Cât costă organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

de Redacția Jurnalul    |    06 Feb 2026   •   12:15
Sursa foto: Hepta/Jocurile Olimpice de Iarnă

Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din istorie va fi a treia organizată de Italia, după Cortina d'Ampezzo din 1956 și Torino din 2006.

Anunțat la 5,2 miliarde de euro, bugetul pentru aceste Jocuri Olimpice din 2026 include 3,5 miliarde dedicate construcției și modernizării arenelor sportive și a infrastructurii rutiere sau feroviare gestionate de SiMiCo, compania publică pentru livrarea lucrărilor olimpice, și 1,7 miliarde pentru organizarea Jocurilor în sine de către comitetul de organizare Milano Cortina 2026, potrivit Le Figaro.

SiMiCo este finanțat din bani publici, în timp ce bugetul comitetului de organizare provine din vânzările de bilete (1,6 milioane de bilete, inclusiv pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice, pentru un venit estimat de 400 de milioane de euro), parteneriate naționale și contribuții din partea Comitetului Internațional Olimpic prin programul său de parteneriate internaționale TOP și partajarea drepturilor TV.

Contribuția minimă a CIO este de 774 de milioane de euro, a declarat organizația miercuri pentru AFP. Pentru Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, aceasta s-a ridicat la 812 milioane de euro.

Însă factura finală va depăși 5,2 miliarde de euro, deoarece această cifră nu include costul securității evenimentului, suportat de guvernul italian, nici construcția de către dezvoltatori privați a Satului Olimpic din Milano și a Arenei Santagiulia, unde se vor desfășura turneele de hochei pe gheață, care costă 140 de milioane de euro (cu 40 de milioane de euro în plus), respectiv 250 de milioane de euro (față de 180 de milioane de euro anunțate inițial).

Un lucru este sigur, însă: costul Jocurilor Olimpice din 2026 va fi mult mai mic decât cel al Jocurilor de la Soci din 2014, cele mai scumpe din istorie, estimate la 24,6 miliarde de euro de un studiu publicat în 2024 de Universitatea Oxford, sau chiar cel al Jocurilor de la Beijing din 2022 (în jur de 8 miliarde de euro).

(sursa: Mediafax)

