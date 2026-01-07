Kevin Keegan, fost jucător și antrenor al Angliei, diagnosticat cu cancer

Keegan, în vârstă de 74 de ani, a fost internat recent în spital după ce a prezentat simptome abdominale și a fost supus unor teste suplimentare.

„Aceste investigații au revelat un diagnostic de cancer, pentru care Kevin va urma un tratament”, se arată într-o declarație a familiei lui Keegan, distribuită de Newcastle, fostul club pentru care a jucat și pe care l-a antrenat.

Keegan, care a câștigat Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător european al anului în 1978 și 1979, a jucat de 63 de ori pentru Anglia, marcând 21 de goluri, și a participat la Cupa Mondială din 1982. De asemenea, a fost căpitanul echipei naționale.

La nivel de club, s-a alăturat echipei Liverpool în 1971 și a câștigat trei titluri de campion, precum și Cupa FA, Cupa UEFA de două ori și Cupa Europei în 1977.

A jucat apoi pentru clubul german Hamburg, unde a câștigat două premii Ballon d'Or, iar mai târziu a jucat la Southampton și Newcastle, înainte de a se retrage din activitatea de jucător în 1984.

A fost antrenor al naționalei, dar și la Fulham, Manchester City și Newcastle.

