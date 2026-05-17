Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie, între 18 și 24 mai 2026

Intrarea lui Marte în Taur și a lui Venus în Rac aduce mai multă stabilitate și claritate emoțională, în timp ce sezonul Gemenilor și tranzitul Uranus Cazimi pot schimba complet direcția unor planuri. Iată care este cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie.

Berbec – Sâmbătă, 23 mai

Berbecii au nevoie de o pauză după o perioadă agitată. Primul Pătrar de Lună în Fecioară îi ajută să își pună ordine în priorități și să aibă mai multă grijă de ei înșiși. Este momentul ideal pentru decizii importante legate de stilul de viață și echilibru personal.

Taur – Luni, 18 mai

Marte intră în zodia Taur și le oferă nativilor energie, ambiție și determinare. Taurii sunt încurajați să lupte pentru ceea ce își doresc, atât în carieră, cât și în viața personală. Astrologii avertizează însă să evite suprasolicitarea și să păstreze un echilibru sănătos.

Gemeni – Vineri, 22 mai

Pentru Gemeni începe una dintre cele mai intense și surprinzătoare perioade ale anului. Sezonul lor astrologic este amplificat de tranzitul Uranus Cazimi, care poate aduce schimbări neașteptate, revelații și oportunități spectaculoase. Este o zi perfectă pentru a accepta noul și a avea curajul să își schimbe direcția.

Rac – Luni, 18 mai

Venus intră în Rac și aduce iubire, abundență și o energie magnetică specială. Racii devin mai atrăgători și mai siguri pe ei, iar oportunitățile apar aproape fără efort. Astrologii spun că această perioadă este despre atracție și despre a lăsa Universul să lucreze în favoarea lor.

Leu – Luni, 18 mai

Leii intră într-o perioadă intensă și productivă în plan profesional. Marte în Taur activează sectorul carierei și îi împinge spre succes și stabilitate. Chiar dacă vor avea mult de muncă, rezultatele pot fi spectaculoase, mai ales pentru cei care investesc în dezvoltarea lor.

Fecioară – Vineri, 22 mai

Uranus Cazimi aduce pentru Fecioare schimbări importante în carieră și în imaginea publică. Astrologii spun că următorii ani pot transforma complet direcția profesională a acestor nativi. Este important să accepte schimbările și să rămână deschiși către oportunități neașteptate.

Balanță – Luni, 18 mai

Venus în Rac deschide un nou capitol pentru Balanțe, mai ales în ceea ce privește cariera și sensul personal. Pot apărea oferte interesante, conexiuni valoroase sau chiar dorința de relocare. Succesul vine atunci când aleg ceea ce le face cu adevărat fericite.

Scorpion – Miercuri, 20 mai

Sezonul Gemenilor îi obligă pe Scorpioni să accepte schimbarea și să renunțe la nevoia de control. Astrologii spun că această perioadă le poate transforma complet viața dacă aleg să aibă încredere în planurile Universului.

Săgetător – Sâmbătă, 23 mai

Primul Pătrar de Lună în Fecioară aduce oportunități importante în carieră. Săgetătorii sunt sfătuiți să avanseze pas cu pas și să nu grăbească lucrurile. Succesul vine prin răbdare și alegeri inteligente, nu prin impulsivitate.

Capricorn – Luni, 18 mai

Marte în Taur le activează creativitatea și dorința de afirmare. Capricornii sunt încurajați să își folosească talentele și să își urmeze pasiunile. Astrologii spun că succesul adevărat apare atunci când fac ceea ce iubesc cu adevărat.

Vărsător – Miercuri, 20 mai

Sezonul Gemenilor îi ajută pe Vărsători să găsească echilibrul dintre dorințele personale și scopul lor profund în viață. Este o perioadă excelentă pentru alegeri care le aduc bucurie, libertate și împlinire.

Pești – Luni, 18 mai

Venus în Rac aduce liniște, abundență și încredere pentru Pești. După o perioadă de nesiguranță, nativii acestei zodii încep să simtă că sunt pe drumul corect. Astrologii spun că este momentul perfect pentru a se relaxa și a avea mai multă încredere în viitor.