Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit la 29 de ani

Familia, care a făcut anunțul morții, nu a precizat nicio dată și nicio cauză a decesului.

„Cu mare tristețe împărtășim trecerea în neașteptată a lui Daniel Naroditsky”, a declarat familia. „Daniel a fost un jucător de șah talentat, comentator și educator și un membru prețuit al comunității de șah.”

Naroditsky, născut în California în 1995, a fost una dintre cele mai recunoscute figuri de șah din Statele Unite. Fost campion mondial de tineret, a devenit mare maestru în 2013.

Pe lângă faptul că a concurat și a terminat pe locul nouă la campionatul mondial de blitz de anul trecut, a fost cunoscut pe scară largă ca un comentator popular, scriitor și educator online. Naroditsky a transmis în flux regulat pe platforme precum Twitch și YouTube.

Omagiile au venit din întreaga lume a șahului, jucătorii și fanii lăudându-i abilitățile didactice și personalitatea prietenoasă.

„Sunt devastat. Aceasta este o pierdere uriașă pentru lumea șahului”, a declarat americanul Hikaru Nakamura, numărul doi mondial.

(sursa: Mediafax)