Performanță remarcabilă: Patru elevi români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Biologie

Lotul României a obținut patru distincții la Olimpiada Internațională de Biologie (IBO) 2026, competiție desfășurată în perioada 12-19 iulie, la Vilnius, în Lituania.

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„O medalie de argint, două de bronz și un premiu special pentru România, la Olimpiada Internațională de Biologie 2026!

Bravo,

Teodor Petcu, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov, medalie de argint;

Liliana-Maria Drăgan, Colegiul Național „Sfântul Sava”, București, medalie de bronz;

Ioana Iasmina Huțupașu, Colegiul Național Iași, medalie de bronz;

Rebeca-Lidia Ungurean, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Suceava, premiu special.

Pregătirea lotului a fost realizată de cadre didactice ale Facultății de Biologie și Geologie și ale Facultății de Științe Medicale și ale Sănătății din Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

La competiție, lotul României a fost însoțit de conf. univ. dr. Dorina Podar, din cadrul Facultății de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai, și de prof. dr. Kerekes Adelhaida, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Biologie (International Biology Olympiad – IBO) s-a desfășurat în perioada 12–19 iulie 2026, la Vilnius, în Lituania.

Felicitări elevilor pentru performanțele lor excepționale, profesorilor coordonatori și profesorilor din școlile de proveniență, precum și tuturor celor care au contribuit la această reușită.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”, transmite Ministerul Educației.

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