Finala secolului, pe cel mai controversat stadion din SUA: gazon ca betonul, zero parcare și 150 de dolari biletul de tren

Stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey, va găzdui, duminică, finala Cupei Mondiale de fotbal dintre Spania și Argentina. E aproape de New York, orașul lui Donald Trump, iar arena e uriașă - dar alegerea a stârnit numeroase critici legate de gazon și, mai ales, de logistica accesului.

De ce a fost ales acest stadion

Din motive legate de sponsorizare, pe durata Cupei Mondiale stadionul se numește oficial New YorkNew Jersey Stadium, evitând să dea vizibilitate gratuită sponsorului comercial al arenei, dar incluzând, în schimb, numele marelui și mult mai faimosului oraș vecin, potrivit Il Post.

Alegerea acestui stadion pentru finală e, într-un anumit sens, evidentă. Cu cele 80.663 de locuri (unele surse indică 82.500, ținând cont de configurația extinsă pentru fotbal), este cel mai mare dintre stadioanele americane folosite la turneu - țara care a găzduit toate meciurile Cupei Mondiale începând cu sferturile de finală. Doar un alt stadion din întregul turneu avea o capacitate mai mare, Azteca din Ciudad de México (80.824 de locuri), care găzduise însă deja două finale ale Cupei Mondiale, în 1970 și în 1986. Prin urmare, pentru FIFA, alegerea trebuia să cadă asupra unuia dintre marile orașe americane - Los Angeles fusese deja gazda finalei din 1994, scrie Mediafax.

Decizia FIFA a surprins, totuși, mulți observatori forul mondial a preferat MetLife în detrimentul unor oferte considerate, din punct de vedere pur infrastructural, superioare - AT&T Stadium din Dallas, cu acoperiș retractabil și aer condiționat, sau SoFi Stadium din Los Angeles, o arenă complet climatizată, care găzduise Super Bowl-ul în 2022. FIFA a mers, în schimb, pe forța brandului global al zonei metropolitane New York.

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Un istoric legat de fotbalul american, nu de cel european

Stadionul MetLife a fost inaugurat în 2010 și a înlocuit istoricul Giants Stadium, aflat în aceeași zonă din East Rutherford. Giants Stadium fusese arena de referință pentru principalele echipe sportive din New York - aici jucau Giants și Jets, echipele de fotbal american, precum și Cosmos, echipa la care a jucat Pelé la sfârșitul anilor '70. Până la demolarea sa în 2009, a găzduit și meciurile echipei New York Red Bulls, înființată în 1994 sub numele de New York MetroStars.

Astăzi, MetLife Stadium e folosit în principal pentru fotbalul american, găzduind în continuare meciurile echipelor Giants și Jets, și mult mai puțin pentru fotbal - o situație comună multor stadioane americane din cadrul Cupei Mondiale, toate construite fie ca arene multifuncționale, fie exclusiv pentru fotbalul american.

Gazonul, principala țintă a criticilor

Despre MetLife Stadium s-a vorbit, încă de la începutul turneului, în termeni destul de critici, mai ales din cauza gazonului deosebit de dur. „Cred că sub gazon se află beton, a comentat selecționerul Franței, Didier Deschamps, după debutul echipei sale în New Jersey, pe 16 iunie.

Criticile nu au fost izolate cu ocazia Cupei Mondiale a Cluburilor, un fel de „test pentru turneul din 2026, jucătorii echipelor Palmeiras și Porto s-au plâns, la rândul lor, de calitatea suprafeței de joc pe același stadion. „Cred că gazonul ar fi trebuit udat puțin mai mult, mingea era cam lentă, ceea ce interferează cu ritmul jocului, a explicat Estêvão, de la Palmeiras, pentru The Athletic. Terenul sintetic obișnuit al stadionului, folosit de regulă pentru fotbal american, a trebuit înlocuit cu gazon natural special pentru meciurile de fotbal - o cerință FIFA -, dar rezultatul a continuat să nască nemulțumiri. Suprafața artificială standard a stadionului e, de altfel, una dintre cele mai criticate din NFL din 2020, cel puțin 13 jucători au suferit accidentări grave pe acest teren, inclusiv ruptura de tendon a lui Aaron Rodgers, din septembrie 2023.

Coșmarul transportului fără parcare, fără tailgate, doar transport public

Poate cea mai mare bătaie de cap pentru fani ține însă de logistica accesului la stadion, situat la aproape 15 kilometri de Manhattan. Legătura de transport dintre East Rutherford și centrul New Yorkului este, în cel mai bun caz, deficitară - linia de tren NJ Transit există, dar nu a fost concepută pentru a transporta simultan 80.000 de oameni, într-o vară cu temperaturi care pot depăși 35 de grade Celsius.

Autoritățile din New Jersey au luat decizii fără precedent pentru a gestiona valul de fani. Pentru toate cele opt meciuri găzduite la East Rutherford, inclusiv finala, nu va exista parcare generală și nici posibilitatea de „tailgate (petreceri tradiționale în parcare, dinainte de meci), potrivit North Jersey Transportation Planning Authority - o schimbare majoră față de meciurile obișnuite ale echipelor Giants sau Jets. În schimb, oficialii au pregătit un sistem de transport dedicat exclusiv turneului un autobuz la fiecare 30 de secunde, timp de patru ore înainte și după fiecare meci, o rampă temporară dedicată de pe autostrada Turnpike direct către stadion, și o bandă exclusivă pentru autobuze, activată cu câteva ore înainte și după meciuri. Ca soluție de rezervă, în cazul unor perturbări pe calea ferată, autoritățile din New Jersey au aprobat un buget de 4 milioane de dolari pentru o flotă de 85 de autobuze suplimentare.

Costurile de transport au stârnit, la rândul lor, controverse NJ Transit a anunțat, în aprilie, că biletele dus-întors către stadion, din Penn Station New York, vor costa 150 de dolari - față de prețul obișnuit de doar 12,90 dolari pentru aceeași rută, o majorare de peste 1.000%. Deja, pe durata turneului, un meci disputat pe MetLife (Norvegia - Senegal) a dus la restricționarea completă a serviciului NJ Transit dinspre Penn Station timp de câteva ore, în plină oră de vârf, pe fondul unei zile declarate oficial „Gridlock Alert Day de autoritățile din New York, din cauza traficului intens și a unor furtuni puternice anunțate.

Cu finala programată la ora 15.00 (ora locală a Americii de Est), în plină vară din New Jersey, pe un stadion complet deschis, fără climatizare, organizatorii se confruntă cu exact aceeași combinație de provocări care au marcat întregul turneu pe acest stadion căldură, transport supraaglomerat și o suprafață de joc care a nemulțumit constant jucătorii și antrenorii. Rămâne de văzut dacă marea finală va reuși să evite problemele care au însoțit celelalte șapte meciuri găzduite aici, de la debutul turneului.