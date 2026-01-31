Superliga: Cine câștigă astăzi cel mai vechi duel din istoria actualului campionat

Unirea Slobozia - FC Hermannstadt se joacă de la ora 14.30.

În 20 decembrie 2025, Metaloglobus - Unirea 2-3, a fost singura victorie reușită de ialomițeni în ultimele 13 etape, interval în care au mai înregistrat o remiză și 11 înfrângeri. De cealaltă parte, sibienii nu au mai câștigat în SuperLigă din 21 septembrie 2025, când s-au impus cu 2-1 pe terenul Rapidului. Au urmat patru rezultate de egalitate și nouă partide pierdute.

Unirea și FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de patru ori, fiecare și-a trecut în cont câte o victorie, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

De la ora 17.00, FC Argeș întâlnește UTA Arad.

În 20 decembrie 2025, Oțelul - FC Argeș 2-1, a fost singura înfrângere suferită de piteșteni în ultimele șase runde, interval în care au mai înregistrat patru succese și un egal. Arădenii s-au impus în patru dintre cele 11 deplasări din campionatul curent, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 51 de ori, de 23 de ori s-au impus piteștenii, de 17 ori au câștigat arădenii, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.

FC Rapid - Universitatea Cluj se joacă de la ora 20.00.

Șapte victorii, două remize și doar două partide pierdute este palmaresul înregistrat de giuleșteni în campionatul curent pe teren propriu. În 18 ianuarie 2026, Dinamo - U Cluj 1-0, a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în precedentele opt etape, interval în care au mai înregistrat șase succese și un egal.

Potrivit LPF, duelul dintre Rapid și Universitatea Cluj este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934. Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1. În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0. În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj - locul 3, CFR - locul 4).

În total, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 101 ori, de 43 de ori s-au impus giuleștenii, de 40 ori au câștigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.

Partida va fi una specială pentru Cristiano Bergodi, care i-a antrenat pe giuleşteni în trei sezoane, 2007-2008 (fără înfrângere în 13 meciuri), 2014-2015 și 2023-24 (calificare în play-off), de numele tehnicianului italian legându-se ultimul trofeu câştigat de Rapid, Supercupa României din 2007.

(sursa: Mediafax)