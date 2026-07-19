Anglia bate Franța cu 6-4 în finala mică a Cupei Mondiale 2026. Saka, hat-trick istoric

Meciul a adus și un record istoric pentru Kylian Mbappé, dar și un moment de glorie personală pentru Bukayo Saka.

Anglia a spulberat Franța în prima repriză

Selecționerul Thomas Tuchel a fost huiduit de o parte dintre fanii englezi chiar înainte de fluierul de start, pe fondul criticilor dure la adresa tacticii sale defensive din semifinala pierdută cu Argentina. Tuchel a operat șapte schimbări față de acel meci, lăsându-i pe bancă pe Harry Kane, Jude Bellingham și portarul titular Jordan Pickford - dar „Trei Lei" nu au jucat deloc defensiv, în ciuda tacticii precaute anticipate.

Echipa engleză a deschis scorul după numai trei minute, prin Declan Rice, care a intersectat o pasă greșită a lui Désiré Doué și a șutat de la distanță în colțul îndepărtat. Ezri Konsa a făcut 2-0 în minutul 18, din centrarea aceluiași Rice, care a devenit astfel al șaselea jucător englez din istorie - și al treilea din acest turneu, după Bellingham (cu Panama) și Kane (cu Mexic) - cu gol și pasă decisivă în același meci mondial. Apărarea Franței s-a dezintegrat complet pentru golul trei, în minutul 37, când Marcus Rashford a fost lăsat inexplicabil să alerge singur spre poartă dintr-o poziție aflată chiar în jumătatea proprie; respins inițial de Mike Maignan, Rashford s-a repliat și i-a oferit pasa decisivă lui Bukayo Saka. Același Saka a mai punctat o dată, în minutul 45+1, după ce Eberechi Eze a rupt defensiva franceză cu o pasă în profunzime.

La pauză, Anglia conducea cu un neverosimil 4-0, iar Franța se îndrepta spre cea mai grea înfrângere din istoria participărilor sale la Cupa Mondială. Niciodată, în istoria turneului final, o echipă aflată sub 4-0 nu reușise să evite înfrângerea.



Mbappé a declanșat revenirea Franței și a intrat în istorie

Didier Deschamps a reacționat prin patru schimbări efectuate încă de la reluarea jocului, iar imaginea francezilor s-a schimbat radical. Kylian Mbappé a redus diferența în minutul 48, după o pasă a lui Michael Olise, ajungând la egalitate cu Lionel Messi în clasamentul all-time al marcatorilor din istoria Cupelor Mondiale. Bradley Barcola, intrat la pauză, a marcat pentru 2-4 în minutul 54, servit chiar de căpitanul Franței. În minutul 66, Mbappé a înscris din nou, dintr-o nouă combinație cu Olise, ducând scorul la 3-4 și depășindu-l definitiv pe Messi în topul all-time - 22 de goluri, față de 21 - dar și în lupta pentru Gheata de Aur a ediției din 2026, unde Mbappé a ajuns la 10 reușite. Francezul a devenit primul jucător care atinge cifra de două cifre de goluri într-o singură ediție de Cupă Mondială de la vest-germanul Gerd Müller, în 1970.

Olise a ratat apoi două ocazii uriașe de a egala, iar în minutul 87, Djed Spence a fost faultat de Malo Gusto după o cursă pe extremă, iar Saka a transformat penalty-ul, completându-și hat-trick-ul - doar al doilea jucător englez din istorie cu o „triplă" într-un meci eliminatoriu de Cupă Mondială, după Geoff Hurst, în finala din 1966. Ousmane Dembélé a înscris pentru 4-5 în minutul 90+6, oferindu-le francezilor o ultimă speranță de prelungiri, dar doar două minute mai târziu, Jude Bellingham, intrat și el de pe bancă, a încheiat un efort solitar remarcabil și a stabilit scorul final: Franța - Anglia 4-6. Golul l-a transformat pe Bellingham în cel mai bun marcator englez dintr-o singură ediție de Cupă Mondială sau Campionat European - 7 goluri.

Un record de goluri stabilit după 68 de ani

Cele zece goluri reprezintă un record absolut pentru o finală mică a Cupei Mondiale. Precedenta bornă fusese stabilită tot într-un meci al Franței: victoria cu 6-3 împotriva Germaniei de Vest, în 1958. Acel record de nouă goluri a rezistat timp de 68 de ani.

Franța a evitat astfel înfrângerea istorică ce părea inevitabilă la pauză, dar a încheiat turneul pe locul al patrulea. Anglia a obținut, în schimb, prima sa clasare pe locul al treilea la o Cupă Mondială, după ce pierduse precedentele două finale mici, cu Italia în 1990 și cu Belgia în 2018 - și a înregistrat, per total, cea mai bună performanță la o Cupă Mondială din 1966 încoace, anul în care a cucerit singurul ei titlu mondial.

Record de goluri într-un meci contestat înainte să înceapă

Spectacolul de zece goluri a venit în partida a cărei utilitate fusese pusă sub semnul întrebării chiar de francezi. Înaintea meciului, Didier Deschamps a recunoscut că niciuna dintre echipe nu își dorea să dispute finala mică, după ratarea calificării în ultimul act. „Anglia nu vrea să joace acest meci și nici noi. Dar suntem aici", a declarat selecționerul francez. Deschamps a insistat însă că întâlnirea nu era una amicală și că jucătorii aveau obligația de a lupta pentru medalia de bronz.

Ibrahima Konaté fusese și mai direct. Fundașul a afirmat că niciun jucător francez nu își dorise acest meci, dar că echipa voia să câștige „medalia de ciocolată" pentru a-i oferi lui Deschamps o despărțire frumoasă. În cele din urmă, partida considerată aproape inutilă de protagoniști s-a transformat în cea mai spectaculoasă finală mică din istoria Cupei Mondiale.

Ultimul meci al lui Deschamps pe banca Franței

Meciul cu Anglia a reprezentat ultima partidă a lui Didier Deschamps pe banca Franței. Selecționerul încheie un mandat de 14 ani, început în 2012, în care a câștigat Cupa Mondială din 2018 și a condus echipa până în finala ediției din 2022. Chiar Mbappé și-a luat rămas-bun de la selecționer, imediat după meci, recunoscând că echipa „nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor" în această ultimă partidă din era Deschamps.

Urmează marea finală

Cu locurile 3 și 4 stabilite, atenția se mută acum spre finala mare de duminică, de pe MetLife Stadium din New Jersey, unde Argentina lui Lionel Messi o va înfrunta pe Spania lui Lamine Yamal, într-un duel cu miză dublă - trofeul mondial și un simbolic pasaj de ștafetă între generații.