săptămâni, au ținut pe jar microbiștii din toată lumea.

Mulți participă la ambele evenimente

„Acestea au atras sute de mii de oameni din Orientul Mijlociu și din întreaga lume. Mulți participă la ambele evenimente, interacționând îndeaproape unul cu celălalt și cu cămilele, creând condiții ideale pentru transmiterea agenților patogeni zoonotici asociați cu cămilele, cu potențial epidemic. Acești agenți patogeni includ extrem de letalul MERS-CoV. Cămilele dromadere din Orientul Mijlociu sunt un rezervor important de MERS-CoV”, arată specialiștii în Sănătate, precizând că oamenii se infectează sporadic prin contact direct sau indirect cu cămile infectate cu MERS-CoV sau consumând produse lactate de cămilă.

MERS-CoV nu este un virus nou, cum a fost virusul SARS-CoV-2, care a provocat pandemia de COVID-19. El a fost raportat pentru prima dată ca agent patogen uman în Arabia Saudită, în 2012. Însă „este cel mai letal dintre cele trei coronavirusuri zoonotice (adică Mers-CoV, SARS-CoV și SARS-CoV-2) care au provocat focare umane”, avertizează experții.

Recomandări pentru vizitatori

Pentru a reduce riscul de a contracta infecția și de a răspândi virusul, OMS și autoritățile din Qatar au recomandat populației și călătorilor să evite contactul direct cu cămilele, precum și consumul de lapte nepasteurizat de cămilă sau de carne de cămilă.

Însă specialiștii sunt de părere că aceste recomandări sunt ușor de trecut cu vederea în atmosfera festivă și competitivă, iar „contactul dintre proprietarii de cămile și participanții la ambele evenimente este inevitabil, la fel și consumul de alimente populare în Qatar, care include produse lactate de cămilă”.

„Riscul vizitatorilor din Qatar să se întoarcă în țările lor de origine infectați cu MERS-CoV rămâne real. Toate autoritățile de sănătate publică și lucrătorii din domeniul sănătății, nu numai în Orientul Mijlociu, dar în toate țările de unde au călătorit participanții la oricare dintre evenimente, ar fi trebuit să crească conștientizarea posibilității infecției cu MERS-CoV”, mai spun specialiștii. Potrivit acestora, chiar dacă OMS nu a recomandat screeningul specific pentru MERS în punctele de frontieră, sistemele de Sănătate ar trebui să rămână vigilente, „în special în luna următoare după cele două evenimente”.

De asemenea, turiștii și suporterii care se întorc din Qatar ar trebui sfătuiți să solicite prompt asistență medicală dacă se simt bolnavi și ar trebui să-și informeze medicul despre călătoria lor recentă în această țară.

Infecțiile nedetectate pot provoca focare globale substanțiale

Supravegherea proactivă pentru MERS în timpul și după Cupa Mondială este esențială, deoarece infecțiile nedetectate ar putea provoca focare globale substanțiale, subliniază experții, care dau ca exemplu focarul apărut în 2015, în Coreea de Sud.

Un bărbat care vizitase patru țări din Orientul Mijlociu s-a îmbolnăvit abia după ce s-a întors la Seul. Infecția s-a răspândit rapid la alți oameni, după ce bărbatul a mers într-o cameră de gardă supraaglomerată a unui spital. Nu mai puțin 184 de oameni s-au infectat atunci cu MERS, iar 36 dintre ei au murit.

Și Agenția pentru Securitatea Sănătății din Marea Britanie (UKHSA) a cerut medicilor să fie atenți la persoanele care acuză simptome de febră și dificultăți respiratorii și a avertizat cu privire la riscul transmiterii de la persoană la persoană. De asemenea, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) monitorizează îndeaproape posibila apariție de noi cazuri.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

2.600 de infectați, 935 de decese

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 2.600 de cazuri de MERS (Middle East Respiratory Syndrome / Sindromul respirator din Orientul Mijlociu) au fost diagnosticate la nivel mondial, din 2012 și până la finalul lunii noiembrie 2022, circa 85% dintre acestea fiind înregistrate în țări din Orientul Mijlociu.

Dintre oamenii infectați, 935 au murit, ceea ce înseamnă o rată a mortalității de aproximativ 36% (de 9 ori mai mare față de rata de mortalitate în cazul COVID-19, care este de 4%). În Europa, opt țări au raportat cazuri confirmate, toate cu legături directe sau indirecte cu Orientul Mijlociu.

De la începutul acestui an și până la 5 decembrie, șase cazuri de MERS au fost raportate: 3 în Arabia Saudită, două în Qatar și un caz în Oman.

Ce simptome prezintă cei infectați cu MERS

Simptomele pot varia, de la ușoare la severe, iar cele tipice includ: febră, tuse și dificultăți de respirație. De asemenea, pneumonia este frecventă, însă nu toți pacienții infectați dezvoltă boala. Potrivit OMS, simptomele gastrointestinale, inclusiv diaree, au mai fost raportate la pacienți, iar forma severă de boală poate provoca insuficiență respiratorie care necesită ventilație mecanică sau sprijin într-o unitate de terapie intensivă.

Mai multe despre avertismentul specialiștilor puteți citi aici: The Qatar FIFA World Cup 2022 and camel pageant championships increase risk of MERS-CoV transmission and global spread - The Lancet Global Health