CM 2026: Columbia merge în sferturi. Arias, eroul meciului

Prima mare ocazie a meciului le-a aparținut ghanezilor, Thomas Partey șutând puțin pe lângă poartă încă din minutul 2. Echipa pregătită de Carlos Queiroz a început curajos, însă Columbia a fost nevoită să facă rapid o schimbare, după ce atacantul lui Krasnodar, Jhon Córdoba, s-a accidentat și a fost înlocuit de Luis Suárez, de la Sporting, în minutul 8.

La scurt timp, și Ghana a pierdut un titular, fundașul lui Auxerre, Marvin Senaya, părăsind terenul din cauza unei accidentări.

Golul calificării a venit în minutul 14. Luis Suárez a centrat în careu, iar Jhon Arias, mijlocașul lui Palmeiras, a preluat și a trimis precis în colțul din dreapta jos al porții apărate de Lawrence Ati Zigi, portarul lui St. Gallen.

Columbia a controlat jocul și a mai avut ocazii prin extrema lui Bayern, Luis Díaz, Luis Suárez și fundașul lui Mallorca, Johan Mojica, însă Ati Zigi a limitat proporțiile scorului înainte de pauză.

La începutul reprizei secunde, selecționerul Néstor Lorenzo l-a introdus pe Richard Ríos, mijlocașul lui Benfica, în locul căpitanului James Rodríguez, legitimat la Minnesota United, iar Columbia a continuat să atace. Luis Díaz a trimis mingea în poartă în minutul 56, după pasa lui Jefferson Lerma, însă reușita nu a fost validată. Arbitrul Clement Turpin a anulat golul după consultarea arbitrajului video, pentru un ofsaid.

Ghana a încercat să revină în joc și a fost aproape de egalare în minutul 69, când Thomas Partey a șutat puțin pe lângă poartă de la distanță. De cealaltă parte, Lawrence Ati Zigi a continuat să își țină echipa în meci, intervenind la șuturile lui Luis Díaz, ale fundașului lui Galatasaray, Dávinson Sánchez, și ale lui Richard Ríos.

În sferturile de finală, Columbia va întâlni Elveția, calificată după victoria cu 2-0 în fața Algeriei. Sud-americanii au primit un singur gol în patru meciuri la această ediție a Cupei Mondiale și au ajuns pentru a treia oară consecutiv în această fază a competiției.

(sursa: Mediafax)