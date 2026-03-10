Mirel Rădoi, primul mesaj după revenirea la FCSB: „O calificare în Conference League ar fi ca și câștigarea unui trofeu”

Rădoi revine pe banca FCSB după 10 ani și lansează avertismentul: „Putem să cădem și mai jos”

Mirel Rădoi a revenit oficial pe banca tehnică a FCSB, după zece ani de la primul său mandat. Noul antrenor al formației bucureștene a susținut marți prima conferință de presă, în care a vorbit despre situația dificilă a echipei, obiectivele pentru finalul sezonului și relația cu patronul Gigi Becali.

Tehnicianul consideră că preluarea echipei într-un moment complicat reprezintă o provocare atât profesională, cât și emoțională.

„Vin într-un moment în care e clar că situația echipei nu e cea mai fericită. Dar pentru mine este o provocare. Am acceptat această provocare nu doar din punct de vedere profesional, ci și emoțional”, a declarat Rădoi.

Acesta spune că nu a fost de acord cu ideea ca FCSB să rămână în play-out și să rateze participarea în cupele europene.

„Nu am fost de acord cu ideea că această echipă, cu acești jucători, poate să fie în play-out și să rateze cumva și un baraj pentru participarea în Conference League”, a explicat antrenorul.

În opinia sa, o calificare în competiția europeană ar avea valoarea unui trofeu în contextul actual.

„În acest sezon, o calificare în Conference League ar fi ca și câștigarea unui trofeu. Ținând cont de situația în care suntem acum”.

Rădoi: „Locul 7 nu reprezintă valoarea FCSB”

Antrenorul consideră că echipa trece printr-o perioadă dificilă și avertizează că situația se poate complica dacă lucrurile nu se schimbă rapid.

„E clar că echipa nu e într-un moment bun și am face o mare greșeală dacă în momentul ăsta am crede că nu putem să cădem și mai jos”.

Rădoi speră însă ca înfrângerea cu Universitatea Cluj să fie doar un accident.

„La felul cum am văzut partida cu 'U' Cluj. Acel meci sper să fie doar un accident, să fie doar ziua aia în care nimic nu-ți iese și sper ca de aici încolo să putem să construim ceva”.

Tehnicianul spune că jucătorii au valoare, dar echipa nu mai funcționează ca un grup unit.

„Vreau să le arătăm suporterilor că nu aceasta este valoarea echipei FCSB, aceea de a fi pe locul 7. E clar că jucătorii au valoare, nu au uitat fotbalul din ultimele două sezoane. Și la fel de clar e că nu mai formează o echipă”.

În opinia sa, problema este în primul rând una mentală.

„Rolul antrenorului în acest moment trebuie să fie mult mai mare, pentru că e o problemă mentală, nu de valoare”.

Rădoi a precizat că fiecare meci rămas până la finalul sezonului va reprezenta și o evaluare pentru jucătorii din lot.

Ce i-a promis Gigi Becali noului antrenor

Întrebat despre implicarea patronului Gigi Becali în deciziile tehnice, Rădoi a declarat că a primit asigurări că va avea libertate în ceea ce privește aspectele tactice.

„Mi-a promis acest lucru. Până la urmă dacă m-a convins... e foarte greu să ai siguranță 100% de la cineva”.

Antrenorul a subliniat că el și staff-ul său vor rămâne la echipă cel puțin până în vară.

„Noi suntem până în vară, indiferent de situație, nu vorbim de schimbări, de primul 11, despre sistem de joc și așa mai departe”.

Rădoi a explicat că nu a impus multe condiții înainte de a accepta postul.

„Foarte multe condiții nu am pus. Discuțiile au fost însă foarte clare, suntem aici să încercăm să ducem echipa în calificările pentru Conference League și să fim lăsați să ne facem treaba”.

FCSB: Mirel Rădoi este unul dintre noi!

„Mirel Rădoi este unul dintre noi!



Căpitanul de legendă al echipei noastre, Mirel Rădoi, este, începând de astăzi, noul antrenor al Campioanei României.



Tehnicianul în vârstă de 44 de ani revine în această postură după zece ani de zile, el pregătind echipa și în prima parte a sezonului 2015-2016.



Staff-ul lui Mirel va fi format din antrenorii secunzi Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufiși, preparatorul fizic Horațiu Baciu și analistul video Denis Rădoi.



FCSB îi urează bun-venit lui Mirel și să aibă parte de cât mai multe succese la cârma echipei!” este postarea FCSB care anunță noul antrenor.

Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB

Noul antrenor a revenit la FCSB după un deceniu, prima sa experiență pe banca echipei fiind în sezonul 2015–2016.

Staff-ul tehnic care îl va însoți este format din:

Mihai Ianovschi – antrenor secund

Ionuț Stancu – antrenor secund

Robert Tufiși – antrenor cu portarii

Horațiu Baciu – preparator fizic

Denis Rădoi – analist video

Rădoi a transmis că revine cu aceeași pasiune ca în primul mandat.

„Au trecut 11 ani cu bune și cu rele, dar am aceeași determinare, aceeași pasiune. Cred că am puțin mai mult echilibru decât acum 11 ani”.

Demisia lui Elias Charalambous

Postul de antrenor principal a devenit vacant după demisia lui Elias Charalambous, anunțată sâmbătă seara, imediat după înfrângerea cu 1-3 suferită pe teren propriu în fața Universității Cluj.

Charalambous a condus echipa din martie 2023 și a obținut rezultate importante: două titluri de campioană (2024 și 2025) și două Supercupe ale României (2024 și 2025).

Totuși, în actualul sezon, FCSB a ratat pentru prima dată calificarea în play-off-ul Superligii.