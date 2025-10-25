Surpriză la Cluj: Farul Constanţa a învins CFR cu 2-0 şi a întrerupt seria neagră

Farul Constanţa a dat lovitura la Cluj, impunându-se cu scorul de 2-0 (2-0) în faţa celor de la CFR, sâmbătă seara, în etapa a 14-a a Superligii. Golurile formaţiei de la malul mării au fost semnate de Alexandru Işfan (min. 11) şi Narek Grigorian (min. 18), într-un start de meci dominat clar de oaspeţi.

Gazdele au avut un gol anulat de VAR în finalul primei reprize, după ce reuşita kosovarului Lindon Emerllahu (min. 45) a fost invalidată pentru ofsaid. În ciuda presiunii exercitate în repriza secundă, CFR nu a reuşit să străpungă apărarea bine organizată a Farului, portarul Alexandru Buzbuchi având mai multe intervenţii decisive.

Finalul partidei a fost marcat de un moment tensionat: în minutul 84, portarul clujenilor Otto Hindrich şi atacantul constănţean Ionuţ Cojocaru s-au ciocnit violent la marginea careului. Ambii au fost nevoiţi să părăsească terenul, iar cum Farul efectuase toate schimbările, echipa lui Ianis Zicu a terminat meciul în inferioritate numerică.

Pentru CFR Cluj, aceasta este a treia înfrângere pe teren propriu în actuala stagiune, în timp ce Farul bifează doar a doua victorie în deplasare. Totodată, constănţenii au întrerupt o serie de cinci partide fără victorie (trei remize şi două eşecuri).

Partida a avut şi o semnificaţie aparte pentru căpitanul Farului, Ionuţ Larie, care a bifat meciul cu numărul 400 în Superliga României. Ironia sorţii face ca fundaşul central să fi debutat chiar împotriva CFR-ului, pe 7 iunie 2006, când Farul pierdea la Cluj cu 3-0. Larie a evoluat ulterior şi pentru formaţia ardeleană, între 2014 şi 2017.

Rezultat final:

CFR Cluj – Farul Constanţa 0-2 (0-2)

Marcatori: Alexandru Işfan (11’), Narek Grigorian (18’)

Stadion: Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti)

