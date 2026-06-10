Casa Albă recunoaște că a refuzat intrarea în SUA a unui arbitru somalez desemnat la Cupa Mondială

Șeful echipei de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Cupei Mondiale, Andrew Giuliani, a dat asigurări marți că refuzul intrării unui arbitru somalez și refuzul vizelor oficialilor echipei iraniene au fost motivate de „motive întemeiate” , relatează Le Figaro.

Arbitrului somalez Omar Artan, în ciuda faptului că deținea o viză americană, i-a fost refuzat accesul în SUA la sosire sâmbătă. FIFA a anunțat ulterior că acesta nu va arbitra în timpul turneului. Între timp, aproximativ cincisprezece membri ai staff-ului tehnic al echipei naționale iraniene au fost refuzați la vizele americane.

„Până în prezent, 35 de echipe au putut intra în Statele Unite. Niciun jucător sau antrenor nu a fost refuzat la intrare ”, a declarat Giuliani în timpul unei discuții organizate de grupul de experți Atlantic Council din Washington. „Au existat oficiali cărora li s-a refuzat intrarea și pe bună dreptate ”, a afirmat el, referindu-se la necesitatea de a împiedica „actorii rău intenționați să intre în țară sub pretextul Cupei Mondiale”, care începe joi.

„A existat un arbitru care nu a fost admis. Nu pot intra în detalii, dar ceea ce vă pot spune este că a fost dintr-un motiv foarte întemeiat”, a asigurat oficialul de la Casa Albă, relatând discuțiile cu secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, și cu șeful Vămilor și Protecției Frontierelor (CBP).

Motivele pentru care i s-a refuzat intrarea lui Omar Artan, care a arbitrat în mod special Cupa Africii pe Națiuni (AFCON), sunt necunoscute. CBP a justificat acest lucru invocând „probleme legate de verificarea antecedentelor sale” . „Tot staff-ul tehnic al echipei iraniene poate intra. Există oficiali iranieni care nu pot intra, din nou din motive foarte întemeiate ”, a adăugat Giuliani, fără a oferi mai multe detalii.

„După cum vă puteți imagina, există oameni care pretind că sunt antrenori, dar s-ar putea să nu fie”, a continuat el, menționând în special posibila prezență printre aceștia a unor persoane „care lucrează direct cu Gărzile Revoluționare ”, armata ideologică a Republicii Islamice.

Incertitudinile privind obținerea vizelor pentru SUA, din cauza conflictului în curs din Orientul Mijlociu, au obligat echipa națională a Iranului să își mute tabăra de bază din Tucson, Arizona, în Tijuana, Mexic, deși își joacă cele trei meciuri din grupă în Statele Unite.

(sursa: Mediafax)