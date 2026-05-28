Detaliile incredibile ale jafului de la Luvru, transpuse într-un serial documentar

Drepturile de adaptare a cărţii "Main basse sur le Louvre" au fost cedate de editura Flammarion companiei de producţie Iconoclast pentru realizarea acelui lungmetraj, precum şi unui producător englez pentru realizarea serialului documentar.



Nici titlul, nici data de lansare, nici numele actorilor din distribuţia filmului nu au fost deocamdată anunţate.



Cineastul Romain Gavras, în vârstă de 44 de ani, a realizat filme precum "Notre jour viendra" (2010), "The World Is Yours" (2018) şi "Athena" (2022). Romain Gavras este unul dintre cei trei copii ai celebrului cineast francez de origine elenă Costa-Gavras.



În cartea lor, jurnaliştii Jean-Michel Decugis (Le Parisien), Jeremie Pham-Le (Le Monde) şi Nicolas Torrent (Paris Match) descriu felul în care un grup de "bandiţi de duminică" au reuşit să pătrundă pe 19 octombrie 2025 în galeria Apollo a Muzeului Luvru şi au furat bijuteriile Coroanei Franţei în timpul unui jaf a cărui pradă a fost estimată la o valoare de 88 de milioane de euro.



Acel furt a provocat un şoc internaţional şi a declanşat o criză în interiorul conducerii muzeului Luvru, care a dus la înlocuirea preşedintei celui mai vizitat muzeu din lume, Laurence des Cars.



După o anchetă de şapte luni şi după arestarea principalilor suspecţi, depistarea bijuteriilor "a devenit o enigmă de neînţeles, o adevărată ghicitoare care îi lasă pe anchetatori în cea mai totală nedumerire", potrivit acestora.



Jaful demonstrează totodată că "furtul operelor de artă a devenit o afacere ca oricare alta pentru mulţi infractori" şi că arta "a fost desacralizată", au concluzionat autorii cărţii.



"După moda atacării camioanelor blindate, după cea a jafurilor comise asupra băncilor, lumea interlopă a găsit o nouă vacă de muls - arta", au adăugat ei. AGERPRES