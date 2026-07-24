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Jurnalul Sport Fotbal international E oficial. Naționala Germaniei are un nou antrenor

E oficial. Naționala Germaniei are un nou antrenor

de Redacția Jurnalul Publicat la 24 Iul 2026 18:15 Modificat la 24 Iul 2026 18:15
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E oficial. Naționala Germaniei are un nou antrenor
Antena3CNN/După eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială, naționala țării are un nou antrenor.

 Federația Germană de Fotbal a anunțat, vineri, numirea unui nou antrenor al echipei naționale.

Jürgen Klopp a fost numit selecționer al Germaniei, succedându-l pe Julian Nagelsmann, cu contract până la Campionatul Mondial din 2030 (Spania, Portugalia, Maroc), a anunțat vineri Bernd Neuendorf, președintele Asociației Germane de Fotbal (DFB), potrivit Le Figaro.

Suntem încântați să-l putem prezenta pe Jürgen Klopp ca nou antrenor”, ​​a declarat el.

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La patru zile după eliminarea umilitoare a Germaniei în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de către Paraguay, antrenorul german Julian Nagelsmann a demisionat din funcție.

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