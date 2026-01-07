x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport eXtrasport Kevin Keegan, fost jucător și antrenor al Angliei, diagnosticat cu cancer

Kevin Keegan, fost jucător și antrenor al Angliei, diagnosticat cu cancer

de Redacția Jurnalul    |    07 Ian 2026   •   22:46
Kevin Keegan, fost jucător și antrenor al Angliei, diagnosticat cu cancer
Sursa foto: Hepta/Keegan, în vârstă de 74 de ani, a fost internat recent în spital

Kevin Keegan, fostul jucător și antrenor al Angliei, a fost diagnosticat cu cancer, a anunțat miercuri familia sa, citată de AP.

Keegan, în vârstă de 74 de ani, a fost internat recent în spital după ce a prezentat simptome abdominale și a fost supus unor teste suplimentare.

„Aceste investigații au revelat un diagnostic de cancer, pentru care Kevin va urma un tratament”, se arată într-o declarație a familiei lui Keegan, distribuită de Newcastle, fostul club pentru care a jucat și pe care l-a antrenat.

Keegan, care a câștigat Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător european al anului în 1978 și 1979, a jucat de 63 de ori pentru Anglia, marcând 21 de goluri, și a participat la Cupa Mondială din 1982. De asemenea, a fost căpitanul echipei naționale.

La nivel de club, s-a alăturat echipei Liverpool în 1971 și a câștigat trei titluri de campion, precum și Cupa FA, Cupa UEFA de două ori și Cupa Europei în 1977.

A jucat apoi pentru clubul german Hamburg, unde a câștigat două premii Ballon d'Or, iar mai târziu a jucat la Southampton și Newcastle, înainte de a se retrage din activitatea de jucător în 1984.

A fost antrenor al naționalei, dar și la Fulham, Manchester City și Newcastle.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cancer
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri