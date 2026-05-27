Rapid schimbă macazul. Pancu preia echipa după sezonul ratat

Constantin Gâlcă, un tehnician calm, calculat și aproape rece în aparițiile publice este total diferit de Daniel Pancu, poate unul dintre cei mai vulcanici și emoționali oameni pe care îi poate avea Rapidul pe bancă. Iar diferența de stil dintre cei doi spune foarte multe despre momentul prin care trece clubul giuleștean după un sezon care s-a terminat mult sub așteptări. Pentru că Rapidul a ratat din nou cupele europene. Și, poate mai grav decât ratarea în sine, clubul lasă impresia că a pierdut direcția exact într-un moment în care părea aproape să revină definitiv în elita fotbalului românesc.

Gâlcă a plecat elegant, dar cu mesaje foarte clare. De obicei, în fotbalul românesc, antrenorii care pleacă aleg: diplomația, clasicul „îmi asum”, sau tăcerea. Gâlcă nu a făcut scandal, nu a ridicat tonul și nu a detonat public vestiarul. Dar printre fraze calme și formulate atent, mesajele sale au fost clare: „Sunt decizii pe care nu le-am luat eu în totalitate. Au venit jucători pe care nu i-am propus eu. Au fost mulți”. Este una dintre acele declarații care, în limbajul fotbalului, spun enorm fără să spună totul explicit. Practic, fostul antrenor al Rapidului a sugerat că nu a controlat complet politica de transferuri, lotul a fost construit și din alte direcții, iar vestiarul a devenit dificil de gestionat.

Și poate cel mai important semnal a fost cel legat de disciplina și atmosfera din jurul echipei. Gâlcă a vorbit despre probleme interne, despre un vestiar care și-a pierdut echilibrul și despre o atmosferă care nu a mai funcționat la nivelul unei echipe cu pretenții europene.

Într-un campionat precum Superliga, unde diferențele valorice nu sunt uriașe, exact aceste detalii decid adesea sezoanele: disciplina, relațiile interne, acceptarea autorității antrenorului, și capacitatea vestiarului de a rămâne unit când apar rezultatele proaste. Iar la Rapid exact aici pare că s-a rupt ceva.

De la calmul lui Gâlcă la furtuna numită Pancu

Rapid face aproape o schimbare profundă de filozofie. Daniel Pancu nu este doar un nou antrenor. Pentru suporteri, Pancu este identitate rapidistă pură: emoție, conflict, pasiune, reacții explozive, declarații directe și genul de energie care poate electriza instantaneu Giuleștiul.

Dacă Gâlcă încerca să țină lucrurile sub control prin calm și echilibru, Pancu vine exact din direcția opusă. Spre deosebire de Gâlcă, cu un trecut stelist, Pancu are sânge giuleștean și, mai mult, are pretenții și condiții de rapidist pursânge, de giuleștean cu drepturi depline, cam ca Șumudică. El nu este genul de tehnician care să ascundă problemele sub formule diplomatice. Dacă ceva nu funcționează, va spune public. Dacă vestiarul nu răspunde, tensiunea se va vedea imediat.

Și poate că asta își dorește acum suporterul rapidist dezamăgit că nu a funcționat „dictatura bunului simț” a lui Gâlcă: mai multă emoție, mai multă identitate și mai multă autoritate într-un vestiar care pare să fi devenit prea greu de controlat.

Rapid, între spectacol și haos

Problema este că Rapidul trăiește permanent pe muchia aceasta foarte subțire dintre pasiune și haos. Giuleștiul poate deveni cel mai spectaculos stadion din România, dar și cel mai apăsător pentru propria echipă. Publicul rapidist oferă energie enormă, însă cere la fel de mult înapoi. Iar când rezultatele întârzie, presiunea devine sufocantă.

În ultimii ani, Rapid a avut: bani, stadion, suporteri, audiență, atmosferă, și momente în care părea foarte aproape de revenirea completă în top. Și totuși, de fiecare dată a apărut senzația că echipa se dezechilibrează exact când trebuie să facă pasul decisiv. Se schimbă antrenori, se schimbă jucători, se schimbă strategiile, dar impresia generală rămâne aceeași: Rapid încă nu și-a găsit stabilitatea reală.

Pancu vine cu avantajul pe care alții nu îl au

Există însă un lucru pe care Pancu îl are și pe care foarte puțini antrenori îl pot aduce în Giulești: legitimitate emoțională totală. În momentul în care intră în vestiar, el nu trebuie să explice de ce este rapidist și ce înseamnă pentru el acest club. Pancu este deja parte din ADN-ul echipei.

Iar după declarațiile lui Gâlcă despre disciplină și atmosferă, exact acest tip de autoritate pare că încearcă acum conducerea să readucă în vestiar. Numai că în fotbalul modern emoția poate reaprinde rapid un club, dar nu garantează și echilibrul. Cea mai mare parte a lotului nu are ADN de rapidist, așa că va fi complicat pentru Pancu să le explice jucătorilor aduși de pe alte meleaguri ce înseamnă un oftat al galeriei și ce înseamnă amenințarea „Vă alergăm pe calea ferată!”.

În Giulești răbdarea există foarte puțin, iar după încă un an ratat, nimeni nu mai vrea explicații, ci doar rezultate. Rapid intră cu Pancu într-un sezon în care presiunea va fi uriașă încă din prima etapă.