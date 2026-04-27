Universitatea Craiova urcă pe primul loc în Superliga de fotbal

Unicul gol al partidei a fost marcat de Teles în minutul 10, după un corner executat de Mekvabishvili. Înaintea reușitei, același jucător a lovit bara în minutul 7.

FC Argeș a avut o reușită anulată în partea secundă pentru poziție de ofsaid.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova acumulează 42 de puncte și urcă pe primul loc în clasament.

Oltenii au un avans de trei puncte față de Universitatea Cluj, care traversează o perioadă cu două înfrângeri consecutive.

FC Argeș rămâne pe ultima poziție a play-off-ului, cu 30 de puncte. Echipa din Pitești a ieșit matematic din cursa pentru titlu.

Clasament Superliga - play-off:

1. Universitatea Craiova – 42 puncte (golaveraj 5-5)

2. U Cluj – 39 p (10-5)

3. CFR Cluj – 37 p (5-5)

4. Dinamo București – 34 p (9-8)

5. Rapid București – 32 p (5-9)

6. FC Argeș – 30 p (2-4)

(sursa: Mediafax)