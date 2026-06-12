Teoria care a incendiat internetul: A cântat Shakira la deschiderea Cupei Mondiale 2026 sau a fost înlocuită de o sosie?

Speculațiile despre Shakira au devenit virale după ceremonia de deschidere

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026, desfășurată pe 11 iunie la Ciudad de México, a oferit publicului un spectacol grandios, cu muzică, efecte speciale și apariții ale unor artiști de renume internațional. Printre vedetele care au urcat pe scenă s-au numărat J Balvin, Maná, Lila Downs și Shakira, una dintre cele mai emblematice prezențe din istoria competiției, potrivit Euronews.

Cu toate acestea, la doar câteva ore după eveniment, atenția publicului s-a mutat dinspre spectacol către o teorie care a devenit rapid virală pe rețelele sociale. Mii de utilizatori de pe X, TikTok și alte platforme au început să susțină că persoana care a interpretat imnul oficial al turneului, „Dai Dai”, nu ar fi fost de fapt celebra artistă columbiană.

De ce cred unii fani că Shakira a fost înlocuită

Teoria a pornit de la câteva detalii observate de internauți în timpul prestației. Un utilizator a afirmat că artista ar fi ratat un pas din coregrafie, lucru considerat de acesta drept dovada că pe scenă s-ar fi aflat o dublură.

Alți comentatori au remarcat faptul că Shakira părea diferită față de aparițiile sale recente. Cântăreața a intrat pe teren purtând o ținută galbenă spectaculoasă, pantaloni scurți albi, pantofi sport cu platformă și o pereche de ochelari de soare de dimensiuni mari.

Aspectul neobișnuit pentru standardele cu care și-a obișnuit fanii a alimentat speculațiile. Mulți au observat și că nuanța părului părea diferită față de cea din fotografiile publicate anterior pe rețelele sociale.

Faptul că o mare parte a feței îi era acoperită de ochelari a fost suficient pentru ca numeroși utilizatori să înceapă să se întrebe dacă persoana aflată pe scenă era cu adevărat Shakira.

Detaliul care demontează teoria sosiei

Deși echipa artistei nu a oferit până în prezent un răspuns oficial la zvonurile apărute online, imaginile surprinse în timpul ceremoniei conțin un indiciu important.

Shakira are o mică cicatrice pe frunte, vizibilă în numeroase fotografii realizate de-a lungul anilor. Acest semn distinctiv apare și în imagini recente distribuite de agențiile internaționale de presă, inclusiv în fotografii realizate la un eveniment desfășurat la New York în luna mai 2026.

Analizând cadrele de la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, aceeași cicatrice poate fi observată și pe chipul artistei care a urcat pe scenă.

Acest detaliu reprezintă unul dintre cele mai puternice argumente împotriva teoriei potrivit căreia organizatorii ar fi apelat la o sosie pentru unul dintre cele mai urmărite momente ale competiției.

O conspirație improbabilă sau pur și simplu Shakira?

Desigur, susținătorii teoriei ar putea argumenta că o eventuală dublură ar fi studiat luni întregi fiecare mișcare a artistei, i-ar fi copiat coregrafiile, coafura și chiar semnele distinctive ale feței pentru a păcăli milioane de telespectatori și zecile de camere video de înaltă definiție prezente la eveniment.

Totuși, cea mai plauzibilă explicație rămâne și cea mai simplă: persoana care a interpretat „Dai Dai” la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026 a fost chiar Shakira.

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