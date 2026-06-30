Campionatul Mondial: Acum să vă vedem!

Până acum marile staruri ale Mondialului au confirmat și neconfirmat în proporții egale. Poate doar Messi a fost constant foarte bun. Mbappe, de exemplu, a jucat în primul meci al grupei, cu Senegal, doar în repriza a doua. În prima a contemplat terenul, publicul, nu s-a străduit să-și ajute colegii. În repriza a doua și-a dat seama că împotriva acestor africano-francezi este teren fertil pentru titlul de golgheter al turneului și a marcat de două ori mai degrabă din rutina lui obișnuită decât din străduință. Și în al doilea meci, cu Irak, Mbappe a jucat la ralanti, mai degrabă bucuros de bucuria adversarilor că-l au în față. A marcat iar de două ori fără efort. Cu Norvegia însă a ales să fie servant pentru Dembele. Nu s-a străduit să-l ajungă pe Messi, s-a mulțumit cu faptul că este liderul istoric al golgheterilor Franței la un Mondial. Ei bine, azi nu mai este loc de „să mai dea și alții gol”. Mbappe trebuie să fie iar jucătorul decisiv, chit că va ieși golgheter sau nu, dacă-l va ajunge de la această ediție sau la următoarea pe Messi. Meciul cu Suedia nu va fi simplu.

Ar trebui să vină și marea confirmare a lui

Suedezul cu origini maghiare a fost numit transferul secolului când a fost adus de la Sporting la Arsenal pentru 65 de milioane de euro. S-a crezut că Haaland se va cere singur la pensie după ce apare un scandinav mai tanc decât el. Însă nu a fost deloc așa. Gyökeres mai degrabă a neconfirmat așteptările cu care venise din Portugalia în Anglia.

Nici la naționala Suediei nu a rupt gura. În grupa de calificare nu a ajutat deloc, Suedia, într-o grupă în care trebuia să defileze, a încheiat campania pe ultimul loc fără victorie, depășită și de Kosovo, și de Slovenia. În barajul pentru Mondial a învins Ucraina cu 3-1, dar până și România a învins Ucraina cu 3-0. Ei bine, Gyökeres a strălucit doar în meciul cu Ucraina, marcând toate cele trei goluri. În rest, de la Gyökeres încă se așteaptă momentul exploziei fotbalistice, pentru că în acest moment este sub ceea ce a arătat la Sporting.

Poate că nici presa nu i-a făcut un serviciu. Când ești prezentat drept noul fenomen al fotbalului european, lumea se așteaptă să dărâmi porțile la fiecare atingere de balon. Or, Gyökeres a părut de multe ori doar un atacant bun, nu acel monstru ofensiv despre care ni s-a spus că va rescrie manualele. Astăzi are șansa perfectă să demonstreze că eticheta de superstar nu i-a fost lipită doar pentru că suna bine într-un comunicat de presă.

Haaland și Odegaard, odihniți cu Franța. A fost bine?

„Tancul” Haaland va avea diseară adversari pe măsură, puternicii fundași ai Coastei de Fildeș. A fost odihnit în meciul cu Franța și pentru norvegieni înfrângerea a fost chiar utilă în calculele traseului ulterior, evitând Germania.

Acum însă nu mai există calcule, algoritmi și simulări pe calculator. Există doar nouăzeci de minute în care Haaland trebuie să demonstreze că este mai mult decât un fenomen statistic din campionatele interne. Pentru că una este să înscrii câte trei goluri unor echipe care vin la stadion cu gândul să limiteze proporțiile scorului și alta este să cari în spate o națională când toată lumea știe că dacă îl blochezi pe Haaland, ai blocat jumătate din atacul Norvegiei.

Iar Coasta de Fildeș exact asta va încerca. Africanii nu au spectacolul în sânge, cum aveau generațiile lor romantice de altădată, dar au învățat disciplina. Nu mai ies haotic la atac, nu mai dansează în jurul adversarului doar pentru aplauze. Aleargă, dublează, închid spațiile și te lovesc atunci când te aștepți mai puțin. Nu sunt o echipă care să sperie prin nume, ci prin organizare. Uneori este chiar mai periculos.

Mexicul nu mai trăiește din sombrero

Poate cea mai interesantă surpriză plăcută a turneului este Mexicul. Fără vedete mondiale, fără transferuri de sute de milioane și fără reclame în care fotbaliștii apar mai des decât pe teren, mexicanii joacă exact ceea ce trebuie. Simplu, rapid și eficient.

Ecuadorul vine cu entuziasm și cu o generație care aleargă enorm, însă diferența dintre optimism și valoare se vede tocmai în astfel de meciuri. Grupele îți permit o zi proastă. Eliminările nu iartă pe nimeni. O pasă greșită, o ieșire întârziată a portarului sau un fundaș care uită marcajul și vacanța începe cu două săptămâni mai devreme.

Gata cu declarațiile

Până acum am auzit destule. Că Mondialul începe în optimi. Că echipele mari nu se consumă în grupe. Că important este traseul. Că se joacă la capacitate de avarie. Că se păstrează energia pentru meciurile decisive.

Au ajuns meciurile decisive

Nu mai merge cu jumătate de accelerație. Nu mai merge cu privirea absentă și jogging printre adversari. Nu mai merge cu explicații despre temperatură, fus orar, umiditate sau gazon. La acest nivel toată lumea joacă pe aceeași iarbă, respiră același aer și aleargă în aceeași căldură.

De acum înainte fiecare greșeală costă un avion spre casă, iar fiecare vedetă care va dispărea din joc va fi întrebată inevitabil de ce la club este extraterestru, iar la națională doar un turist foarte bine plătit.

Așa că, domnilor favoriți, dacă până acum Mondialul n-a început pentru voi, avem o veste bună: începe în această noapte. Și, din păcate pentru orgoliile voastre, nu mai există posibilitatea unei amânări.

Meciurile Coasta de Fildeş - Norvegia - ora 20.00, Franţa - Suedia, ora 0.00 și Mexic- Ecuador - ora 4.00 sunt transmise în direct de Antena 1 și Antena Play.

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