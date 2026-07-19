Andrew și Tristan Tate, ridicați de FBI dintr-o sală de box din Miami. Acuzațiile au ajuns la 59

Influencerii Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de autoritățile federale americane, a anunțat Serviciul U.S. Marshals, potrivit AP. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a confirmat pentru Fox News Digital că arestarea a avut loc „în conformitate cu tratatele și acordurile de aplicare a legii care guvernează extrădările Departamentului de Justiție".

Potrivit purtătorului de cuvânt al U.S. Marshals Service, Brady McCarron, mandatul în baza căruia au fost arestați frații Tate este secretizat, iar autoritățile americane nu au oferit alte detalii. Poliția din Bedfordshire a confirmat, la rândul ei, că arestarea are legătură cu o anchetă britanică privind infracțiuni sexuale, cu fapte care ar data încă din 2012, scrie Mediafax.

Momentul arestării a fost surprins de fotografi și filmat de TMZ chiar în fața James L. Knight Center din centrul orașului Miami, unde Andrew Tate era programat să apară la un eveniment de box fără mănuși (bare-knuckle boxing).

Procurorii britanici au extins acuzațiile

Arestarea a venit la câteva ore după ce Crown Prosecution Service (CPS) din Marea Britanie a anunțat că a aprobat o extindere majoră a dosarului penal împotriva fraților. Poliția din Bedfordshire a precizat că noile acuzații ridică numărul total de capete de acuzare la 59 - Andrew Tate se confruntă acum cu 42 de capete de acuzare, iar Tristan Tate, cu 17.

Potrivit CPS, Andrew Tate se confruntă acum cu acuzații suplimentare de viol, organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale, agresiune cu vătămare corporală și infracțiuni legate de presupuse imagini indecente cu minori și pornografie extremă. Tristan Tate se confruntă, la rândul lui, cu acuzații suplimentare de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane. Procurorii susțin că infracțiunile de care sunt acuzați cei doi ar fi fost comise între iulie 2010 și august 2017, iar noile acuzații implică patru victime suplimentare, ridicând la șapte numărul total al presupuselor victime din dosarul britanic.

„CPS a solicitat extrădarea fraților Tate din SUA. Ei au fost arestați și așteaptă procedurile de extrădare către Regatul Unit", a declarat Malcolm McHaffie, șeful Diviziei de Crime Speciale din cadrul CPS.

Comisarul-șef adjunct Karena Thomas, din cadrul Poliției Bedfordshire, a subliniat că anchetatorii au colaborat îndeaproape cu procurorii și agențiile internaționale de aplicare a legii pe tot parcursul cazului: „Nu există loc pentru violența masculină împotriva femeilor și fetelor, și vom continua să muncim neobosit pentru a sprijini victimele și a investiga toate sesizările primite."

Cazul din România și acuzațiile precedente

Frații Tate, cetățeni cu dublă cetățenie, americană și britanică, s-au mutat în România în 2016. Ei au fost arestați aici în 2022 într-un dosar în care erau acuzați că au recrutat femei în scopul exploatării sexuale, formând o grupare infracțională organizată. Cauza nu a ajuns încă în faza de judecată din cauza unor nereguli juridice și procedurale constatate de instanțe, deși cei doi au fost puși sub inculpare oficială în iunie 2023.

Un tribunal din București a decis deja, în martie 2024, că frații Tate pot fi extrădați către Marea Britanie - dar abia după încheierea procesului din România. Acuzațiile inițiale din Marea Britanie datau din perioada 2012-2015 și proveneau de la patru femei britanice, însă CPS renunțase inițial la urmărirea penală, decizie care a fost redeschisă ulterior. În mai 2025, procurorii britanici confirmaseră deja acuzații de viol, trafic de persoane, proxenetism și vătămare corporală împotriva a trei femei - acuzații care au fost acum extinse considerabil, odată cu arestarea de sâmbătă.

Separat, procurorul general al statului Florida a deschis, de asemenea, o anchetă privind frații Tate, iar una dintre fostele iubite ale lui Andrew Tate a depus, în martie, un proces la Los Angeles, acuzându-l de agresiune sexuală - acuzații pe care acesta le-a negat ferm.

Și-au construit faima pe mesaje adesea catalogate drept misogine

Foști kickboxeri profesioniști, Andrew și Tristan Tate și-au construit o comunitate de milioane de urmăritori pe rețelele sociale, ridicându-se la rangul de figuri centrale ale așa-numitului „manosphere" - un curent online care promovează hipermasculinitatea și non-monogamia masculină, alături de un stil de viață opulent și mesaje controversate, adesea catalogate drept misogine.

Cei doi au respins constant toate acuzațiile formulate împotriva lor, atât în România, cât și în Marea Britanie. Frații Tate urmează să se prezinte, la începutul săptămânii viitoare, în fața Curții Districtuale a SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, pentru o primă înfățișare în cadrul procedurii de extrădare.