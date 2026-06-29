Drumul greu către optimi. Săptămâna care pe care!

Etapa 16-imilor nu a existat până acum la campionatul mondial și oferă câteva meciuri inedite precum Australia - Egipt, Bosnia -SUA sau Canada - Africa de Sud, dar și meciuri „care pe care” precum Olanda - Maroc, Spania - Austria, Columbia - Ghana sau Portugalia - Croația.

Ronaldo a dezamăgit din nou

Ultima etapă a grupelor mai avea de clarificat soarta Algeriei și a ierarhiei din Grupa K, unde avantajată era Columbia la scor egal. Iar meciul s-a terminat 0-0, Columbia a câștigat grupa și va juca mai departe cu Ghana, în timp ce Portugalia, de pe locul 2 va juca cu Croația și va fi pe partea de tablou cu Spania, pe care o va întâlni în optimi dacă vor trece de croați. Acest semieșec al lusitanilor a reaprins spiritele în vestiar și în rândul suporterilor, toți arătând cu degetul spre Cristiano Ronaldo. Portugalia a făcut doar egal cu debutanta RD Congo în primul meci, mai ales din cauza lui CR7, care a stricat trei goluri ale coechipierilor încercând să înscrie el. A fost declarat cel mai slab jucător de pe teren. În meciul cu Uzbekistan a marcat de două ori, dar ăsta nu este un titlu de glorie. Dacă dădea 6-7 goluri mai mergea. Iar în ultimul meci, decisiv pentru locul 1, cu Columbia, Ronaldo trebuia să fie cel care face diferența. Din nou a primit cea mai mică notă dintre toți jucătorii care au evoluat. Din nou a stricat acțiuni promițătoare ale colegilor, din nou a fost prins în afara jocului, din nou nu a mai speriat pe nimeni cu simpla lui prezență.

Așa se face că mergând în continuare pe mâna lui, Portugalia va avea clipe grele cu Croația în 16-imi, după care, în optimi, ar putea fi capăt de drum cu Spania. Fanii, dezamăgiți, sunt de părere că Portugalia ar trebui să înceapă fără Ronaldo în primul „11”. „Suntem la Mondial sau la un eveniment în care Cristiano trebuie să bată recorduri. A înscris la 7 turnee, este de ajuns. Nu ajută echipa, nu ajută obiectivului”, scriu revoltați fanii, unii dintre ei arătând cât au dat pe bilet, între 3 și 4 mii de dolari.

Culoar ușor - Argentina

Privind țintarul începând din 16-imi, culoarul cel mai ușor pentru a ajunge în sferturi îl are, conform calculelor hârtiei, Argentina. Primul meci îl are cu Capul Verde, apoi cu învingătoarea dintre Australia și Egipt în optimi, Elveția sau Columbia în sferturi, urmând ca în semifinală să întâlnească învingătoarea din sfertul de tablou unde sunt Brazilia, Anglia și Norvegia.

Două finale în optimi: Germania - Franța și Portugalia - Spania

Dacă nu se vor petrece mari surprize în 16-imi, vom vedea cele mai echilibrate optimi. O optime este Germania - Franța, urmând ca în sferturi învingătoarea să întâlnească Olanda. Dacă luăm în calcul loturile, Franța este favorită, însă așa cum s-a întâmplat de multe ori, naționala Franței a avut un complex în fața nemților. Totuși, față de Germania, Franța se bazează pe 3 jucători în mare formă, Mbappe, Olise și Dembele, toți candidați la Balonul de Aur. Germania stă doar în Musiala, care nu a rupt gura târgului la acest Mondial.

Cealaltă optime de foc, Spania - Portugalia, este așteptată ca un duel al generațiilor, Yamal - Ronaldo. Din ce au arătat până acum cele două echipe, Spania pare mai omogenă, și dacă Pedri își va reintra în formă, va fi favorită. Pedri nu a impresionat până acum la acest Mondial, însă nici adversarii nu l-au făcut să dea foarte mult. Mai mult s-a ferit de accidentări, nu a intrat decis, nu a încercat ce face de obicei, mai ales în meciul cu Uruguay, când din cauza jocului exagerat de dur al sud-americanilor, s-a cerut afară. „A venit momentul desăvârșirii cuplului Gavi-Pedri la mijloc, ca succesor al celebrului cuplu Xavi-Iniesta de la Mondialul din Africa de Sud”, scriu fanii.

„Brazilia să se teamă de Japonia!”

Diseară sunt programate trei meciuri din 16-imi Brazilia - Japonia, (ora 20.00, Antena 1 și Antena Play), Germania - Paraguay (ora 23.30, Antena 1 și Antena Play) și Olanda - Maroc (ora 04.00, Antena 1 și Antena Play). Favorite sunt Brazilia, Germania și Olanda, însă naționala lui Ancelotti trebuie să fie foarte atentă la Japonia. Specialiștii spun că Brazilia este o echipă foarte dezordonată în joc și că se bazează prea mult pe momentele de inspirație ale lui Vinicius și Raphinha. De la Neymar nu sunt mari așteptări, de altfel este puțin probabil ca el să fie titular diseară. De cealaltă parte, Japonia este o echipă foarte disciplinată tactic și mulți jucători niponi cunosc din campionatele europene mulți brazilieni. De altfel, ambele naționale s-au europenizat mult în ultimii ani. „Dacă Brazilia învinge Japonia o va face cu mult chin”, sunt de părere analiștii.

Nemții au o problemă cu sud-americanii

Germania a pierdut ultimul meci din grupă cu Ecuadorul. Nu a contat, însă s-a văzut că un stil sud-american neeuropenizat precum Argentina sau Brazilia îi poate incomoda. La fel cu a făcut-o Ecuadorul, o poate repeta și Paraguay, fără jucători care să joace în Europa. Ca și Ecuador, Paraguay vin cu acel entuziasm al jucătorilor care vor să iasă în evidență, este ocazia lor să fie văzuți, iar în grupă au demonstrat.

Olanda - Maroc

Cel mai echilibrat meci al zilei este Olanda - Maroc. Neînvinse în grupe, ambele vor să depășească 16-imile. Maroc a jucat semifinalele acum 4 ani în Qatar și ar considera un eșec eliminarea prematură. Olanda însă este o forță care depinde mult de cheful din ziua meciului. Are mulți jucători capricioși și, conform presei batave, există multă invidie în vestiar pe care selecționerul Ronald Koeman nu a reușit s-o controleze.

Primul meci din 16-imi, Canada - Africa de Sud, s-a disputat după închiderea ediției.

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