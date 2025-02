Gabriela Szabo demisionează de la CSM București și îl atacă dur pe Nicușor Dan

Gabriela Szabo îl atacă dur pe Nicușor Dan pe care-l consideră „un politician oportunist”.

„În 2017 am avut onoarea, cât și voința, de a conduce CSM București, o instituție aflată atunci într-un un moment dificil și cu probleme serioase, confirmate de un audit profesional care a și relevat numeroase deficiențe. Timp de 5 ani, am lucrat cu toată încrederea pentru a-i oferi o direcție clară și un viitor mai bun, chiar și atunci când am fost acuzată pe nedrept și tratată cu aroganță de un politician oportunist, Nicușor Dan”, a relatat Szabo pe Facebook.

Ea a fost înlăturată din funcție, dar a obținut în instanță anularea deciziei. Gabriela Szabo a revenit în funcție pe 1 februarie.

„După cum se știe, după 2 ani în care am luptat să apăr adevărul și propria-mi onoare, instanța a confirmat că acuzațiile și măsurile abuzive la care am fost supusă de primarul general nu au avut la bază fundament și nici respect pentru lege. Și, ca urmare, am fost repusă în funcție începând cu data de 1 februarie 2025. Cu toate acestea, nu pot rămâne într-un mediu în care, pe lângă tăierile de buget și deciziile greu de acceptat privind sprijinul acordat sportivilor, primarul disonor N.D. impune politici care subminează valori fundamentale ale integrității și echității. În ceea ce mă privește, incertitudinea și lipsa de încredere nu pot constitui temelie bună pentru a putea duce mai departe o echipă unită și performantă”, a adăugat Szabo.

Fosta mare sportivă a dezvăluit că prin noul contract, directorul clubului primește majorări salariale, inclusiv un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

„Mai mult decât atât, este greu de înțeles cum, într-o perioadă în care se aplică tăieri bugetare și se impun măsuri de austeritate, directorul general, prin noul contract, beneficiază de majorări salariale absolut nejustificate. Această situație nu reflectă valorile de echitate și responsabilitate în care eu însămi cred și pe care le-am promovat întotdeauna. Este incredibil că, într-o perioadă de resurse financiare atât de limitate, se acordă un spor directorului general pentru condiții periculoase sau vătămătoare”, a dezvăluit Szabo.

Ca urmare, Gabriela Szabo a decis să demisioneze.

„Din dorința de a lucra într-un mediu sănătos și bazat pe respect reciproc, am decis astăzi să îmi depun demisia, chiar și după restabilirea mea legală, în mod imediat. Această decizie vine după ce am încercat cu sinceritate să păstrez o atitudine pozitivă, realizând că nu pot continua să activez într-un mediu patronat de Nicușor Dan, un primar mincinos, ale cărui acțiuni au transformat clubul într-un spațiu de incertitudine, bârfe și conflict. Nedreptățile la care am fost supusă și acuzațiile false nu pot fi trecute cu vederea”, a precizat Gabriela Szabo.

