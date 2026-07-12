Anglia, în semifinalele Cupei Mondiale 2026 după un thriller cu Norvegia. Jude Bellingham a decis calificarea cu o dublă spectaculoasă

Norvegia, aflată la cea mai bună performanță din istoria sa la un Campionat Mondial, a fost foarte aproape de o calificare istorică, însă experiența și valoarea individuală a englezilor au făcut diferența în prelungiri. Anglia va evolua în semifinalele competiției pe 15 iulie, unde va întâlni Argentina.

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Sursa foto hepta/Anglia - Norvegia Cupa Mondială 2026

Norvegia a surprins favorita și a deschis scorul înainte de pauză

Primele minute ale confruntării au fost extrem de echilibrate, cele două echipe reușind să se anihileze reciproc. Anglia a încercat să preia inițiativa, însă defensiva nordică a rezistat fără mari emoții.

Prima oportunitate importantă a venit în minutul 23, când Noni Madueke a creat panică în careul advers, însă O'Reilly nu a reușit să finalizeze. Harry Kane a încercat apoi să deschidă scorul dintr-o lovitură liberă executată de la aproximativ 20 de metri, însă mingea a trecut peste poartă.

Norvegia a devenit tot mai curajoasă și, după o avertizare semnată de Erling Haaland, care a trimis cu capul spre poarta lui Jordan Pickford, a venit și golul. În minutul 36, Andreas Schjelderup a profitat de o minge recuperată de Berge în fața lui Kane și l-a surprins pe Pickford cu un șut elegant, cu boltă, dintr-un unghi dificil. Englezii au protestat, solicitând fault la recuperarea mingii, însă arbitrajul a validat reușita.

Scandinavii au continuat să pună probleme prin Sørloth și Martin Ødegaard, însă chiar înaintea pauzei Anglia a găsit egalarea. Anthony Gordon i-a oferit o pasă excelentă lui Jude Bellingham, care l-a depășit pe Heggem și a înscris cu un șut precis la colțul lung în minutul 45+2.

Anglia a rezistat presiunii și a lovit decisiv în prelungiri

Repriza secundă a început sub semnul dominării norvegiene. Jordan Pickford a avut intervenții excelente la încercările lui Sørloth și Haaland, menținând Anglia în joc.

Norvegia a crezut că a revenit în avantaj în minutul 55, când Heggem a înscris după un corner executat de Ødegaard. După intervenția arbitrajului video, golul a fost însă anulat pentru un fault comis de Haaland asupra lui Anderson.

În partea finală a timpului regulamentar, ambele formații au avut ocazii importante. Kristoffer Ajer a lovit bara transversală, în timp ce Bukayo Saka a ratat două șanse importante pentru englezi. Pickford a continuat să fie unul dintre cei mai buni oameni ai echipei sale, intervenind decisiv la șuturile lui Nusa și Aursnes.

La ultima fază a celor 90 de minute, Bellingham a încercat să închidă partida cu o lovitură de cap, însă mingea a trecut pe lângă poartă, iar meciul a intrat în prelungiri.

Jude Bellingham, omul decisiv al Angliei

Anglia a început mai bine reprizele suplimentare și a reușit să dea lovitura în minutul 93. Harry Kane l-a pus la încercare pe Nyland cu o lovitură de cap, portarul norvegian a respins în față, iar după șutul lui Morgan Rogers, același Nyland nu a mai putut evita golul lui Jude Bellingham. Mijlocașul lui Real Madrid a fost cel mai rapid și a împins mingea în plasă din apropiere, stabilind scorul final și calificând Anglia în semifinalele Cupei Mondiale 2026.

În minutul 99, arbitrul a dictat inițial penalty pentru Anglia după un duel între Bobb și Spence, însă și-a schimbat decizia după consultarea imaginilor VAR.

Norvegia a încercat să revină în joc până la final, însă șuturile lui Berg și Bobb au fost imprecise, în timp ce Pickford și defensiva engleză au gestionat excelent ultimele minute.

Recorduri istorice pentru Anglia la Cupa Mondială 2026

Succesul de la Miami aduce și mai multe borne importante pentru fotbalul englez. Pentru Anglia a fost al unsprezecelea meci disputat după prelungiri la Cupa Mondială, în timp ce Norvegia a ajuns doar pentru a doua oară într-o asemenea situație, după ediția din 1938.

O altă performanță remarcabilă este faptul că Anglia a devenit prima națională din istoria Cupei Mondiale care are doi jucători cu cel puțin șase goluri marcate la aceeași ediție a competiției, Harry Kane și Jude Bellingham.

Totodată, selecționata "Three Lions" revine în semifinalele Campionatului Mondial pentru prima dată după ediția din Rusia, din 2018.

Jordan Pickford a intrat, la rândul său, în istoria fotbalului englez, devenind jucătorul din Anglia cu cele mai multe apariții la Cupa Mondială, 18, depășindu-l pe legendarul Peter Shilton. În clasamentul all-time al portarilor cu cele mai multe meciuri la turneul final, englezul este depășit doar de Fernando Muslera, Hugo Lloris, Thibaut Courtois și Manuel Neuer.

Norvegia - Anglia 1-2 (1-1, 1-1), după prelungiri

Au marcat: Andreas Schjelderup (36), respectiv Jude Bellingham (45+2, 93).

Miami, Miami Stadium: 64.478 spectatori

Cupa Mondială 2026 - sfert de finală



Au evoluat echipele:

Norvegia: 1. Orjan Nyland - 26. Julian Ryerson (14. Fredrik Aursnes, 60), 3. Kristoffer Ajer, 17. Torbjoern Heggem (4. Leo Ostigard, 91), 5. David Moeller Wolfe (16. Marcus Holmgren Pedersen, 90) - 8. Sander Berge - 10. Martin Odegaard (căpitan), 6. Patrick Berg - 7. Alexander Soerloth (22. Oscar Bobb, 68), 9. Erling Haaland (11. Joergen Strand Larsen, 106), 21. Andreas Schjelderup (20. Antonio Nusa, 68). Selecționer: Stale Solbakken.

Rezerve neutilizate: 12. Sander Tangvik, 13. Egil Selvik - 15. Fredrik Andre Bjoerkan, 24. Sondre Langas, 25. Henrik Falchener, 2. Morten Thorsby, 18. Kristian Thorstvedt, 19. Thelonious Aagaard, 23. Jens Petter Hauge.

Anglia: 1. Jordan Pickford - 2. Ezri Konsa (17. Morgan Rogers, 89), 5. John Stones, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly (25. Djed Spence, 86) - 8. Elliot Anderson, 4. Declan Rice (21. Eberechi Eze, 46) - 20. Noni Madueke (7. Bukayo Saka, 46), 10. Jude Bellingham (15. Daniel Burn, 111), 18. Anthony Gordon (24. Reece James, 71) - 9. Harry Kane (căpitan). Selecționer: Thomas Tuchel.

Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 12. Trevoh Chalobah, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 11. Marcus Rashford, 19. Ollie Watkins, 22. Ivan Toney.



Arbitru: Clement Turpin; arbitri asistenți: Nicolas Danos, Benjamin Pages (toți din Franța); al patrulea oficial: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Jose Enrique Naranjo Perez (Spania)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franța); arbitru asistent video: Armando Villarreal (SUA), Carlos Del Cerro Grande (Spania); arbitru video de rezervă: Mohammed Obaid Khadim (EAU); arbitru asistent video de rezervă: Abdullah Alshehri (Arabia Saudită)

Cartonașe galbene: Ajer (117).

AGERPRES