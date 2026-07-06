Cartonașul ROȘU care aruncă în aer Mondialul: Apelul Belgiei, respins după telefonul lui Donald Trump către FIFA

Apelul Belgiei care va întâlni SUA în optimile Cupei Mondiale, a fost respins la puțin timp după ce președintele american Donald Trump a recunoscut că a intervenit la FIFA pentru anularea cartonașului.

FIFA a respins apelul Belgiei de a anula decizia privind cartonașul roșu al atacantului american Folarin Balogun, anunță CNN. Ca urmare, jucătorul va fi disponibil să joace în meciul de la Cupa Mondială de fotbal. Partida SUA-Belgia din optimile competiției va începe miercuri, la ora 3.00 (ora României).

Președintele american Donald Trump a declarat că nu știa că un cartonaș roșu înseamnă descalificarea pentru următorul meci. De aceea, el a cerut FIFA să anuleze decizia privind suspendarea vedetei SUA. Conform The Guardian, Trump l-a sunat de trei ori pe președintele FIFA, Gianni Infantino. Ulterior, comitetul disciplinar i-a permis lui Balogun să joace în următorul meci, acordându-i o perioadă de probă de un an.

„Balogun este cel mai bun jucător al nostru. A primit un cartonaș roșu. Nu știam ce înseamnă asta, dar apoi am auzit că înseamnă că nu poate juca în următorul meci. Este foarte nedrept. Cum îl poți penaliza pentru un meci care nu a avut loc încă? Am cerut o revizuire, deoarece nu cred că a fost o lovitură. Nu a fost un tip care și-a lovit adversarul în față. Nici măcar nu a fost fault, s-au lovit unul de celălalt”, a declarat Donald Trump.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a respins acuzațiile care i se aduc. Potrivit Clas Report, el a declarat că i-a spus lui Trump că organele judiciare independente ale FIFA vor decide cazul cartonașului roșu al atacantului american Folarin Balogun și nu o intervenție politică.

„Exista un proces legal în curs, care implica organele judiciare independente ale FIFA. Așa funcționează sistemul FIFA și este un principiu pe care îl voi susține întotdeauna", a spus Gianni Infantino.

Decizia FIFA a stârnit un imens scandal. Belgia, care va întâlni SUA, a anunțat că analizează toate variantele pentru a ataca decizia. Cazul a căpătat și o dimensiune diplomatică. Federația Belgiană de Fotbal, care s-a declarat „stupefiată” de decizia FIFA, a primit duminică seară sprijin din partea mai multor politicieni belgieni, care au calificat hotărârea drept o „rușine” și o amenințare la adresa principiilor fundamentale ale fair-play-ului. În discuție au intervenit UEFA și UE.

UEFA a spus că suspendarea automată după un cartonaș roșu nu poate fi anulată în timpul unui turneu și consideră că decizia creează un precedent fără precedent în fotbalul internațional. „Integritatea Cupei Mondiale este în pericol”, a transmis UEFA. Și Comisia Europeană a cerut, luni, „fair-play și o competiție transparentă” în sport, în urma scandalului.

(sursa: Mediafax)