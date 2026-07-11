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Cupa Mondială 2026. Când se joacă ultimele meciuri din sferturi

de Redacția Jurnalul    |    11 Iul 2026   •   13:40
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Cupa Mondială 2026. Când se joacă ultimele meciuri din sferturi
Hepta/Au mai rămas două meciuri de disputat în sferturile Cupei Mondiale - partidele Anglia – Norvegia şi Argentina – Elveţia.

Vineri seara, Spania a învins Belgia și și-a asigurat biletul în semifinala Cupei Mondiale de fotbal. În acest weekend vor avea loc ultimele două meciuri din sferturile campionatului.

Vineri seara, Spania s-a impus în fața Belgiei cu scorul 2-1 și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din acest an.

Cu toate acestea, mai sunt două meciuri de disputat în sferturile Cupei. Este vorba despre partidele Anglia – Norvegia şi Argentina – Elveţia.

Când se vor disputa ultimele două meciuri din sferturile Cupei Mondiale

Cele două partide vor avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit programului.

Meciul Norvegia – Anglia se dispută sâmbătă noapte, de la ora 00:00.

Anterior, Anglia a câştigat grupa L, în șaisprezecimi a trecut de RD Congo, scor 2-1, iar în optimi s-a impus în fața Mexicului cu scorul 3-2.

Norvegia a încheiat pe locul 2 în grupa I, a învins Coasta de Fildeş, scor 2-1 în șaisprezecimi, şi Brazilia, scor 2-1, în optimi.

Pe de altă parte, meciul Argentina - Elveția are loc duminică dimineaţă la ora 04:00, la Kansas City.

Argentina a câştigat grupa J, a trecut în șaisprezecimi de Capul Verde, scor 3-2, după prelungiri, iar în optimi a învins Egipt, cu scorul 3-2.

Elveţia a câştigat grupa B, a învins Ghana în șaisprezecimi, scor 1-0, şi s-a impus în fața Columbiei cu scorul 4-3, la lovituri de departajare, în optimi.

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Unde pot fi urmărite meciurile în România

În România, meciurile de la Cupa Mondială 2026 sunt transmise de Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY, conform drepturilor de difuzare deținute de Grupul Antena.

Câștigătoarele celor patru confruntări se vor califica în semifinalele competiției, fază care va decide finalistele ediției din 2026.

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Subiecte în articol: cupa mondială sferturi
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