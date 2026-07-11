Șoc în Africa de Sud: Jayden Adams a murit fulgerător, la 25 de ani. Mijlocașul a jucat la Cupa Mondială 2026

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, decesul fotbalistului a fost confirmat de South African Football Players Union (SAFPU), care a transmis un mesaj emoționant în memoria jucătorului. Până în acest moment, cauza morții nu a fost făcută publică.

Jayden Adams a fost unul dintre oamenii de bază ai selecționatei Africii de Sud la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada. Mijlocașul a fost titular în primele două partide ale echipei sale, scrie The Sun.

El a evoluat aproximativ o oră în meciul pierdut cu Mexic, scor 0-2, disputat pe stadionul Azteca, iar în partida următoare, încheiată la egalitate, 1-1 cu Cehia, a fost înlocuit la pauză.

În ultimul meci din faza grupelor, câștigat la limită împotriva Coreei de Sud, Adams a fost introdus pe teren în ultimele minute, contribuind la calificarea Africii de Sud în fazele eliminatorii ale competiției.

În optimile de finală, selecționata africană a fost eliminată de co-gazda Canada, iar Jayden Adams nu a fost utilizat în acel duel.

Partida cu Canada s-a disputat pe 28 iunie, cu mai puțin de două săptămâni înainte ca vestea tragică a decesului să fie făcută publică.

Mesaje de condoleanțe

Într-un comunicat oficial, South African Football Players Union și-a exprimat regretul profund pentru dispariția prematură a internaționalului sud-african.

Reprezentanții sindicatului au transmis că Jayden Adams a reprezentat cu mândrie culorile Africii de Sud la Cupa Mondială 2026 și că dispariția sa reprezintă o pierdere uriașă pentru familie, colegi, cluburile la care a evoluat și pentru întreaga comunitate fotbalistică.

Totodată, organizația a transmis condoleanțe familiei Adams, clubului Mamelodi Sundowns, fostei sale echipe Stellenbosch FC, naționalei Africii de Sud și tuturor celor care l-au cunoscut.

O carieră întreruptă mult prea devreme

Jayden Adams și-a început cariera la Stellenbosch FC, club la care s-a format și pentru care a evoluat până în vara anului trecut, când a fost transferat la Mamelodi Sundowns, una dintre cele mai importante echipe din Africa de Sud.

Debutul său la echipa națională a venit în 2024, iar până la momentul decesului adunase nouă selecții pentru reprezentativa „Bafana Bafana”.

Deși nu a făcut parte din lotul pentru Cupa Africii pe Națiuni din 2025, evoluțiile sale constante i-au adus convocarea pentru Cupa Mondială 2026.

Cu doar o zi înainte ca informația despre moartea sa să apară în spațiul public, Jayden Adams redistribuise pe rețelele sociale o fotografie în care apărea alături de partenera sa, Aqueelah, imagine care a devenit între timp un simbol al ultimelor sale momente făcute publice.

Autoritățile și reprezentanții clubului nu au oferit, deocamdată, detalii privind circumstanțele în care a survenit decesul. Sunt așteptate informații suplimentare în perioada următoare.