Coco Gauff, în vârstă de 21 de ani, finalistă în 2022 la Roland Garros şi finalistă în acest an la turneele WTA 1000 de la Madrid şi Roma, s-a impus după două ore şi 11 minute de joc. Madison Keys, care are 30 de ani, a fost semifinalistă pe zgura pariziană în 2018.



Gauff, campioană la US Open în 2023, va lupta pentru un loc în finală cu câştigătoarea meciului dintre franţuzoaica Lois Boisson (361 WTA) şi tânăra rusoaică Mirra Andreeva (6 WTA).

AGERPRES