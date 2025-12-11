x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Dec 2025   •   22:47
Comitetul Olimpic recomandă revenirea sportivilor ruși și belaruși la competițiile de juniori
Sursa foto: Implementarea măsurii „va necesita timp”

Cu ocazia celui de-al 14-lea „Summit Olimpic”, desfășurat joi la Lausanne, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a recomandat ca sportivii din Rusia și Belarus să revină în competițiile de juniori, având voie să concureze cu drapelul național, spre deosebire de restricțiile pentru seniori.

Decizia a fost luată miercuri, cu ușile închise, de Comisia Executivă a CIO, și a fost validată joi de reprezentanții federațiilor internaționale. Aceștia au avertizat totuși că implementarea măsurii „va necesita timp”, potrivit AFP.

CIO a subliniat că „sportivii, în special cei tineri, nu trebuie considerați responsabili pentru acțiunile guvernelor lor” și că sportul poate reprezenta „o sursă de speranță” și un spațiu în care toți sportivii respectă aceleași reguli.

Participanții la summit au decis să mențină toate restricțiile pentru sportivii ruși și belaruși de nivel de seniori.

Aceștia pot concura doar sub drapel neutru, în mod individual, nu trebuie să fi sprijinit public războiul din Ucraina și nu trebuie să fie angajați ai armatei sau ai serviciilor de securitate.

De asemenea, oficialii din Rusia și Belarus rămân excluși din toate competițiile internaționale și nicio competiție internațională nu va fi organizată în Rusia, sancțiune care este în vigoare încă din februarie 2022, de la începutul invaziei Ucrainei.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Comitetul Internațional Olimpic
